Película de Johnny Depp recibe una ovación de siete minutos en Cannes

(CNN) -- Johnny Depp lloró este martes tras la calurosa recepción que tuvo su película en el Festival de Cine de Cannes.

Un video compartido en redes sociales por Variety muestra a un Depp visiblemente emocionado durante la ovación de siete minutos que recibió su película, "Jeanne du Barry", en la que interpreta al antiguo rey de Francia Luis XV.

Se trata del primer proyecto cinematográfico del actor desde el juicio por difamación que le enfrentó a su exesposa Amber Heard el verano pasado. Un jurado declaró a ambos responsables de difamación en sus demandas mutuas, pero concedió una indemnización mucho mayor a Depp.

En la rueda de prensa de la película en Cannes, Depp habló de "susurros abstractos" y dijo que "la mayoría de lo que han estado leyendo los últimos cuatro o cinco años... con respecto a mí y a mi vida es ficción fantástica y horriblemente escrita".

"Hay que centrarse simplemente en el hecho de que, en primer lugar, es un milagro conseguir que se haga una película que te interesa", dijo. "Ahí ganas".

Variety informó que Depp también dijo: "No me siento boicoteado por Hollywood porque no pienso en Hollywood".

"Jeanne du Barry" cuenta la historia de Jeanne Bécu, condesa de Barry, conocida como Madame du Barry, que fue amante del rey Luis XV.

En abril, el jefe de Cannes, Thierry Frémaux, habló con Deadline sobre la decisión de inaugurar el festival con la película de Depp, calificándola de "película hermosa".

"La película inaugural también tiene que estrenarse simultáneamente en los cines franceses; no ponemos películas de plataforma en esa franja horaria, porque queremos que Francia participe en el festival", dijo Frémaux. "La película es un éxito, y Johnny Depp (como Luis XV) es magnífico en ella".