(CNN) — Tom Hanks dice que, gracias a la inteligencia artificial (IA), su imagen podría seguir apareciendo en películas después de que fallezca.

"Una posibilidad auténtica en este momento, si quisiera, [es que] podría reunirme y proponer una serie de siete películas que yo protagonizaría en las que tendría 32 años desde ahora hasta el fin de los tiempos", contó Hanks en el más reciente episodio de “The Adam Buxton Podcast”, publicado el sábado.

"Ahora cualquiera puede recrearse a sí mismo a cualquier edad, gracias a la IA o la tecnología 'deepfake' (...) Podría ser atropellado por un autobús mañana y ya está, pero mis actuaciones pueden seguir y seguir y seguir", agregó el actor ganador del Oscar.

"Aparte de la comprensión de que ha sido creado mediante inteligencia artificial o 'deepfake', no habrá nada que te diga que no soy yo y solo yo y que va a tener algún grado de calidad realista".

Buxton sugirió entonces que la gente sería capaz de distinguir entre la versión IA de Hanks y la real.

Aunque Hanks reconoció que una versión de sí mismo basada en la IA no sería capaz de realizar las mismas interpretaciones que hace ahora, se preguntó si al público le importaría realmente.

"Sin duda, la gente se dará cuenta, pero la pregunta es si les importará", dijo. "Hay gente a la que no le importará, que no hará esa delimitación".

La tarea de crear una identidad artificial de Hanks sería más fácil, ya que su parecido y sus movimientos se grabaron para utilizarlos en la película de 2004 "The Polar Express", dijo.

"Esto siempre ha estado latente", dijo Hanks. "La primera vez que hicimos una película que tenía una gran cantidad de nuestros propios datos guardados en un ordenador —literalmente nuestro aspecto— fue en una película llamada 'The Polar Express'".

"Lo veíamos venir, veíamos que iba a existir esta capacidad para coger ceros y unos dentro de un ordenador y convertirlos en una cara y un personaje. Desde entonces se ha multiplicado por mil millones y lo vemos en todas partes".

Hanks también dijo que los avances en inteligencia artificial están animando a los agentes cinematográficos a redactar contratos para proteger la imagen de los actores como propiedad intelectual.

"Puedo decirles que se están celebrando debates en todos los gremios, todas las agencias y todos los bufetes de abogados para encontrar las ramificaciones legales de que mi cara y mi voz y las de todos los demás sean nuestra propiedad intelectual", afirmó.

Hanks promociona actualmente su novela de debut "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece".

Según la sinopsis oficial, el libro se basa en "una historia salvajemente ambiciosa sobre la realización de una colosal película de acción de superhéroes, repleta de estrellas y multimillonaria, y el humilde cómic que lo inspiró todo".

Algunas de las críticas iniciales del libro han sido mixtas, pero Hanks se toma las críticas con calma.

En una entrevista con la BBC, explicó por qué aceptó el proyecto. "A veces solo tienes que tener alguna otra razón para despertar tu imaginación", dijo, y añadió que su novela "vivirá y morirá en función de su propia capacidad para entretener e iluminar a un público".