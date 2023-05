¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, el virus que ataco a la senadora Dianne Feinstein y a Justin Bieber?

Justin Bieber explica la condición médica que padece 1:18

(CNN) -- La oficina de la senadora Dianne Feinstein, la demócrata de California de 89 años a quien se le diagnosticó culebrilla en febrero, confirmó este jueves que “sigue teniendo complicaciones” por una infección viral llamada síndrome de Ramsay Hunt. El síndrome es causado por el mismo virus, varicela-zoster, que causa la varicela y el herpes zóster.

En junio de 2022, la estrella del pop Justin Bieber anunció que su rostro estaba parcialmente paralizado por el mismo virus. Le dijo a los fanáticos en un video de YouTube que el virus había atacado “el nervio en mi oído, los nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Puedes ver que este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”.

Ese mismo mes les dijo a sus fanáticos que, después de hacer ejercicios faciales para combatir la parálisis, se estaba recuperando lentamente y dijo: “Cada día ha mejorado”. Y en marzo de este año, compartió un video de su rostro con la leyenda “Espéralo”, luego mostró una gran sonrisa.

El síndrome de Ramsay Hunt es un trastorno neurológico raro que ocurre cuando el virus varicela-zoster infecta un nervio en la cabeza cerca del oído interno. Después de tener varicela de niño o culebrilla de adulto, el virus puede permanecer latente en el cuerpo. No se sabe por qué el virus se reactiva y produce los síntomas de Ramsay Hunt.

El síndrome, que no es contagioso, afecta aproximadamente a 5 de cada 100 000 personas al año en los Estados Unidos, aunque algunos profesionales médicos creen que muchos casos no se diagnostican.

“Esto hace que su verdadera frecuencia sea más difícil de determinar”, señaló la Clínica Cleveland.

Los síntomas pueden incluir una erupción dolorosa dentro del canal auditivo y fuera del oído, que a veces ataca la lengua y el paladar, según la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai. Debido a la afectación del oído interno, las personas con la afección también pueden sufrir vértigo (la sensación de mareo o cosas que giran a su alrededor) o tinnitus, un zumbido en el oído.

El síndrome de Ramsay Hunt también puede causar pérdida de audición en el lado de la cara afectado. Al igual que Bieber, también puede causar debilidad, caída facial o parálisis en el lado de la cara que ha sido atacado por el virus.

Esa debilidad puede causar dificultad para cerrar un ojo, hacer expresiones faciales y comer, ya que la comida puede caerse por un lado de la boca debilitada.

Tratamiento

El tratamiento consiste en esteroides como la prednisona para reducir la inflamación y analgésicos. En ocasiones, se pueden recetar medicamentos antivirales que ayudan con la familia del herpes, como aciclovir o valaciclovir.

Alrededor del 70% de las personas con Ramsay Hunt recuperarán la función completa o “casi completa” de los músculos faciales, según la Clínica Cleveland. El tiempo de recuperación depende de la gravedad de la parálisis y puede demorar hasta un año.

“Las posibilidades de una recuperación completa son mejores si comienza el tratamiento dentro de los tres días posteriores a la aparición de los síntomas. El diagnóstico temprano y el tratamiento rápido con terapia antiviral parecen mejorar los resultados a largo plazo”, señala la Clínica Cleveland en su sitio web.

