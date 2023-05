ANÁLISIS | Los dramas legales de Trump eclipsan su campaña a la Presidencia a medida que crece el campo de candidatos republicanos

¿Porqué Trump insiste en que negociaba entrega de documentos clasificados? 2:28

(CNN) -- Donald Trump siempre ha dicho y hecho exactamente lo que quiere cuando quiere en su turbulenta vida política y empresarial que ha desafiado todos los esfuerzos por controlarlo.

Pero este martes, el expresidente estará sujeto al cronograma y la autoridad de otra persona, en medio de crecientes señales de que el sistema legal puede representar una veta de responsabilidad que ni siquiera Trump puede burlar.

Trump debe aparecer por video remoto en una audiencia en la que un juez explicará los límites de lo que puede decir sobre los registros comerciales y el caso del supuesto pago secreto de dinero en Manhattan en el que se convirtió en el primer expresidente en ser acusado penalmente a principios de esta primavera. Su comparecencia, en un caso en el que se ha declarado inocente, es en gran medida un asunto de procedimiento. Pero es una de las primeras de las quizás múltiples ocasiones en las que Trump se ve obligado a comparecer ante el tribunal cuando preferiría promover su puja para una tercera candidatura republicana, o hacer casi cualquier otra cosa.

La audiencia de este martes amplificará el extraordinario espectáculo de un expresidente que se postula para un segundo mandato no consecutivo mientras lucha contra una serie de investigaciones legales. Resaltará una de las incógnitas de las primarias del Partido Republicano que se aceleran rápidamente: la medida en que la maraña de problemas legales del aspirante favorito consumirá tiempo, energía y enfoque de su campaña.

La cita virtual de Trump en la corte también se lleva a cabo cuando la contienda republicana alcanza su punto más alto hasta el momento, con el senador de Carolina del Sur Tim Scott interviniendo este lunes y se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncie formalmente su candidatura a la Casa Blanca en unos días.

Y las cosas podrían complicarse mucho más para Trump.

Conoce más de Tim Scott y su aspiración presidencial en EE.UU. 2:17

Un nuevo informe de CNN revela el alcance de la penetración del fiscal especial Jack Smith en el círculo íntimo de Trump mientras investiga el acaparamiento de documentos clasificados por parte del expresidente en su casa de descanso en Mar-a-Lago. Varias fuentes familiarizadas con las notas tomadas por un abogado de Trump y entregadas a los investigadores dijeron que Trump preguntó si podía rechazar los esfuerzos del Departamento de Justicia para recuperar documentos clasificados en su poder. Las notas podrían ayudar a desarrollar sus acciones y pensamientos mientras Smith investiga posibles infracciones de la Ley de Espionaje y obstrucción.

En otro frente, dos fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que los fiscales de la oficina del fiscal especial citaron a la Organización Trump para obtener información sobre acuerdos comerciales en países extranjeros. Una de las fuentes sugirió que los investigadores parecen estar enfocados en los tratos del expresidente en naciones que posiblemente podrían haber estado interesadas en los tipos de materiales clasificados recuperados de Mar-a-Lago después de que dejó el cargo. La Organización Trump no respondió a la solicitud de comentarios de CNN y no estaba claro cuándo se emitió la citación. Su existencia fue reportada por primera vez por The New York Times.

No está claro cómo todas las nuevas revelaciones sobre los documentos clasificados encajan en una investigación de alcance desconocido que se ha desarrollado en gran medida fuera de la vista del público. Pero cada vez hay más señales de que Smith puede estar llegando al final de su investigación.

La tendencia a largo plazo de Trump de resistir incluso el intento de la ley de controlarlo quedó en evidencia en otro frente este lunes después de que su reciente comportamiento impenitente pareció dejarlo más expuesto legalmente. La exescritora de revista E. Jean Carroll, quien este mes ganó una demanda por US$ 5 millones en daños de Trump por su caso civil de abuso sexual y difamación, le pidió a un juez que enmendara un caso separado de difamación en su contra para poder buscar más daños después de que él la insultó en un foro en vivo de CNN en Nueva Hampshire el 10 de mayo.

