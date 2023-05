¿Qué ha pasado en la búsqueda de los niños desaparecidos tras accidente de avioneta en Colombia y qué sabemos?

Así buscan a 4 niños desaparecidos tras accidente de avioneta en Colombia 1:37

(CNN) -- Las fuerzas armadas de Colombia llevan más de dos semanas buscando sobrevivientes de un accidente aéreo en la selva amazónica, incluso transmitiendo un mensaje grabado por la abuela de cuatro niños que iban a bordo, diciéndoles que permanezcan en su lugar.

Las Fuerzas Armadas de Colombia informaron este jueves que encontraron huellas que creen pertenecen a los niños desaparecidos.

"La #OperaciónEsperanza continúa. Nuestras fuerzas especiales, con más de 100 hombres involucrados en esta misión humanitaria, encontraron huellas cerca de un pequeño río que pertenecerían a los niños desaparecidos en la selva del Caquetá ," dijeron las fuerzas armadas a través de Twitter mientras continúan su búsqueda

Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó que los niños, de 13, 9, 4 años y uno más de 11 meses, fueron encontrados con vida. Pero luego eliminó el tuit y dijo el jueves que la información que le dio el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que se encarga de la protección de niños, no había sido confirmada.

Lo que sería una extraordinaria historia de supervivencia ahora tiene confundidos a los colombianos, mientras funcionarios gubernamentales luchan contra las malas comunicaciones y aún no tienen contacto directo con los niños.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, dijo que su equipo recibió confirmación de segunda mano de que los equipos de búsqueda rescataron e identificaron a los niños, que están desaparecidos desde el accidente de una avioneta en el sur de Colombia el pasado 1 de mayo.

Agregó que estaba “muy segura” de que los cuatro niños fueron encontrados con vida más de dos semanas después de que su avión se estrellara en la selva amazónica, pero estaba esperando más pruebas.

Avanza la #OperaciónEsperanza, fortaleciendo las labores de búsqueda y rescate de los menores en helicópteros del @Ejercito_Davaa y @FuerzaAereaCol se realiza perifoneo aéreo con mensajes grabados con la voz de la abuela de los niños en su lengua nativa. #ProtegemosLaVida pic.twitter.com/fzwDk6Ymji — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 19, 2023

Según el ICBF, las Fuerzas Armadas de Colombia siguieron un rastro de objetos pequeños como gomas para el cabello, envolturas de plástico y biberones en su búsqueda del grupo desaparecido.

Cuando se le preguntó por qué la Policía y el Ejército continuaban con los esfuerzos de búsqueda a pesar de los informes de que los niños habían sido rescatados, Cáceres dijo: “Es difícil comunicarse en la selva y ayer también estaba lloviendo”.

“La información que tengo es que están bien, también entendemos que tuvieron días muy difíciles, pero estos son niños que se desplazaron por la zona y parecían estar bien”, agregó.

“Todavía nos falta ese último eslabón que confirma todas nuestras esperanzas. Hasta que no tengamos la foto de los niños no pararemos. No estamos subestimando la información que recibimos, pero queremos confirmar [directamente] nosotros mismos”.

La Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado anterior que encontraron un “refugio construido de manera improvisada con palos y hojas”.

El abuelo tiene esperanza de encontrar a los niños

Fidencio Valencia, abuelo de los 4 niños desaparecidos en la Amazonía colombiana dijo este jueves a medios locales que tiene la esperanza de que sus nietos puedan sobrevivir.

“Queremos ver o encontrar a los niños, sé que ha pasado mucho tiempo y es difícil en la selva, pero con el apoyo que nos da toda la gente, la energía indígena, las oraciones podemos encontrar a los niños”, dijo Valencia.

Valencia dijo a periodistas locales que sus nietos solían estar en la selva, pero que pueden estar en estado de shock y miedo, lo que los haría esconderse.

“Después del impacto del accidente… quedaron con miedo y se escondieron, tienen sospechas, quizás no se den cuenta de que la gente los está buscando (para ayudarlos)”, agregó.

"Ellos ya están acostumbrados a estar en la selva y usted sabe que, uno es el impacto del accidente que sucedió y ellos quedan como con ese temor, y ellos se esconden, se esconden, tienen desconfianza al ver el impacto que pasó con la mamá, y ellos no saben, ellos no se dan cuenta de que los están buscando, de pronto alguien los pueda joder, ellos son niños, pero esperamos que ellos tengan vida y puedan resistir a punta de agua, porque el agua es vida", dijo.

Tres cuerpos recuperados

Tres cuerpos fueron recuperados y trasladados a San José del Guaviare, Colombia, tras el accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo en la Amazonia colombiana, informó el jueves el Director General de la Aeronáutica Civil de Colombia, Sergio París.

En declaraciones a la prensa en San José del Guaviare, París dijo: "Lo que tenemos en este momento es la llegada de tres cuerpos adultos confirmados que estamos atendiendo después de realizar una difícil evacuación; tuvieron que ser levantados por helicópteros, ustedes los vieron llegar aquí y ahora le corresponde a un organismo competente actuar de acuerdo con la ley en estos casos".

Según París, dos de los fallecidos pertenecen a una comunidad indígena y el tercer cuerpo pertenece a un piloto.

Pineda dijo que continúan las operaciones de búsqueda de los menores desaparecidos en la selva.

"La aviación civil, la Fuerza Aérea, el Ejército, y todos los que hemos participado, incluyendo las comunidades indígenas, ayudándonos en la búsqueda en tierra hoy, saben que vamos a seguir buscando y hemos llamado a esta operación "Operación Esperanza", dijo Paris.

Una larga búsqueda

Los equipos de rescate han estado buscando los restos del avión Cessna desde que se estrelló el 1 de mayo en el departamento de Guaviare, en el sur del país, en el área del Amazonas.

La operación de búsqueda masiva de las Fuerzas Armadas de Colombia ha sido apoyada por unidades caninas, comunidades indígenas locales, aviones y helicópteros, que sobrevolaron la región transmitiendo un mensaje grabado por la abuela de los niños.

La búsqueda se intensificó el jueves por la noche, según la Autoridad de Aviación Civil, tras “nuevos hallazgos que podrían dar pistas sobre el paradero (de los niños)”.

“En las últimas horas, gracias a la orientación del canino Ulises, las Fuerzas Especiales ubicaron lo que sería un refugio improvisado con palos y ramas. Allí los oficiales encontraron unas tijeras y unas 'monitas” 'que suelen usar las mujeres para sujetarse el cabello".

"Las esperanzas de encontrar a los cuatro niños con vida 'permanecen intactas", dijo.

Aún no han aparecido fotos o videos que muestren a los niños.

En su tuit de este jueves, el presidente Petro se disculpó por decir que los niños habían sido encontrados antes de que se completara la confirmación.

“Lamento lo que pasó. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán su incansable búsqueda para darle al país las noticias que espera. En este momento, no hay otra prioridad que seguir adelante con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.

-- Claudia Rebaza y Lynn Franco de CNN contribuyeron con este reporte.