Corte Constitucional de Ecuador rechaza demandas contra decreto de "muerte cruzada" que decretó Lasso

(CNN Español) -- La Corte Constitucional de Ecuador rechazó las seis demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra del decreto de "muerte cruzada", aplicado por el presidente Guillermo Lasso, por lo que la disolución de la Asamblea Nacional sigue adelante, informó la CC en un comunicado.

También fueron rechazados los pedidos para que la Corte emita medidas cautelares para suspender los efectos de este decreto.

Lasso decretó este miércoles la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional. En medio del juicio político que enfrentaba por el presunto delito de peculado, del que se declara inocente, Lasso invocó el recurso constitucional que lleva a convocar elecciones para el Legislativo y el cargo de presidente.

En entrevista con Ana María Cañizares de CNN en Español, Lasso dijo que el juicio político era "un macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado".

El presidente de Ecuador, quien no quiso confirmar en la entrevista a CNN si se lanzará a la reelección, señaló a su Gabinete que se deben llevar a cabo las acciones que no se han podido efectuar en los dos años que lleva su Gobierno.

¿Qué es la "muerte cruzada"?

La "muerte cruzada" es una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Eso quiere decir que el presidente Lasso puede gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días.

"He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, dijo Lasso en su anuncio.

La "muerte cruzada", amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial. En abril —antes de que procediera al camino al juicio político— Lasso le había dicho a CNN que no quería decretar dicha medida para no perder la estabilidad del país.

Cabe mencionar que la medida de "muerte cruzada" se da un día después de que comenzara en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado, en el marco de la investigación denominada “Caso Encuentro”, por la supuesta existencia de una trama de corrupción dentro de al menos cuatro empresas públicas., señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.

