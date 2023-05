Guillermo Lasso se defiende en juicio político: "Pretenden hallarme culpable de aquello que yo mismo he denunciado"

Ecuador: juicio político contra Guillermo Lasso comenzaría esta semana 3:53

(CNN Español) -- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó a la Asamblea Nacional este martes para una esperada comparencia en el juicio político que enfrenta por su supuesta participación en el delito de peculado.

"Esta es la mayor prueba de templanza para los demócratas de este país", sostuvo el mandatario al principio de su intervención. Y añadió que el proceso en la Asamblea Nacional le ha dado la oportunidad de "desplegar el talante democrático que este país verdaderamente necesita".

Luego cuestionó el caso que enfrenta y dijo que llegó ante el Congreso del país "para hacer algo que a lo largo de este proceso no se ha hecho: ejercer a través de mi presencia la reverencia que exigen nuestras leyes y nuestras instituciones".

Más adelante, Lasso señaló a los legisladores que lo han acusado de ser "antilegisladores": "Los acuso de dejar de ser legisladores... Ustedes no crean leyes, las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperla para su propia conveniencia".

Posteriormente aseveró que "lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno, sino del Ecuador como estado. Nos estamos jugando el alma de nuestra democracia, con sus reglas de conducta e instituciones".

Horas antes, los legisladores de Ecuador comenzaron el proceso para decidir si aceptan o no la “censura y destitución” de Lasso en las acusaciones de peculado. Esta es la primera vez que un mandatario se somete a un juicio político desde que se aprobó la Constitución de 2008.

El proceso se tramita a pocos días de que Lasso, quien asumió la presidencia del país el 24 de mayo de 2021, cumpla dos años en el ejercicio del poder.

La Asamblea aprobó del enjuiciamiento político el pasado 9 de mayo. Desde ese momento, el Gobierno informó que Lasso acudirá al hemiciclo del legislativo para ejercer su defensa.

¿Por qué Lasso enfrenta un juicio político?

El presidente enfrenta un juicio político por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

Lasso rechaza los señalamientos. “La democracia, la Presidencia de la República como institución, mi Gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi Gobierno en apenas 22 meses de gestión”, dijo Lasso a Andrés Oppenheimer en abril: “Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, no para todos”.

¿Cuándo y cómo se realiza el juicio político?

La Asamblea Nacional comenzó este martes a las 10 de la mañana (hora local, 11 a.m. hora Miami) el juicio político contra del presidente Guillermo Lasso.

La Secretaría de la Asamblea envió este domingo la convocatoria a los 137 asambleístas. Cada asambleísta podrá exponer sus razonamientos y argumentos por un tiempo máximo de 10 minutos sin derecho a la réplica.

Finalizada su intervención, el presidente Lasso deberá retirarse del plenario y el presidente de la Asamblea daría la orden de que se abra el debate sobre la base de las pruebas de descargo presentadas por el primer mandatario.

Finalmente, el presidente de la Asamblea suspenderá el debate y en un plazo de cinco días de concluida la discusión deberá convocar al pleno para la votación de la moción de censura y destitución en contra del mandatario.