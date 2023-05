Fin del Título 42 ayuda a albergues a recuperarse por reducción de migrantes 3:26

(CNN) -- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo este domingo que es “demasiado pronto” para saber si el aumento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanzó su punto máximo desde la expiración del Título 42 la semana pasada.

“Los números que hemos experimentado en los últimos días están notablemente por debajo de lo que eran antes del final del Título 42”, le dijo Mayorkas a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.

El Título 42, la política de salud pública pandémica de la era Trump que permitía a las autoridades devolver rápidamente a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, expiró el pasado jueves.

Este domingo, Mayorkas dijo que las autoridades fronterizas de EE. UU. han “experimentado una caída del 50% en la cantidad de encuentros”, en comparación con principios de semana, cuando los encuentros a lo largo de la frontera sur de EE.UU. eran de alrededor de 10.000 migrantes por día.

Mayorkas: La gente que cruce la frontera ilegalmente será expulsada 1:53

El funcionario le dijo a CNN que las autoridades reportaron alrededor de 6.300 encuentros fronterizos el viernes y 4.200 el sábado.

publicidad

Mayorkas atribuyó las bajas cifras de los últimos dos días al claro mensaje del gobierno de Biden a los migrantes de que eludir las vías legales de asilo tiene graves consecuencias.

“Hemos comunicado muy claro, un mensaje de vital importancia para las personas que están pensando en llegar a nuestra frontera sur”, dijo. “Hay una forma legal, segura y ordenada de llegar a Estados Unidos, que es a través de las vías que el presidente Biden amplió de manera sin precedentes. Y luego hay una consecuencia si uno no usa esos caminos legales. Y esa consecuencia es la expulsión de Estados Unidos, una deportación y encontrarse con una prohibición de reingreso de cinco años y un posible enjuiciamiento penal”.

Más tarde este domingo, Biden dijo que las detenciones sobre la frontera “han disminuido”.

“Espero que sigan cayendo”, dijo en breves comentarios a los periodistas mientras completaba un paseo en bicicleta en Rehoboth Beach, Delaware. “También necesitamos más ayuda del Congreso, en términos de financiamiento y cambios legislativos”.

Cuando se le preguntó si planeaba visitar la frontera, el presidente dijo: “No en el corto plazo, no. Simplemente sería disruptivo”.

Título 42: Tensión en Nueva York tras desborde de migrantes 2:45

Mayorkas, en su entrevista con Bash, rechazó las críticas de ambos lados del pasillo de que la administración de Biden no ha estado preparada para el final del Título 42.

“Respetuosamente no estoy de acuerdo”, dijo, defendiendo la decisión de la administración del sistema de asilo en evolución, que enfrenta preguntas de los liberales sobre su equidad para los posibles inmigrantes.

CNN informó anteriormente que con el levantamiento del Título 42, la administración prohibiría en gran medida que los migrantes que viajaran a través de otros países en su camino hacia la frontera entre EE.UU. y México solicitaran asilo en Estados Unidos, marcando una desviación del protocolo de décadas.

La regla, propuesta a principios de este año, supone que los migrantes no son elegibles para asilo en EE.UU. si no buscaron refugio primero en un país por el que transitaron, como México, camino a la frontera. Los inmigrantes que aseguren una cita a través de la aplicación CBP One estarían exentos, según los funcionarios.

Mayorkas enmarcó el endurecimiento de las reglas de asilo como una forma de “eliminar” a los contrabandistas que se benefician de la tragedia humana, diciendo que “no solo es un imperativo de seguridad, sino una responsabilidad humanitaria”.

“Tenemos la obligación de aplicar consecuencias en nuestra frontera, no solo para administrar nuestra frontera, sino también para eliminar a los contrabandistas”, dijo.

Mayorkas también dijo que no ha hablado con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre qué compromiso podrían alcanzar los republicanos y la administración en materia de inmigración, luego de que la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprobara por poco un estricto proyecto de ley de seguridad fronteriza la semana pasada.

Ese proyecto de ley, que es poco probable que adopte el Senado liderado por los demócratas, aumentaría los fondos para los agentes fronterizos, impondría nuevas restricciones a los solicitantes de asilo y mejoraría los requisitos para la verificación electrónica, entre otras disposiciones.

Después de que se aprobara la medida, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acusó a los republicanos de la Cámara de “hacer política” mientras pedía al Congreso que aprobara la propuesta de Biden “para arreglar nuestro sistema de inmigración defectuoso que heredó esta administración”.

En una aparición separada este domingo en “State of the Union”, el presidente de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, dijo que la legislación republicana “no tenía la intención de arreglar la inmigración”, sino de “asegurar nuestra frontera”.

“Necesitamos asegurar nuestra frontera, y luego podemos lidiar con el asunto de la inmigración. No se puede crear más incentivos para venir aquí sin una frontera segura”, dijo el republicano de Tennessee.

Mientras algunos republicanos presionan para que Mayorkas sea destituido de su cargo, Green dijo que su Comisión no tiene la autoridad para acusar al secretario, pero le dijo a CNN que planea “observar muy de cerca los fracasos de esta administración y del secretario Mayorkas” y está construyendo un “plan de rendición de cuentas de cinco fases”.

“Sería negligente en mi trabajo si no mirara el desempeño de este tipo y mostrara al pueblo estadounidense cómo ha fallado”, dijo.

Cuando se le consultó sobre estas críticas este domingo, Mayorkas sostuvo que estaba “enfocado en el trabajo que tenemos por delante”.

-- Nikki Carvajal de CNN contribuyó a este informe.