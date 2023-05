Por qué los técnicos argentinos de fútbol dominan en la conducción de las selecciones sudamericanas

¿Repetirá Bielsa en Uruguay los logros que consiguió en Chile? 3:44

(CNN Español) -- "La cucaracha es antediluviana y superó todo. El futbolista y el técnico argentino son iguales, se adaptan y superan todas las adversidades, por eso son tan requeridos", reflexionó en alguna ocasión Roberto “El Mariscal” Perfumo, exdefensor de la selección argentina.

Este miércoles, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol presente a Marcelo Bielsa como su nuevo director técnico, la observación cobrará sentido nuevamente, dado que los técnicos argentinos que habrán pasado a dirigir selecciones sudamericanas serán siete, sobre un total de 10 que engloba la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

A saber: Lionel Scaloni (Argentina), Gustavo Costas (Bolivia), Guillermo Barros Schelotto (Paraguay), Eduardo Berizzo (Chile), Fernando Batista (Venezuela) y Néstor Lorenzo (Colombia), además de Bielsa.

Aparte de la nacionalidad, a estos técnicos los une el fútbol ofensivo que practican y el legado que asimilaron del fútbol de su país, aunque despliegan sistemas de trabajo, estrategias y tácticas de juego diferentes. No son los primeros argentinos que han dirigido selecciones nacionales de otros países, con los que algunos han ganado, otros han perdido o tenido mala suerte.

"Nos buscan porque somos amantes de la táctica", dijo Gustavo Alfaro, otro técnico argentino que dirigió hasta 2023 a la selección ecuatoriana. El santafesino ahondó en ese concepto: "Tenemos distintas escuelas ideológicas que nos han nutrido y forjado". Se refería al aporte de varios técnicos de prestigio que ha tenido la rica historia del fútbol argentino. Aunque se destacan dos próceres en la conducción: César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

Desde finales de la década de 1970 y hasta 1990, estas dos grandes escuelas antagónicas vivieron inmersas en polémicas y tensiones constantes, dentro y fuera del país. El Flaco Menotti predica un fútbol más estético, creativo y espontáneo. Y El Narigón Bilardo se identifica con un juego más táctico, estratégico y pensado, aunque muchos de sus críticos lo bautizaron de “resultadista”. Lo instintivo de Menotti y la rigidez de Bilardo les permitió a ambos ser campeones mundiales. De esas vertientes, entre otras, se ha nutrido el fútbol argentino.

Lionel Scaloni (45 años) en Argentina

La tercera corona de la albiceleste tuvo en Scaloni un artífice sustancial. Fue un técnico que propuso un juego ofensivo, con jugadores de buen pie, que sorprendió con sus cambios tácticos y de posicionamientos de los intérpretes.

"Mis jugadores saben que podemos cambiar en cualquier momento y que no somos unidimensionales", sostuvo el joven técnico, que asumió en 2018. Ganó el premio The Best al mejor director técnico de 2022, entregado por la FIFA.

Marcelo Bielsa (67 años) en Uruguay

Al tomar el mando de la selección charrúa, El Loco Bielsa, comanda su tercera incursión en una selección. Primero lo hizo en la selección argentina (1998-2004), luego con el timón del combinado chileno (2007-2011), donde dejó una huella persistente.

Sus equipos son ofensivos, dinámicos y ejercen mucha presión a su rival.

"Siempre les digo a los muchachos que el fútbol es movimiento, desplazamiento. Que hay que estar siempre corriendo", dijo.

El Loco es un género en sí mismo en el ecosistema del fútbol mundial. Es exigente hasta la extenuación, analista voraz y con la prédica docente en todo momento.

"Si tuviera que elegir, diría que me siento más cómodo con el orden que con la espontaneidad", ha señalado.

Fernando Batista (52 años) en Venezuela

El Bocha Batista asumió en 2023 como técnico de la Vinotinto, luego de llegar en 2021 como ayudante de Néstor Pékerman. Es el primer reto de Fernando Batista a cargo de una selección mayor. Entre 2018 y 2021 condujo las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina. Sus equipos tienen orden táctico, corto entre líneas, con vocación ofensiva y con predicamento de contar con jugadores desequilibrantes.

Néstor Lorenzo (57 años) en Colombia

Asumió en junio de 2022 como máximo responsable de la selección cafetera. Previamente en selecciones mayores, trabajó junto a José Pékerman como asistente técnico en dos períodos: en la selección colombiana entre 2012 y 2019 y en la selección argentina de 2004 a 2006.

Sobre su estilo de juego ha dicho: "Los sistemas son flexibles, pero partiendo de un 4-3-3 es una manera de ocupar bien los espacios de la cancha, y a partir de ahí se puede variar o flexibilizar de acuerdo al partido”.

Eduardo Berizzo (53 años) en Chile

En mayo de 2022 asumió como técnico de la selección chilena. Entre 2007 y 2010 tuvo su primer paso en La Roja, cuando fue ayudante de campo de Bielsa. Fue el conductor de la selección paraguaya entre 2019 y 2021.

El Toto Berizzo predica la filosofía de juego que asimiló como escudero de Bielsa: "Asumir el control de la pelota, atacar con profundidad, con mucho movimiento, manteniendo un alto ritmo de juego y defendernos con mucho orden", es el mantra principal que predica.

Gustavo Costas (60 años) en Bolivia

Desde 2022, Gustavo Costas tomó las riendas de la selección boliviana. Es la primera que dirige en su carrera.

Sobre su idea de juego, aseguró: “No me caso con ningún sistema. Quiero que sean intensos, que presionen, y que sepan manejar la pelota".

Guillermo Barros Schelotto (50 años) en Paraguay

Desde 2021, el Guille dirige a la albirroja, siendo el primer desafío como técnico de una selección mayor.

"Nos gusta la presión arriba, tener siempre gente adelantada y abierta", reconoce.

Las influencias de Carlos Griguol, en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde comenzó su carrera, así como de Carlos Bianchi, en su etapa gloriosa en Boca Juniors, han sido claves —entre otros—, en su forma de dirigir.

El efecto Scaloni

El formidable técnico argentino Ricardo Gareca, que como conductor llevó al seleccionado peruano a un Mundial —Rusia 2018—, luego de 36 años sin lograrlo, puso el acento en "el hecho de haber salido campeones del mundo con Scaloni". Esto, "hace que se valorice más al técnico de Argentina", agregó.

El escritor mexicano Juan Villoro dijo que: "es tan difícil que haya una gran novela de fútbol, porque el fútbol ya es una novela".

Aunque no estén dentro de la cancha, los técnicos tienen en esa novela, y hasta que llega el partido, un protagónico central. Como dice Marcelo Bielsa: “El técnico tiene que tener un aspecto único y no hacer sentir al futbolista como un igual”.

Clasificarse al Mundial que se jugará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México es, de momento, el principal reto que tienen estos técnicos argentinos. El tiempo dirá si sus valoradas credenciales estuvieron a la altura del tan alto prestigio que los cobija.