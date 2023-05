El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan y el entonces presidente de EE.UU. Donald Trump se dan la mano durante una reunión en la Casa Blanca en mayo de 2017. Erdogan se enfrenta esta semana a unas elecciones que se prevén reñidas, mientras que Trump pone la mira en las presidenciales estadounidenses de 2024. Crédito: Evan Vucci/AP

Nota del editor: Frida Ghitis, (@fridaghitis) exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora semanal de opinión de CNN, columnista del diario The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autora. Ver más opiniones en CNN.

(CNN) -- El expresidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quizá dos de los líderes autoritarios más prominentes y controvertidos del mundo, luchan por sus vidas políticas.



Sus destinos repercutirán en todo el mundo y marcarán la historia. Entre otras consecuencias, el impacto determinará en gran medida el futuro --quizás incluso la supervivencia-- de la OTAN, la alianza militar de democracias que parecía a punto de desmoronarse hace tan solo unos años y que ahora parece tan fuerte y decidida como no lo ha sido en décadas.

Este domingo, los votantes turcos decidirán si, tras 20 años de un gobierno cada vez más autocrático, quieren reelegir a Erdogan, un hombre cuyas credenciales democráticas son tan cuestionables como su compromiso con la OTAN.

Luego está el expresidente de EE.UU., que en un foro de CNN esta semana recordó al mundo que la política exterior estadounidense, sus relaciones con los aliados y la calidad de su democracia podrían verse trastocadas si vuelve al poder tras las elecciones de 2024.

Ningún presidente desde la Segunda Guerra Mundial ha hecho más por socavar la alianza de la OTAN que Trump. Y ningún miembro actual se ha equivocado más sobre su lealtad a los objetivos de la OTAN que Erdogan.

La actuación televisada de Trump fue una retrospectiva vertiginosa a los días de su presidencia, cuando sus interacciones con los aliados eran perturbadoras, irrespetuosas y profundamente perjudiciales para la alianza y para la seguridad mundial. Perjudicial porque cuando los actores globales malignos ven a Estados Unidos y a la OTAN como una barrera a su agresión, es menos probable que pasen al ataque.

Por eso, aunque Trump afirmó que Rusia no habría invadido Ucrania si él fuera presidente, es más probable que sus acciones contribuyeran a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, creyera que la OTAN no se interpondría en su camino, haciéndole pensar que podría tener éxito.

En la actualidad, la misión más crucial de la OTAN es apoyar a Kyiv en su esfuerzo existencial por repeler la agresión de Rusia, un país cuyo líder afirma falsamente que Ucrania no es un país real. Putin ha hecho sugerencias similares sobre las antiguas repúblicas soviéticas --entre las que se encuentran los miembros de la OTAN Estonia, Letonia y Lituania-- que ahora también se sienten amenazadas.

Cuando se le preguntó en el foro si quiere que Ucrania gane la guerra, Trump dijo que solo quiere que la lucha se detenga, negándose a decir si quiere que Ucrania o Rusia prevalezca. Y eso a pesar de que la invasión no provocada de Putin se ha llevado a cabo con tal brutalidad que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él.

Dieciocho meses antes de las elecciones de 2024, los aliados europeos de Estados Unidos experimentan una angustia familiar. ¿Pueden confiar en Estados Unidos como aliado?

Trump ha dicho que Estados Unidos está dando demasiado a Ucrania. Como en los viejos tiempos, uno casi puede imaginarse la cara de Putin esbozando una sonrisa al oír hablar a Trump.

Como presidente, Trump se planteó la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN. Recortó las contribuciones estadounidenses a su presupuesto. Su ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que podría haber abandonado la OTAN si hubiera ganado en 2020.

Incluso antes de convertirse en presidente, Trump cuestionó la utilidad de la alianza, llamándola "obsoleta". A los aliados les preocupaba no poder seguir contando con Estados Unidos.

Quién puede olvidar la primera cumbre de la OTAN de Trump en Bruselas en 2017, cuando empujó a un lado al primer ministro de Montenegro, Dusko Markovic, para ponerse al frente de una sesión fotográfica. Incluso cuando quería ponerse al frente, Trump sembró continuamente dudas sobre si Estados Unidos apoyaría a sus aliados.

