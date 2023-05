Jason Sudeikis dice que cambió su personaje de "Ted Lasso" por Donald Trump

Las mejores 5 series de comedia parecidas a "Ted Lasso" 1:16

(CNN) -- "Ted Lasso" es un personaje más simpático gracias a Donald Trump.



Eso es según la estrella y creador Jason Sudeikis, quien interpreta al adorable y simplón entrenador en la serie de Apple TV+.

En una entrevista con The Observer de The Guardian, Sudeikis dijo que estaba cenando con su entonces pareja Olivia Wilde, en 2015, cuando "se preguntó si podría volver a un personaje llamado Ted Lasso que había creado para un sketch de comedia dos años antes".

Lasso, según Sudekis, era originalmente "beligerante". Las crecientes tensiones políticas de la época le inspiraron para desarrollar el personaje en una nueva dirección.

"Era la cultura en la que vivíamos", dijo Sudeikis. "Yo no soy terriblemente activo en Internet e incluso me afectó. Luego tienes a Donald Trump bajando por la escalera mecánica. Me dije: 'Vale, esto es una tontería', y luego lo que desencadenó en la gente... Odiaba que la gente no se escuchara entre sí. Las cosas se volvieron muy binarias y no creo que el mundo funcione así. Y, como padre primerizo, tuvimos a nuestro hijo Otis, en 2014, fue como, 'Uff, no quiero añadir nada a esto'. Sí, simplemente no quería retratarlo".

Como resultado, el personaje se convirtió en la máquina de citas cálida, afable y positiva que los espectadores llegaron a amar por primera vez en el apogeo de la pandemia, en 2020.

Sudeikis y algunos de los otros miembros del reparto de "Ted Lasso" visitaron recientemente al presidente Joe Biden en la Casa Blanca, en marzo, para un debate sobre la salud mental.

Allí, la estrella calificó el personaje que interpreta de "cumplimiento de deseos".

"Ya sabes, 'sé el cambio que quieres ver en el mundo'", dijo Sudeikis a The Observer, parafraseando a Mahatma Gandhi. Bueno, "¿qué tal 'escribe el cambio que quieres ver en el mundo?'. Parte de la alegría de hacer este estupendo trabajo que tengo que hacer es la realización de los deseos. No solo interpretar a los personajes, sino también saber qué quieres transmitir al mundo".

La tercera temporada de "Ted Lasso" se emite actualmente en Apple TV+. La serie está producida por Warner Bros. Television, que –al igual que CNN– forma parte de Warner Bros. Discovery.