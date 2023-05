La Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) escolta la bandera nacional durante una ceremonia de izada de bandera en la Plaza de Tiananmen el 1 de enero de 2023. (Crédito: VCG/Visual China Group/Getty Images/Archivo)

(CNN) -- Un comediante chino canceló todas sus presentaciones después de que una broma que hizo con una vaga referencia al Ejército del país provocó la ira de las autoridades y una investigación oficial sobre la compañía que lo representa.

La controversia subraya la delicada línea que los comediantes deben pisar en una China altamente censurada, un país donde la política rara vez es motivo de risa.

Li Haoshi llamó la atención de las autoridades después de usar una frase asociada con el Ejército Popular de Liberación (EPL) mientras contaba una historia sobre dos perros callejeros en su reciente rutina de comedia, según el medio afiliado al estado Jimu News.

Más tarde expresó su “profundo remordimiento y arrepentimiento” en una publicación en redes sociales este lunes, diciendo que había usado “una analogía extremadamente inadecuada para traer malos sentimientos y asociación a la audiencia”.

“Asumiré toda la responsabilidad y cancelaré todas mis actuaciones para reflexionar profundamente y reeducarme”, dijo el comediante, que se hace llamar House y tiene 136.000 seguidores en la plataforma china de redes sociales Weibo.

La controversia se originó en su espectáculo en el Century Theatre de Beijing el sábado, cuando bromeó sobre cómo había adoptado a dos perros callejeros desde que se mudó a Shanghái.

Continuó diciendo que un día, sus dos enérgicos perros persiguieron a una ardilla, lo que le recordó ocho palabras, antes de pronunciar el controvertido remate, según el audio publicado en el sitio de redes sociales chino Weibo.

“Buen estilo de trabajo, capaz de ganar batallas”, dijo, lanzando un conocido eslogan del Partido Comunista Chino en referencia al EPL.

La frase fue pronunciada por primera vez en 2013 por el líder chino Xi Jinping, quien también preside el Ejército, cuando estableció una lista de cualidades que él comandaba en el Ejército de la Nación. Desde entonces se ha repetido en varias ocasiones oficiales.

"Intensificar la educación"

La broma de Li provocó una ronda de risas en el programa, como se muestra en el audio escuchado por CNN, pero también generó la inquietud de un miembro de la audiencia, de quien Jimu News informó que fue a Weibo a quejarse de que la broma fue inapropiada.

La publicación desencadenó un intenso debate en Weibo sobre si Li estaba siendo divertido o irrespetuoso, lo que atrajo la atención de las autoridades que parecían molestas.

Este lunes, la Agencia de Cumplimiento de la Ley Cultural de Beijing inició una investigación sobre Shanghai Xiaoguo Culture Media, la compañía que representa a Li, informó el medio estatal Beijing Evening News.

Shanghai Xiaoguo Culture Media describió la broma como “inapropiada” antes de ofrecer una disculpa en un comunicado este lunes.

“Hemos suspendido su trabajo indefinidamente”, dijo la productora, y agregó que “intensificaría la educación y capacitación de los actores para mantener el orden en la industria”.

Sin nombrar al comediante, el medio portavoz del Partido Comunista, People's Daily, dijo que incluso los comediantes deben respetar los límites cuando se trata de bromas, y que sería un error anteponer el humor a todo.

Un nuevo género de programas de entrevistas en los que comediantes ingeniosos se enfrentan entre sí en concursos televisados ha demostrado ser un gran éxito entre el público joven en China en los últimos años.

Los comediantes se hacen un nombre participando en estos espectáculos y, a menudo, expanden sus carreras a espectáculos en vivo, como lo hizo Li.

Pero los artistas tienen que ceñirse a guiones preaprobados, basados estrictamente en temas no políticos, lo que hace que la referencia militar indirecta que puso a Li en el lado equivocado de las autoridades esta vez sea increíblemente rara.

La censura china

China impone una censura estricta en temas que considera sensibles, desde el escote de las mujeres hasta las críticas contra el Partido Comunista en todas las plataformas, ya sean sitios de redes sociales en línea o medios de comunicación tradicionales.

Ese control ideológico se ha endurecido bajo Xi, impactando ampliamente a la industria del entretenimiento.

En 2021, China también aprobó una ley que prohíbe las calumnias y los insultos contra el personal militar.

En mayo pasado, el experiodista de investigación Luo Changping fue sentenciado a siete meses de prisión y se le ordenó ofrecer una disculpa pública por llamar “estúpidos” a los soldados chinos retratados en una película de gran éxito sobre la guerra de Corea.

El sentido del humor de Li dividió a los usuarios en las redes sociales chinas.

Un usuario en Weibo preguntó: "¿Cómo es que la multitud todavía se estaba riendo?".

Otro usuario de WeChat, una aplicación de mensajería instantánea que también permite a los usuarios escribir en blogs, fue más comprensivo.

“Esta no es una buena analogía y no es graciosa. Pero este actor no tenía intención de insultar a los soldados”, escribió el usuario.