Un elector en un puesto de votación en Madrid durante los comicios del 4 de mayo de 2021. (Crédito: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

(CNN) — Más de 36,5 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo 28 de mayo en los comicios municipales y autonómicos de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una cita en la que deberán escoger a los alcaldes de más de 8.000 municipios y a los representantes de 12 comunidades autónomas.

Para este tipo de elección, el número de electores varía. Para las municipales están convocados 35,4 millones de personas, mientras que en las autonómicas la cifra se reduce a 18,3 millones.

En estas cifras, el INE incluye a los extranjeros que tienen derecho a voto, pues no todos pueden hacerlo en ambos comicios.

Soy latinoamericano y vivo en España, ¿puedo votar el 28M?

Para ejercer el derecho a sufragio en las elecciones autonómicas es necesario tener la nacionalidad española, ser mayor de 18 años y estar inscrito en el censo electoral de la comunidad autónoma pertinente. También pueden votar aquellos ciudadanos españoles que residan en el extranjero y que hayan tenido su última vecindad administrativa en una de las 12 comunidades autónomas que concurren a estas elecciones y que acrediten esta condición ante el correspondiente consulado de España.

Con base en los datos que facilita el INE, en 2022 había 2.515.837 extranjeros con nacionalidad española residiendo en el país, de los cuales 1.653.156 eran latinoamericanos. No obstante, no es posible obtener de aquí la cifra exacta de cuántos podrán votar este domingo, ya que el INE no permite filtrar los datos por edad o año de nacimiento.

Respecto de las elecciones municipales, podrán votar todos los españoles mayores de 18 años que residan España o que residan temporalmente en el extranjero y que figuren en el censo electoral. Adicionalmente, pueden participar en estos comicios los ciudadanos mayores de edad de la Unión Europea que residan en España y que estén inscritos en el censo electoral. También los ciudadanos de los países con los que España tiene un acuerdo de reciprocidad, que son Noruega, Ecuador, Nueva Zelandia, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, Corea del Sur y Trinidad y Tobago.

publicidad

Los ciudadanos de estos países con acuerdos de reciprocidad deberán ser mayores de edad el día de la votación, no estar privados del derecho a emitir sufragio, contar con autorización de residencia en España y haber residido legalmente en el país cinco años en el momento de solicitar la inscripción al censo electoral en el ayuntamiento correspondiente. En el caso de Noruega, el período de residencia solicitado se reduce a tres años, y es inexistente para el caso de Nueva Zelandia.

Según los datos que facilita el INE, hay 12.420 personas de Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Bolivia que figuran inscritos en el censo electoral y que podrán votar en estas elecciones municipales.

¿Qué motivos llevarán a los latinoamericanos a las urnas?

Jonathan Herrera tiene 35 años, 20 años de los cuales ha residido en la capital española. Nos cuenta que es original de Quito, Ecuador, y que será uno de tantos residentes en la Comunidad de Madrid y con nacionalidad española que podrá votar en las elecciones autonómicas y municipales.

Para él, uno de los temas más importantes y que tendrá en cuenta a la hora de votar son las propuestas que haya realizado cada formación política para facilitar el acceso a la vivienda. Pero también le preocupa el desempleo y las soluciones que los líderes políticos ofrezcan a los jóvenes para facilitarles el acceso al mercado de trabajo.

“Al final, lo que todos queremos es que los políticos cumplan lo que dicen”, comenta.

Rocío Domínguez, de 48 años, y Javier Fernández, de 47, son esposos y socios. Domínguez —descendiente de españoles y nacida en Montevideo, Uruguay— y Fernández —hijo de uruguayos y nacido en Buenos Aires, Argentina— residen en la Comunidad de Madrid desde 2019 y llevan las riendas de una empresa dedicada a la distribución de productos industriales.

Desde la comodidad de su hogar nos explican que los temas que más les preocupan son, en general, de índole económica y financiera.

“Para mí, lo más preocupante es el tema de la vivienda. Tenemos muchos amigos con hipotecas, con las tasas por las nubes, gente que está buscando una casa alquiler… es muy complicado el tema de la vivienda. Pero también me preocupa mucho la seguridad”, nos dice Domínguez.

“A medio plazo, me preocupa el control de la inflación”, confiesa Fernández. “Hay muchas familias que están siendo muy perjudicadas por la inflación. También trae consecuencias de pérdida de trabajo, y eso va a ser un lastre para la economía y para el desarrollo”, añade.

Más allá de que sus preocupaciones sean atendidas, Fernández se muestra convencido de la necesidad de ejercer el derecho a sufragio el próximo 28 de mayo.

“Para mí, votar es fundamental. Tenemos la suerte de vivir en un país donde se nos permite votar y mejorar como sociedad por medio del ejercicio de este derecho”, señala.

“Nos permite expresarnos con los políticos y que estos nos escuchen como ciudadanos, para decidir dónde queremos que vaya esta sociedad”, agrega.