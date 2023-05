Mujeres en Ucrania rompen las normas de género para servir a su país. Esta es su historia

¿Cómo es que Ucrania gana terreno en Bakhmut? 4:29

Este de Ucrania (CNN) -- Mientras su país lucha por enfrentar a las fuerzas rusas, las mujeres ucranianas asumen funciones y responsabilidades a las que antes no tenían acceso, a menudo en circunstancias difíciles y peligrosas.



Miles de ucranianos dejaron sus trabajos para unirse al Ejército y defender al país después de la invasión de Rusia hace casi 16 meses. En su ausencia, las mujeres ucranianas están dando un paso adelante. Anteriormente, la ley de Ucrania prohibía a las mujeres ocupar trabajos considerados demasiado peligrosos.

La minería subterránea, la forja de metales calientes y el manejo de maquinaria pesada son solo algunos de los trabajos que las ucranianas antes no tenían permitido realizar.

Sin embargo, cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró la ley marcial tras la invasión rusa —y por lo tanto se suspendieron las leyes vigentes del país— las ucranianas se pusieron manos a la obra.

Históricamente, las mujeres han desempeñado un papel crucial en la fuerza laboral en tiempos de guerra, asumiendo trabajos y responsabilidades que tradicionalmente ocupaban los hombres, como ocurrió durante las dos guerras mundiales.

Tetiana, de 38 años, desciende de una familia de mineros de carbón que se remonta a generaciones. CNN no proporciona los nombres completos de los trabajadores de la mina ni la ubicación de la misma por motivos de seguridad. Su padre, su abuelo y sus tíos trabajaban en las minas.

De niña, soñaba con seguir sus pasos, a cientos de metros bajo tierra, pero a las mujeres no se les permitía. En cambio, trabajó en la superficie como operadora de arranque automático de gas, monitoreando los niveles de metano en la mina.

La minería del carbón es fundamental para el sector energético de Ucrania, ya que proporciona luz y calor al país.

Cuando cientos de mineros fueron reclutados al Ejército, la empresa minera de Tetiana pidió mujeres voluntarias para trabajar en la clandestinidad. Tetiana fue una de las primeras en levantar la mano.

Tetiana, que es una de las más de 45 mujeres que ahora trabajan bajo tierra en la mina de carbón del este de Ucrania, espera seguir trabajando en la mina después de la guerra. Sin embargo, ella y otras mujeres están librando una ardua batalla contra las normas de género tradicionales en su país.

El ingeniero jefe de la mina, Oleksander, afirma que, una vez que Ucrania gane la guerra, cree que las mujeres regresarán a la superficie y harán trabajos “para mujeres”. Sin embargo, incluso Oleksander admite que la mina no podría haber seguido funcionando sin mujeres como Tetiana.

En una ciudad del norte de Ucrania, Maria Kobets es otra mujer que desempeña un papel no tradicional. Con un pañuelo rojo y un lápiz labial rojo, es casi una imagen reflejada del póster de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, “Rosie the Riveter”.

Kobets pasa sus días en la forja de herrería propiedad de su esposo, Andriy. Su esposo fue reclutado en las Fuerzas Armadas de Ucrania y lucha en primera línea.

Antes de la guerra, su esposo vendía intrincados trabajos en metal por cientos de dólares a clientes en Estados Unidos y Europa. Con su esposo ausente, Kobets, de 30 años, dice que su misión se ha convertido en mantener el negocio familiar a flote.

”Lloro frecuentemente en la forja”, dijo. “Mi esposo nos defiende y se ve obligado a alejarse de nosotros, realiza tareas de combate y eso es muy peligroso. Pero este trabajo me ayuda a aguantar y a no desmoronarme”.

A Kobets le gusta trabajar en la forja, pero dice que espera devolverle las riendas a su esposo una vez que Ucrania logre la victoria.

“Es un trabajo agotador... pero es interesante. Me gustaría hacerlo cuando me dé la gana, no cuando tengo que hacerlo”, dijo a CNN.

De diferentes maneras, estas mujeres están haciendo contribuciones importantes a su país. También hay 60 000 mujeres sirviendo en las fuerzas armadas de Ucrania, 5.000 de ellas en unidades de combate, según Yevheniia Kravchuk, miembro del Parlamento de Ucrania.

Romper las normas de género es un desafío, pero estas mujeres están allanando el camino para una mayor igualdad y, esperan, empoderarse a sí mismas y a las generaciones futuras.