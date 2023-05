Es "una batalla que todos tenemos que pelear": Sting alerta contra las canciones hechas por Inteligencia Artificial

¿Podría la IA matarnos? "Padrino" de esa tecnología responde 3:20

(CNN) -- El músico británico Sting se convirtió en el último artista en expresar su preocupación por la Inteligencia Artificial (IA), diciendo que debemos ser “cautelosos” con la tecnología y que será una “batalla que todos tienen que luchar”.

“Los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros, a los seres humanos”, dijo Sting a la BBC en una entrevista este jueves.

“Esa será una batalla que todos tendremos que pelear en los próximos dos años: defender nuestro capital humano contra la IA”, agregó.

En los últimos meses ha surgido un debate polémico sobre las canciones creadas por IA en la industria de la música, con varias figuras de alto perfil afectadas por el crecimiento de la popularidad de la tecnología.

El mes pasado, un usuario de TikTok afirmó haber usado IA para generar las voces de Drake y The Weeknd para crear la pista viral "Heart on my Sleeve", y comentó en línea: "El futuro está aquí".

publicidad

En enero, el cantautor australiano Nick Cave dijo que se habían creado “docenas” de canciones de su estilo usando ChatGPT, y calificó un intento como “una grotesca burla de lo que es ser humano”.

Pero no todos los artistas han rehuido la tecnología.

El DJ y productor musical francés David Guetta le dijo a CNN Business en marzo que quiere “adoptar” la tecnología, aunque “hay un pequeño problema ético” con respecto a quién posee los derechos de autor de las canciones de IA.

“Me aburro inmediatamente cuando veo una imagen generada por computadora. Me imagino que me sentiré de la misma manera sobre la IA haciendo música”, dijo Sting.

“Tal vez para la música dance electrónica, funcione. Pero para las canciones, ya sabes, que expresan emociones, no creo que me conmueva”, agregó.

Universal Music Group, que representa a Sting, comparó la música de IA con un “fraude” en una carta urgente enviada a plataformas de transmisión de música, como Spotify y Apple Music, en abril.

“Las herramientas son útiles, pero tenemos que impulsarlas”, agregó Sting en la entrevista. “No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control. Tenemos que ser cautelosos”.

El artista, cuyo nombre original es Gordon Matthew Thomas Sumner, recibirá el mayor honor otorgado por la asociación de música The Ivors Academy durante una ceremonia de premiación en Londres el jueves.

El ganador de los Globos de Oro y los premios Grammy, ex miembro de la banda de rock inglesa The Police, es mejor conocido por canciones como "Every Breath You Take" y "Message In A Bottle".