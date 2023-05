Nota del editor: Llamado a la Tierra es una serie editorial de CNN comprometida con reportar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, además de mostrar las soluciones a esos retos. La iniciativa Perpetual Planet de Rolex se ha asociado con CNN para crear conciencia y educación sobre los asuntos de sostenibilidad claves y para inspirar acciones positivas.

(CNN Español) -- Cuando Kristine McDivitt Tompkins relata su historia de vida, más de uno queda sorprendido. “Mucha gente me pregunta por qué dejé un trabajo fabuloso y salté al sur de Chile, a un lugar sin caminos ni electricidad”, cuenta la protagonista. Transcurrían los años 90, Kris era CEO en la empresa Patagonia y estaba en lo alto de su carrera.

Pero la misión de su enamorado Douglas Tompkins la cautivó: “Es debido pagar nuestra renta a la Tierra”. Entonces la conservacionista estadounidense no lo dudó. Renunció a la compañía, se casó con Douglas y se trasladó a Sudamérica para conservar su belleza y biodiversidad, trabajar contra el caos del cambio climático y revertir la crisis de extinción de especies que azota al planeta.

Fue entonces cuando el concepto del rewilding llegó a Chile y a Argentina de la mano de Kris y Doug, como los llaman sus seres queridos y colaboradores en distintas latitudes del mundo.

¿Qué es el rewilding?

La filosofía rewilding tiene como objetivo lograr ecosistemas autosustentables gracias a la reintroducción, conservación y cuidado de las especies que cumplen roles ecológicos claves, en especial los depredadores que están en el tope en la cadena alimentaria. Todo ello, con la mínima intervención posible del hombre.

El término rewilding no surgió en ámbitos académicos; más bien se popularizó entre activistas y conservacionistas preocupados por la falta de acción de gobiernos y grandes organizaciones no gubernamentales.

En 1992, el ambientalista Dave Foreman utilizó por primera vez la palabra en una columna de opinión publicada en la revista ambientalista Wild Earth (Tierra Salvaje), asociada al grupo Wildland Proyect. “Es hora de hacer rewilding en Norte América, es hora de tejer la trama de la vida en nuestro continente”, escribió en aquel entonces.

Más tarde, los ecólogos Michael Soulé y Reed Noss dotaron de contenido conceptual al movimiento. Kris y Doug fueron activos participantes de ese “nacimiento” junto a otros conservacionistas, activistas y comunicadores.

En ese contexto, el matrimonio inició un visionario trabajo con Tompkins Conservation, una fundación que, entre varias acciones, compra tierras y las dona a los gobiernos para la creación de parques nacionales, apoya campañas ambientales, se involucra en la agricultura regenerativa y publica libros. Además, es socio estratégico de sus descendientes: Rewilding Argentina y Rewilding Chile, fundaciones sin fines de lucro que llevan a diario la tarea de la reconstrucción en el Cono Sur.

Jaguares libres tras más de 70 años de extinción Rewilding

Kris y Doug aterrizaron por primera vez su avioneta en San Alonso, corazón del Iberá, provincia de Corrientes, noreste de Argentina, en 1997. Traían en sus maletas dos retos. Crear un gran parque nacional y reintroducir al depredador tope de la zona defaunada: el jaguar.

La compra de tierras para la creación del actual Parque Nacional Iberá comenzó en 1998, pero los proyectos de reintroducción del jaguar empezaron nueve años después porque, para ello, hubo que preparar el camino con otras especies igualmente extintas. Por ejemplo, el oso hormiguero gigante, el venado de las pampas, el pecarí de collar, el tapir, el guacamayo rojo, el muitú y la nutria gigante.

El Iberá representó el proyecto de rewilding multiespecie más ambicioso de América, al haber recuperado vida silvestre y, al mismo tiempo, haber desarrollado una nueva economía en las comunidades locales, según sus registros. Uno de los hechos más significativos tuvo lugar el 17 de enero de 2021, cuando Rewilding Argentina liberó a una familia de jaguares en los esteros del Iberá.

La hembra Mariua, una jaguar rehabilitada de origen salvaje, y sus cachorros de cuatro meses Karai y Porã, repoblaron el extenso humedal —que abarca unos 12.000 km²— después de más de 70 años de ausencia de la especie.

A los pocos meses, se liberaron cinco jaguares más para formar una tribu fundacional de ocho ejemplares en total.

