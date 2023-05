Martha Stewart aparece en la portada del número de 2023 de Sports Illustrated Swimsuit. Crédito: Andrew Kelly/Reuters/Archivo

(CNN) — Martha Stewart es una de las modelos seleccionadas para la portada de Sports Illustrated Swimsuit en su edición de 2023.

Con 81 años, la empresaria es la modelo de mayor edad que ha lucido un vestido de baño en la revista, la cual calificó este logro como algo "histórico".

"Me gusta esa imagen", dijo Stewart sobre su foto de portada al mostrarla este lunes en el programa "Today".

Stewart posó en República Dominicana para la sesión y aparece con un total de diez looks.

"Cuando me enteré de que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: 'Oh, eso está muy bien, voy a ser la persona de más edad, creo, que ha aparecido en una portada de Sports Illustrated'", dijo Stewart. Luego añadió: "Y yo no pienso mucho en la edad, pero creo que esto es algo histórico".

En un tuit, Sports Illustrated se refirió a la portada como "épica".

"Cuando dijimos que este año iba a ser épico, lo decíamos en serio", tuiteó la publicación.

La carrera de Stewart comenzó como modelo a los 15 años. Luego trabajó como agente de bolsa en Wall Street y más tarde creó un negocio de catering, que creció hasta convertirse en una empresa de medios de comunicación de estilo de vida.

Las últimas apariciones de Stewart como modelo han sido en selfies en las redes sociales, las cuales han recibido elogios, en particular una imagen que compartió de sí misma en una piscina en 2020.