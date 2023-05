El fin del Título 42 trajo menos inmigrantes de lo esperado, pero las comunidades siguen en alerta máxima

Fin del Título 42 ayuda a albergues a recuperarse por reducción de migrantes 3:26

(CNN) -- La expiración de una política de restricción fronteriza relacionada con covid conocida como Título 42 trajo hasta ahora menos llegadas de migrantes de lo esperado, pero las comunidades fronterizas del sur siguen preocupadas por el hacinamiento en los centros de procesamiento y detención de migrantes.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo que el número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos "es marcadamente inferior al que había antes del fin del Título 42."

El Título 42, una controvertida política de la era Trump desde el comienzo de la pandemia de covid-19, permitía a las autoridades rechazar rápidamente a los migrantes que se encontraban en la frontera entre Estados Unidos y México. La política terminó el jueves por la noche junto con la emergencia nacional de salud pública por coronavirus.

El alcalde de Laredo, Texas, dijo a Jim Acosta de CNN que aunque el número de personas que llegan puede ser menor de lo que los funcionarios federales estaban esperando, su comunidad todavía está en "alerta máxima".

"La desafortunada realidad es que ya estábamos cerca de la capacidad en nuestros hospitales antes de que expirara el Título 42 y sin una unidad de cuidados intensivos pediátricos", dijo el alcalde Víctor Treviño, quien es médico. "No podríamos atender a algunos de los niños y grupos familiares que llegan".

Su comunidad recibió a unos 700 migrantes el sábado, dijo el alcalde.

"Seguimos en alerta máxima porque en Brownsville y El Paso todavía hay un gran número de personas, así que tenemos que tenerlo en cuenta", añadió.

Las autoridades habían advertido que el fin del Título 42 podría provocar una oleada de migrantes que agravaría una crisis humanitaria ya de por sí difícil en la frontera sur. Las autoridades federales y locales se prepararon para la afluencia, con el envío de miles de efectivos de organismos federales a la frontera para apoyar a las autoridades locales.

Las autoridades habían previsto un aumento del número de migrantes hasta una media de entre 2.000 y 14.000 al día, según un funcionario, Matthew J. Hudak, subjefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

"No son las cifras que esperábamos inicialmente, y esperamos que sigan así", declaró el alcalde de McAllen, Javier Villalobos, ciudad situada en la frontera entre Estados Unidos y México, en el sur de Texas.

En El Paso, donde cientos de inmigrantes han dormido en las aceras tras el reciente aumento del número de llegadas, el alcalde, Oscar Leeser, afirmó que la ciudad ha vivido hasta ahora una "transición suave" tras la aplicación del Título 42, pero que sigue preparándose para lo que pueda deparar el futuro.

"Sabemos que todavía tenemos que prepararnos para lo desconocido, porque no sabemos lo que va a ocurrir la semana que viene y lo que seguirá ocurriendo día tras día", declaró Lesser.

Su comunidad está recibiendo actualmente los recursos que necesita del gobierno estatal y federal, dijo en "Face the Nation" el domingo.

"Todos sabemos que el proceso de inmigración está roto, no hay peros que ponerle, pero estamos recibiendo los recursos que necesitamos porque nuestra ciudad y la frontera sur no podrían hacerlo sin la ayuda federal", dijo Leeser.

Aunque las autoridades fronterizas no observaron una afluencia considerable de inmigrantes el viernes, las autoridades estadounidenses advierten de que los centros de detención podrían seguir estando peligrosamente abarrotados. Hasta el viernes por la tarde, unos 23.400 migrantes estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, una cifra ligeramente inferior a la de principios de semana, según un funcionario de Seguridad Nacional.

Lo que dicen los migrantes

Muchos de los que se dirigen a Estados Unidos hacen viajes largos y peligrosos con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura. Según los expertos, los migrantes pueden huir de la violencia, emigrar en busca de oportunidades económicas o reunirse con sus familiares.

Miles de inmigrantes se refugiaron durante semanas en los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón de El Paso antes de la expiración del Título 42. El padre Rafael García, párroco de la iglesia, dijo que el número de migrantes ha disminuido en los últimos días.

"Los números realmente han bajado", dijo García a Jim Acosta de CNN el sábado. "No tengo respuestas, pero el hecho es que alrededor de nuestra iglesia e incluso dentro de nuestro refugio, nuestros números han disminuido y lo estamos tomando día a día".

La mayoría de los migrantes que su iglesia ha recibido recientemente habían viajado desde Venezuela, donde algunos describieron que luchaban por sobrevivir con el equivalente de 5 a 10 dólares al mes, dijo el pastor.

"No es una decisión fácil para ellos venir, pero todos creen que no pueden sobrevivir en su país", añadió. "Su deseo, típico de todos, es decir: 'Quiero trabajar. Quiero empezar una nueva vida. Quiero enviar dinero a mi familia que sigue en Venezuela'. Ese es más o menos el tema común".

Los migrantes que llegan a la iglesia de El Paso también describen un viaje peligroso para llegar allí, dijo García.

"Algunos han sido secuestrados, otros han sido acosados de diferentes maneras", dijo.

Entre los que llegan a su iglesia hay heridos que necesitan atención de emergencia, dijo García, así como madres embarazadas en su tercer trimestre de gestación, que han hecho el arduo viaje a través de México para tener una oportunidad de emigrar a Estados Unidos.

"Es una crisis real. Es una verdadera crisis humana", afirmó.

"Para hacer esto, tiene que haber una necesidad realmente seria de decir: 'Tengo que salir de mi país. No puedo seguir allí'", dijo el pastor. "Eso hay que tenerlo en cuenta".

Los que llegan a un puesto de control fronterizo llegan sin saber si tendrán derecho a asilo o serán devueltos a México o a sus países de origen.

El futuro

Con el Título 42 ya expirado, las autoridades estadounidenses se inclinan más por el Título 8, un protocolo de hace décadas para los solicitantes de asilo que podría conllevar tiempos de tramitación más largos y consecuencias más severas para quienes crucen ilegalmente.

El plan federal sufrió un revés el jueves, cuando un juez federal de Florida impidió temporalmente al gobierno de Biden liberar a los migrantes de la Patrulla Fronteriza sin notificación judicial. El fallo impide una herramienta clave de la administración para gestionar el número de migrantes bajo custodia estadounidense.

Hudak advirtió en su alegato que sin medidas para liberar condicionalmente a algunos migrantes, la Patrulla Fronteriza podría tener más de 45.000 migrantes bajo custodia a finales de mes.

"Los no ciudadanos retenidos en instalaciones superpobladas no sólo son vulnerables a las enfermedades transmisibles, sino que esta vulnerabilidad puede verse agravada por algunos aspectos del viaje de los no ciudadanos, como la mala salud y la nutrición, la falta de acceso a la atención sanitaria y/o los servicios inadecuados de agua, saneamiento e higiene durante la migración a la frontera suroeste", dice el alegato judicial.

-- Priscilla Álvarez, Paradise Afshar, Elizabeth Wolfe, Ray Sánchez y Homero De la Fuente de CNN contribuyeron a este informe.