En virtud del Artículo 5 de la Carta de la OTAN, todos los aliados se comprometen a defenderse mutuamente. Trump fue ambiguo sobre si lo haría, prefiriendo en su lugar arremeter contra los amigos de Estados Unidos por su inadecuado gasto en defensa, un espectáculo vergonzoso de alto perfil para deleite de los dictadores de todo el mundo.

Después de que Trump dejara el cargo, el presidente Joe Biden trabajó para reconstruir la confianza de los aliados. Declaró que el vínculo de Estados Unidos con los miembros de la OTAN era "sagrado" y reunió a la alianza para apoyar a Ucrania, al tiempo que mantenía que no se permitiría a Rusia adentrarse "ni una pulgada" en territorio de la OTAN.

5 de las muchas mentiras que dijo Trump en el foro de CNN 4:08

Gracias a sus esfuerzos frente a la agresión de Putin, los miembros de la OTAN están aumentando el gasto en defensa como nunca antes. La OTAN está incluso en conversaciones para abrir una oficina de enlace en Japón, la primera en Asia.

Y la alianza está creciendo, a pesar de los obstáculos que Erdogan ha puesto en su camino.

Cuando Suecia y Finlandia decidieron poner fin a su tradición de neutralidad y unirse a la OTAN para protegerse de Rusia, Erdogan encontró otra forma de romper con sus aliados, acusando a los países nórdicos de simpatizar con los militantes kurdos. Aunque, al final, levantó el veto a la adhesión de Finlandia. Las esperanzas de Suecia en la OTAN siguen en suspenso.

En una alianza de 30 miembros donde las decisiones se toman por consenso, Erdogan ha convertido a su país en un irritante implacable, y algo peor. Mientras la OTAN luchaba por integrar sus sistemas de armas para que la alianza pudiera trabajar mejor junta, Erdogan parecía sabotear el plan, comprando misiles a Rusia en 2019.

En la vecina Siria, ha lanzado ataques contra los kurdos respaldados por Estados Unidos que luchan contra ISIS.

Una y otra vez, Erdogan complica los planes de la OTAN y se acerca a los dictadores del mundo, los adversarios de la OTAN y los enemigos de la democracia.

Erdogan ha frustrado tanto a los miembros de la OTAN que a algunos les gustaría suspenderlo de la alianza. Pero la posición estratégica de Turquía en la encrucijada de Oriente y Occidente, el punto de conexión del Mediterráneo y el mar Negro y en el borde del Cercano Oriente, la hacen demasiado importante para dejarla ir.

Su posición única, amistosa con Rusia pero que también vende drones armados a Ucrania, también ha situado a Turquía como posible mediador en la guerra. El verano pasado, Turquía ayudó a negociar el acuerdo sobre cereales entre Rusia y Ucrania, que permitió que las exportaciones vitales volvieran a circular.

A nivel nacional, al igual que Trump, Erdogan ha erosionado la democracia en Turquía. De hecho, prácticamente inventó el modelo actual de gobierno autoritario del siglo XXI por parte de líderes elegidos. Erdogan ha tejido un mundo de posverdad, ha inflamado a sus seguidores con una retórica divisiva, ha rechazado los resultados electorales que no le convenían y se ha apoyado en medios de comunicación leales y en la censura para lanzar su versión de la realidad y mantener a sus devotos seguidores en su esclavitud. No encaja bien en la OTAN, cuyos estatutos abrazan la democracia.

Hasta dentro de un tiempo no sabremos cómo evoluciona el futuro de Trump. El de Erdogan es otro asunto. La oposición se está acercando. No está claro cómo le irá en la votación del domingo, o cómo responderá si no le va bien.

El principal contrincante de Erdogan, el candidato de la oposición Kemal Kilicdaroglu, ha prometido que en una Turquía post-Erdogan reparará las instituciones democráticas y reforzará los lazos con la OTAN.

Sea cual sea el resultado, los lazos con la OTAN se verán afectados. Si Erdogan pierde, la OTAN se hará más fuerte, más cohesionada. De lo contrario, Turquía seguirá siendo un miembro reacio, un mal jugador de equipo.

La mayor incógnita para la alianza llegará el año que viene, con las elecciones estadounidenses. Si Trump vuelve al poder, la OTAN se debilitará sin duda. De hecho, puede que no conserve a su miembro más poderoso, reduciéndola a un recuerdo de lo que ha sido la alianza más poderosa de la historia.