Dos veces ganador de lotería explica origen de su buena suerte 0:51

(CNN) -- ¿Cómo puede un billete de lotería perdedor ganar un gran premio? Le ocurrió a un hombre de Michigan que jugó varias veces a un juego de lotería multimillonario y perdió, pero aun así ganó US$ 100.000.

El hombre del condado de Wayne, que prefirió permanecer en el anonimato, cobró utilizando sus boletos previamente fallidos como parte de los sorteos de segunda oportunidad del bote de US$ 6 millones de la Lotería de Michigan.

"Había estado jugando mucho al bote de US$ 6 millones, así que cuando me enteré de que había un componente de segunda oportunidad en el juego, pensé que podría intentarlo", dijo el jugador a la Lotería de Michigan.

Los jugadores pueden participar al escanear los boletos no ganadores en el lector de boletos de la aplicación móvil de la lotería estatal para cada uno de los 10 períodos de participación de los sorteos, según el sitio web de la Lotería de Michigan.

Cada boleto no ganador del bote de US$ 6 millones puede optar a una segunda oportunidad de ganar un premio que oscila entre US$ 500 y US$ 100.000.

publicidad

El ganador, de 43 años, fue seleccionado en un sorteo al azar el 27 de abril.

Al principio no creía que hubiera ganado.

"Un día recibí un correo electrónico de la lotería informándome de que había ganado un premio de US$ 100.000", dijo en un comunicado de prensa. "Pensé que era una broma".

Llamó para confirmar si el correo electrónico era una estafa y efectivamente lo era.

"Me quedé en shock", dijo. "Ganar todavía no parece real, y no creo que lo asimile hasta dentro de un tiempo".

El jugador, que visitó recientemente la sede de la Lotería de Michigan para reclamar el dinero, dijo que piensa ahorrar sus ganancias.

Una mujer de 44 años del condado de St. Clair, Michigan, ganó US$ 100.000 con un billete de lotería perdedor en abril, según un comunicado de prensa.