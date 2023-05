El papa Francisco advierte a Italia sobre la disminución de la tasa de natalidad, vinculándola a la "poca esperanza" de la gente

Video relacionado: Papa regala fragmentos de la crucifixión para la coronación de Carlos III 1:23

(CNN Español) -- El papa Francisco y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, unieron fuerzas en un llamado para impulsar la tasa de natalidad alarmantemente baja del país durante un evento muy cerca del Vaticano, este viernes.

Al abordar la tasa de natalidad históricamente baja de Italia, Francisco dijo en el tercer foro anual sobre el estado general de los nacimientos que si "nacen pocos, significa que hay poca esperanza".

Italia se ha enfrentado a una disminución constante de la tasa de natalidad, que ha estado muy por debajo del nivel de fertilidad de reemplazo durante años, desde la crisis financiera de 2008. Se espera que el envejecimiento y la disminución de la población ejerzan aún más presión sobre la debilitada economía de Italia.

“La natalidad de los niños es, en efecto, el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Y esto no solo tiene un efecto desde el punto de vista económico y social, sino que socava la fe en el futuro”, dijo el papa.

Francisco también advirtió contra la retórica antinmigrante que ha sido perpetuada por algunos políticos de derecha con un aumento en los intentos de migrantes de cruzar en barcos. “La natalidad, así como la acogida de los inmigrantes nunca deben estar en contraste porque son dos caras de una misma moneda”, advirtió.

Meloni, quien hizo campaña y ganó sobre los valores familiares conservadores y las políticas antinmigrantes, también habló de como cree que su Gobierno mantiene los valores familiares en el centro de la agenda de sus políticas.

“Desde el primer día, el Gobierno ha puesto a los niños y los padres en lo más alto de la agenda política, ha hecho de la tasa de natalidad y la familia la prioridad absoluta de nuestra acción porque queremos que Italia vuelva a tener un futuro. Si las mujeres no tienen la posibilidad de realizar su deseo de maternidad sin renunciar a su profesión, no es que no tendrán igualdad de oportunidades, no tendrán libertad”, dijo Meloni a la audiencia en el escenario con el papa Francisco.

La población de Italia ha caído por debajo de los 59 millones y el país está envejeciendo a un ritmo mucho más rápido que sus pares de la Unión Europea, según la agencia nacional de estadísticas Istat. “Tenemos que estar unidos en la alarma por el “invierno demográfico”, dijo el papa a la multitud.