Sebastián Yatra revela cómo nació la letra de "Vagabundo" 1:31

(CNN Español) – Sebastián Yatra presentó “Vagabundo”, una colaboración con dos artistas de la costa de Colombia, Manuel Turizo y Beéle.

Se trata de un merengue inspirado en la música de bandas como Rikarena o hasta el “Niña bonita” de Chino & Nacho, de Venezuela.

“Esta canción tiene mucho de inspiración de, por ejemplo, Chino y Nacho. Yo digo que esta canción, 'Vagabundo', es como 'Niña bonita' 2023, obviamente en versión colombiana. También muy inspirado en Rikarena, que es un grupo colombiano que ha hecho cosas espectaculares en el pasado”, contó Sebastián Yatra a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

El homenaje de Sebatián Yatra a Colombia

Turizo y Beéle llegaron al sencillo no de una manera fortuita. Sebastián Yatra de alguna manera decretó la participación de ambos y el sueño se le cumplió.

“Mi sueño desde antes de grabar la canción con ellos era: yo quiero hacer esta colaboración en homenaje a Colombia, hacerla con dos artistas colombianos que sean Turizo y Beéle, y se terminó dando tal cual como me lo imagine”, explicó.

Al ser un merengue, Yatra debía contar con artistas que tuvieran ese ritmo, esa sazón, en sus venas. Por ello llamar a sus colaboradores para que se unieran en la canción fue algo que no lo pensó dos veces.

“Es una canción muy tropical, suena a playa y se siente como playa. Yo quería darle ese toque, que se sintiera de verdad mucho lo tropical y ellos lo llevan en las venas. Lo defienden de una forma espectacular y también es como ese sello de calidad. Yo siendo de Medellín, obvio, le meto lo mío y cuando escuchas mi verso dentro de la canción también le meto como mucho mi estilo, pero creo que le hacía falta un poquito de eso y ellos definitivamente son los perfectos”, agregó.

Además de la participación de Turizo y Beéle, la canción estuvo producida por el dúo colombiano Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes han trabajado ampliamente con Yatra en otros temas.

“Las actrices y actores en el video son colombianos. La artista que pintó la portada (Nats Garu), que somos nosotros tres dentro de un trago, es colombiana. Quería hacer como este himno en homenaje a mi país y que sea como nuestro himno a la alegría este año, una canción que ponga a todo el planeta bailar”, contó Yatra.

Según Yatra, “Vagabundo” nació en el gimnasio

Para este tema, la musa le llegó a Yatra mientras estaba en el gimnasio.

“La canción originalmente nació [estando] yo en el gimnasio. Me vino la melodía a la cabeza y yo ya tenía la frase puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na-na, pasarte la borrachera, na na na-na-na-na-na-na, ahí salió esa frase. Cuando me junte con Mauricio Rengifo y Andrés Torres metimos esa frase de tatuarte la Biblia entera”, recordó.

Ese verso tiene que ver con las elecciones que hacen personas, de aparentar ser duros y de no afrontar directamente los problemas, dijo.

“Muchos como que hacemos cosas así, nos tatuamos y es como rebeldía, no tengo emoción, no tengo corazón, hago lo que quiera y es como eso de que parce al final vos podés hacer lo que quieras y emborracharte y todo esto, pero los problemas y las cosas en la vida uno las tiene que afrontar de frente, lo que sea. Ahí es donde superas los diferentes obstáculos en tu vida”, agregó Sebastián Yatra.

El mar, un elemento constante

Sebastián Yatra ha mostrado no solo en sus redes sociales, sino en sus videoclips, la relación que tiene con el mar y con el agua como tal. No es casualidad que el video de “Una noche sin pensar”, también tuviese al mar no solo dentro de su letra ("una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar"), sino que también el íntimo videoclip toma al mar como escenario.

¿Por qué el mar es protagonista en estos dos últimos sencillos?

“Creo que el mar es sanador definitivamente, y el mar es alegría y en el mar pasan infinitas cosas de las cuales uno ni se entera. Tiene profundidad, mucho misterio, y eso me gusta”, respondió.

En Vagabundo el concepto alrededor del mar fue diferente. Y de hecho, el propio Sebastián Yatra vendió la idea en sus redes sociales de una fiesta en un yate al mejor estilo de White Lotus.

“Nosotros queríamos hacer una fiesta en un yate, pero que no fuese como la típica fiesta donde sale todo bien, todo el mundo así perfecto… sino que más bien mostrar que queríamos que eso pasara pero no terminó pasando y fue un día de barco que se fue a la m****”, dijo entre risas.

“Además nos hizo el día perfecto para este video porque estaba con tormenta. Entonces nos ayudó mucho la tormenta y todo para que se sintiera realmente que era un día de un día de barco que se vino abajo”, agregó.

El videoclip y la canción de “Vagabundo” están disponibles en las principales plataformas de streaming.