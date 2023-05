Abogado clave de Trump, Tim Parlatore, abandona su equipo legal

Tim Parlatore habla con los medios en San Diego el 18 de junio de 2019. Crédito: Mike Blake/Reuters/Archivo

Washington (CNN) -- Timothy Parlatore, un abogado de Donald Trump que jugó un papel clave en la investigación de los documentos de Mar-a-Lago y que en una ocasión testificó ante el jurado investigador, abandona el equipo legal del expresidente, según informan a CNN dos fuentes familiarizadas con su salida.



La salida de Parlatore se hizo oficial este martes, aunque se había rumoreado durante varias semanas entre el círculo cercano del expresidente. La salida de alto perfil se produce en un momento en que el fiscal especial Jack Smith parece estar en la recta final de las investigaciones sobre el posible mal manejo de documentos clasificados y los esfuerzos para obstruir las elecciones de 2020.

"Ha sido un honor increíble servir y trabajar en asuntos legales interesantes. Mi salida fue una elección personal y no se refleja en el caso, ya que creo firmemente que el equipo (del Departamento de Justicia) está incurriendo en mala conducta para perseguir una investigación de una conducta que no es criminal", dijo Parlatore en un comunicado a CNN.

Parlatore también habló con Trump sobre su salida.

La salida de Parlatore es notable dado que fue el abogado que organizó las búsquedas de documentos clasificados adicionales el año pasado en la Torre Trump, las propiedades de Trump en Bedminster, Mar-a-Lago, una oficina en Palm Beach y una unidad de almacenamiento en Florida.

También testificó ante el jurado investigador cuando el equipo de Trump y el Departamento de Justicia estaban inmersos en una disputa en la que el Departamento de Justicia intentó sin éxito acusar a Trump de desacato por no entregar todos los documentos clasificados tras recibir una citación en mayo de 2022.

Parlatore compareció ante el jurado investigador durante unas siete horas en diciembre.

"Intentaron preguntarme repetidamente sobre mis conversaciones con el presidente Trump, lo que está totalmente fuera del ámbito para lo que estaba allí", dijo Parlatore en marzo.

Parlatore fue recientemente coautor de una carta dirigida al presidente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, en la que pide al Congreso que diga al Departamento de Justicia que se haga a un lado porque considera que la comunidad de inteligencia debe llevar a cabo la investigación sobre lo ocurrido con los documentos clasificados.

El equipo legal del expresidente ha estado plagado de luchas internas durante varios meses mientras sus abogados lidiaban con las múltiples investigaciones a las que se enfrenta en medio de su tercera campaña electoral. Trump ha expresado en privado su descontento con sus abultadas facturas legales y se ha preguntado por qué las investigaciones, concretamente la de los documentos, aún no han desaparecido.

En un foro de CNN la semana pasada, Trump tergiversó la Ley de Archivos Presidenciales y afirmó que tenía "permiso" para llevarse documentos cuando dejó el cargo.

"Cuando dejamos Washington, teníamos las cajas alineadas en la acera para todo el mundo", dijo Trump. "La gente les tomó fotos. Todo el mundo sabía que nos llevábamos esas cajas".

Cuando se le preguntó si alguna vez había mostrado documentos clasificados a alguien después de salir de la Casa Blanca, dijo: "En realidad, no... No... no que se me ocurra".

