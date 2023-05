Christiane Amanpour expresa su desacuerdo por el foro de CNN con Trump; dice que tuvo un "intercambio muy sólido" con el presidente de CNN

5 de las muchas mentiras que dijo Trump en el foro de CNN 4:08

(CNN) -- Una semana después del foro en vivo de CNN con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, las feroces consecuencias derivadas del evento aún resuenan.

Mientras aceptaba el prestigioso Premio de Periodismo de la Universidad de Columbia y hacía el discurso de graduación de la escuela de la promoción 2023, Christiane Amanpour, se convirtió este miércoles en la primera presentadora de la cadena en expresar públicamente su desacuerdo con el manejo del foro en vivo con Trump, lo que ha generado una tormenta de reacciones violentas.

Amanpour, la presentadora internacional en jefe de CNN, reveló que se reunió con el jefe de CNN, Chris Licht, esta semana y que los dos “tuvieron un intercambio de puntos de vista muy sólido” sobre el asunto. Ella dijo que Licht "dio la bienvenida a ese intercambio de puntos de vista", pero mantuvo su decisión de celebrar el foro. Licht le dijo al personal la mañana después del foro en vivo con CNN que creía que valía la pena porque despertó a la gente a lo que está en juego en las elecciones de 2024.

Después de escuchar a Licht, Amanpour les dijo a los graduados de la Escuela de Periodismo de Columbia que no la habían movido.

“Todavía estoy respetuosamente en desacuerdo con permitir que Donald Trump aparezca en ese formato en particular”, dijo la veterana presentadora, y afirmó que los estadounidenses han demostrado con sus votos en las últimas tres elecciones que conocen muy bien su comportamiento.

publicidad

“Le habría tirado el micrófono a esa 'persona desagradable', pero esta soy yo”, agregó Amanpour con franqueza, recordando el momento en que Trump arremetió contra la moderadora Kaitlan Collins por hacer una pregunta que no le gustó.

Dentro de CNN, Amanpour está lejos de ser la única en tener este punto de vista. En privado, el foro ha sido muy criticado por los empleados de todos los niveles de la organización. Algunos de estos empleados creen que Trump no era digno de una plataforma como un foro en vivo después de liderar la insurrección en el Capitolio de EE.UU. y continuar arrojando mentiras peligrosas sobre las elecciones de 2020. Otros creen que fue un esfuerzo digno enfrentarlo, pero que el evento fue mal ejecutado.

Antes del discurso de Amanpour, Licht envió una nota a la fuerza laboral global de la red de más de 4.000 empleados, elogiando a la presentadora por el “honor raro y excepcional” y los alentó a sintonizar su discurso. Un portavoz de CNN dijo que Licht sabía que ella planeaba hablar sobre el foro de Trump en su discurso.

Durante el discurso, Amanpour reconoció que la prensa aún no ha descubierto cómo lidiar con Trump, quien ha abusado de las plataformas de los medios para difundir desinformación peligrosa por todas partes, a menudo abrumando a los verificadores de hechos que han luchado por mantenerse al día con su rápida corriente de mentiras y falsedades.

“Tal vez deberíamos volver a los editores de periódicos y jefes de televisión de la década de 1950, quienes al final se negaron a permitir que el macartismo apareciera en sus páginas”, sugirió Amanpour. “A menos que sus sucias mentiras, su cacería de brujas y sus diatribas alcanzaran el nivel de evidencia básico requerido en un tribunal de justicia. Su influencia disminuyó gradualmente con todos menos con sus fervientes colegas y cultos”.

“Así que tal vez menos es más”, sugirió. “Tal vez emitir en vivo no siempre es lo correcto”.

“Algunas de las mejores e incluso las más apasionantes y convincentes entrevistas son, de hecho, grabadas y editadas, no para cambiar el contexto o el contenido o la verdad o la intención, sino para editar el obstruccionismo y una corriente de desinformación”, agregó Amanpour.

La galardonada presentadora también describió como parte del problema a la ruidosa audiencia del foro de Trump, que aplaudió al expresidente mientras se burlaba de las afirmaciones de abuso sexual. Era el lugar de CNN, afirmó, y no debería haber permitido las burlas y los vítores.

Licht le concedió a Amanpour que “la ejecución” del foro 'falló un poco'”, dijo, y le aseguró que “no seremos testigos de ese mismo comportamiento atroz en futuros ayuntamientos”.

Trump dice que aceptaría resultados de elección de 2024 bajo esta condición 0:52

Amanpour defendió a CNN como institución e imploró a la gente que le diera otra oportunidad a la organización de noticias, aunque reconoció que “no significa que siempre lo hagamos todo bien”.

“Solo puedo esperar que su confianza en nosotros haya sido sacudida, pero que no esté destruida”, dijo. “Que crean que podemos sobrevivir y reconstruir esa confianza”.

Amanpour también habló sobre su carrera de décadas y cómo ha formado su creencia de que los periodistas deben brindarle al público una cobertura clara. Señaló, por ejemplo, que las salas de redacción reconocen que Ucrania “es víctima de una agresión ilegal del imperialismo ruso”, en lugar de dar una falsa equivalencia a las afirmaciones de cada país.

“Sean sinceros, pero no neutrales”, instó Amanpour. “(Informar sobre) ambos lados no siempre es objetividad. No los lleva a la verdad. Extraer una falsa equivalencia moral o fáctica no es ni objetivo ni veraz. La objetividad es nuestra regla de oro y consiste en sopesar todos los lados y escuchar todas las pruebas, pero sin apresurarnos a equipararlos cuando no hay equiparación”.

“Hay una conexión del 100%”, dijo, “entre una prensa robusta, independiente, libre y justa y una democracia que funcione y el avance de los derechos humanos y la justicia”.

Amanpour dijo que los furiosos debates sobre las vacunas contra el covid-19 y los resultados de las elecciones de 2020 son una prueba de que los estadounidenses ahora tienen dificultades para creer en hechos básicos. Indicó que es trabajo de la prensa cortar el ruido, contrarrestar la desinformación y convocar al público a la realidad.

“Me niego a decir o conceder más que vivimos en un mundo de la posteridad porque eso es perezoso y, en última instancia, es una profecía autocumplida”, dijo Amanpour. “Necesitamos buscar proporcionar y defender la verdad”.