Los retos que enfrenta DeSantis para ser candidato presidencial republicano 2:23

Caos legal

El hábito de Trump de meterse en problemas más profundos con su retórica desenfrenada se produjo en medio de nuevos signos de discordia entre su equipo legal. En una entrevista con Paula Reid de CNN este sábado, uno de sus exabogados, Timothy Parlatore, dijo que se fue porque algunos miembros del círculo íntimo de Trump hicieron que la tarea de defender a su jefe fuera más difícil de lo necesario. Parlatore nombró específicamente al antiguo asesor del expresidente, Boris Epshteyn. El portavoz de Trump dijo que tales afirmaciones eran "categóricamente falsas".

Como si esta pila de problemas legales no fuera suficiente, Trump todavía está esperando saber si un fiscal de distrito en Georgia lo procesará por sus esfuerzos para derribar la victoria electoral general del presidente Joe Biden en el estado indeciso en 2020. Y Smith también está investigando el comportamiento de Trump en el período previo al ataque al Capitolio por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.

Hasta ahora hay poca evidencia de que a los votantes de Trump les importen sus crecientes dolores de cabeza legales. De hecho, su acusación en el caso de Manhattan coincidió con un aumento en las cifras de sus encuestas primarias. Y sus oponentes republicanos solo han hecho las críticas más oblicuas a su difícil situación, una señal de que entienden el peligro político de atacar a un favorito que está poniendo las denuncias de persecución política en el centro de su nueva candidatura a la Casa Blanca.

Aún así, si los embrollos de Trump en los tribunales empeoran, surge la pregunta de si podrá equilibrar múltiples comparecencias ante los tribunales, declaraciones e incluso juicios con un programa de campaña completo. Cualquier sensación de caos podría influir en los argumentos de candidatos como DeSantis de que puede ofrecer muchas de las cualidades ideológicas del conservadurismo "Make America Great Again" sin el drama y el caos que a menudo frustraron la capacidad de Trump para poner en práctica sus ideas mientras estuvo en el cargo. Y si el expresidente gana la candidatura republicana, la enormidad de un candidato presidencial que comparece ante los tribunales, potencialmente en múltiples investigaciones diferentes, podría alienar nuevamente a los votantes indecisos críticos que se han alejado de los republicanos en las últimas elecciones.

Trump no ha sido encontrado culpable en ninguno de estos casos y tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro ciudadano. El caso Carroll, en el que fue declarado responsable de abuso sexual, fue una acción civil y no penal. Sin embargo, el peso de la incertidumbre legal que rodea a Trump sugiere que la campaña de 2024 tiene el potencial de ser un viaje tóxico que ejercerá más presión sobre las instituciones judiciales y políticas que ya ha llevado al límite.

Trump enfrentará nuevas restricciones después de la audiencia del martes

Se espera que el juez que preside el caso del supuesto dinero secreto de Nueva York le diga al expresidente este martes exactamente lo que puede y no puede decir públicamente sobre el caso penal en su contra. Trump está acusado de falsificar registros comerciales en relación con los pagos realizados durante la campaña de 2016 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, quien había alegado una aventura que Trump niega.

El juez Juan Merchan ya firmó una orden de protección que prohíbe compartir las pruebas que la defensa recibe de la fiscalía en las plataformas de redes sociales, incluidas Truth Social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat o YouTube, sin la aprobación previa de la corte.

La audiencia se produce después de que Trump haya hecho repetidamente comentarios despectivos y publicaciones en las redes sociales sobre el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, los posibles testigos y el juez. No existe una orden de mordaza y las restricciones se refieren específicamente a la discusión y difusión de evidencia que su equipo legal obtendrá de los fiscales para preparar el juicio.

Pero los abogados de Trump ya han argumentado que la orden de protección infringe sus derechos de la Primera Enmienda. Y el hecho de que se postule a la presidencia y esté dispuesto a usar como arma cada paso de sus luchas legales significa que este caso será cada vez más arrastrado a la arena política.

También este martes, las partes en el caso pueden fijar una fecha para el juicio, otro acontecimiento potencial que podría complicar aún más la intriga política. Merchan les había ordenado previamente que buscaran una fecha de inicio en algún momento de febrero o marzo de 2024. Ese cronograma crearía la escena insondable de un candidato presidencial que va a juicio penal en el apogeo de la temporada de primarias. Sin duda, Trump buscaría convertir el juicio en una plataforma política en una etapa crítica de la campaña, pero también podría obstaculizar su capacidad para visitar estados clave críticos.

Y sería una historia asombrosa incluso para los estándares improbables del expresidente.