Conservación a gran escala

1 de 12 | Los cachorros de jaguar nacidos en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco argentino, se suman a la creciente población de la especie en el Iberá, Corrientes. Foto: Miranda Volpe/Rewilding Argentina 2 de 12 | Un equipo de conservación en Patagonia Azul, provincia argentina de Chubut, marcando a un lobo marino con un dispositivo con conexión satelital. Foto: Maike Friedrich/Rewilding Argentina 3 de 12 | Malú, una hembra de jaguar de 7 años donada por la Reserva de Fauna Autóctona “Uruguay Tabaré González Sierra” , llegó en 2022 al Parque Iberá, en Corrientes, Argentina. Foto: Matías Rebak/Rewilding Argentina 4 de 12 | Traslado en avioneta de Malú, una hembra de jaguar de 7 años de Uruguay. Foto: Matías Rebak/Rewilding Argentina 5 de 12 | Cachorro de jaguar nacido el 5 en marzo de 2023 en el Parque Nacional El Impenetrable, provincia de Chacho, Argentina. Foto: Gerardo Cerón/Rewilding Argentina 6 de 12 | Un grupo de guanacos silvestres fue trasladado desde la provincia de Santa Cruz hasta La Pampa, donde la especie está casi extinta. Foto: Emanuel Galeto/Rewilding Argentina 7 de 12 | “Coco” (de Dinamarca) y “Alondra” (de Hungría), la pareja de nutrias gigantes que ya se encuentra consolidada en el Parque Iberá, provincia de Corrientes, Argentina. Foto: Matías Rebak/Rewilding Argentina 8 de 12 | Ejemplar de oso hormiguero que se integró en noviembre de 2020 al Portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá, Corrientes. Foto: Alicia Delgado/Rewilding Argentina 9 de 12 | Liberación de un coipo en el cañadón del río Pinturas, Parque Patagonia Argentina, donde la especie se encuentra localmente extinta. Foto: Franco Bucci/Rewilding Argentina 10 de 12 | Más de 1.500 huemules sobreviven en La Patagonia, entre Chile y Argentina. Foto: Hernán Povedano/Rewilding Chile 11 de 12 | Vista panorámica de Cabo Froward, Región de Magallanes, Chile, el punto más austral del continente americano. Tompkins Conservation Chile/AFP 12 de 12 | Nuevos guacamayos rojos en el Iberá, Corrientes, Argentina. Foto: Sebastián Navajas/Rewilding Argentina

Siguiendo la filosofía de Rewilding Argentina y Chile, para evitar que una especie desaparezca lo primordial es designar grandes territorios como áreas protegidas para que tanto esos animales como sus ambientes puedan prosperar. “El objetivo siempre fue conservar las tierras y donarlas al Estado para crear parques nacionales. Nuestra esperanza es que los territorios que hemos comprado pertenezcan a toda la ciudadanía de un país”, explica McDivit Tompkins.

A la fecha, cuentan 15 parques creados en conjunto con los gobiernos de Argentina y Chile, entre los que se destacan el Parque Nacional Patagonia, el Parque Nacional Iberá, el Parque Nacional El Impenetrable y el Parque Patagonia Azul. Además, se suman a la lista la creación de dos áreas marinas protegidas: Yaganes y Namuncurá Banco Burdwood II.

En simultaneo se encuentran activos más de 20 proyectos de conservación. “Actualmente estamos trabajando con los osos hormigueros gigantes y con los pecarís”, puntualiza Tompkins. Y la lista es larga: puma, tortuga yabotí, huemul, ñandú, guanaco, gato colo colo y montés, vizcacha austral y cóndor andino, además de los ya mencionados.

“Trabajar para salvar el planeta”

Al frente de Tompkins Conservation y tras la muerte de su esposo en 2015, Kristine Tompkins tiene un mensaje para niños y adultos: “No hay riesgos a la hora de cambiar tu vida. Porque siempre puedes volver y buscar la vida que dejaste atrás. El único riesgo es no hacer lo que uno quiere. Hoy, más que nunca, somos responsables de nuestro futuro. Estamos en el límite [...] No me importa quién eres, de dónde eres, cuánta plata tienes. El punto es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando? ”.

Kris y Doug, una historia de amor y lucha

Kristine McDivitt Tompkins es una conservacionista estadounidense de 72 años, ex CEO de Patagonia, Inc., actual presidenta y cofundadora de Tompkins Conservation.

Se desempeñó como Patrona de Áreas Protegidas para el Programa Ambiental de las Naciones Unidas de 2018 a 2022 y fue la primera conservacionista en recibir la Medalla Carnegie de Filantropía, en octubre de 2017.

Douglas R. Tompkins fue un defensor de la naturaleza y filántropo. Fundó de The North Face y fue el cofundador de Esprit. En 1990, se mudó a la Patagonia para dedicarse tiempo completo al cuidado del medioambiente y fundó Tompkins Conservation. Pronto se unió a Kristine, con quien se casó en 1994, y juntos recuperaron cerca de 15 millones de acres de parques en Chile y Argentina. Falleció en diciembre de 2015, a los 72 años.

En abril de 2023 se estrenó “Vida Salvaje”, documental de National Geographic dirigido por los ganadores del Oscar Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, que está basado en la historia de amor y conservación de Doug y Kris Tompkins.