La pérdida mundial de vida salvaje es "significativamente más alarmante" de lo que se pensaba, según un nuevo estudio

(CNN) -- Casi la mitad de las especies del planeta están experimentando un rápido declive de su población, según un nuevo estudio.

Los seres humanos ya han acabado con un gran número de especies y han llevado a muchas más al borde de la extinción. Algunos científicos afirman que estamos entrando en una "sexta extinción masiva", esta vez provocada por el hombre.

El principal factor es la destrucción de paisajes salvajes para dar paso a granjas, pueblos, ciudades y carreteras, pero el cambio climático es también un importante factor de declive de las especies y se prevé que su impacto sea cada vez peor a medida que el mundo se calienta.

Los autores del estudio analizaron más de 70.000 especies de todo el mundo (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos) para determinar si sus poblaciones habían aumentado, disminuido o permanecido estables a lo largo del tiempo.

Según el estudio publicado este lunes en la revista Biological Reviews, el 48% de las poblaciones de estas especies están disminuyendo y menos del 3% están aumentando.

El coautor Daniel Pincheira-Donoso, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Queen's de Belfast, dijo que sus conclusiones son una "alerta drástica".

"Otros estudios, basados en un número considerablemente menor de especies, han demostrado que la actual 'crisis de extinción' es más grave de lo que generalmente se aprecia", declaró a CNN. "Nuestros hallazgos proporcionan una cruda confirmación a escala global".

El estudio proporciona una "imagen más clara" sobre el alcance de la erosión global de la biodiversidad, añadió.

Durante décadas, la crisis de extinción se ha definido mediante "categorías de conservación", etiquetas que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un comité de las Naciones Unidas, asigna a cada especie que evalúa en un momento dado, explicó Pincheira-Donoso.

Basándose en ese método, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN clasifica alrededor del 28% de las especies como amenazadas de extinción.

"Lo que nuestro estudio muestra no es si las especies están actualmente clasificadas como amenazadas o no, sino si el tamaño de sus poblaciones se está reduciendo rápida y progresivamente o no", dijo Pincheira-Donoso. Las tendencias a la baja de la población a lo largo del tiempo son precursoras de las extinciones.

Según esta evaluación, el 33% de las especies clasificadas actualmente como "no amenazadas" en la Lista Roja de la UICN están de hecho disminuyendo hacia la extinción.

Mamíferos, aves e insectos están sufriendo el declive de especies, pero los anfibios se han visto particularmente afectados en general, según el informe, y se enfrentan a una multitud de amenazas, incluidas las enfermedades y el cambio climático.

Las noticias son mejores para los peces y los reptiles, ya que un mayor número de especies parecen tener poblaciones estables en lugar de en declive.

Geográficamente, los descensos tienden a concentrarse en los trópicos, según el informe. Una de las razones es que "los animales de los trópicos son más sensibles a los cambios rápidos de temperatura ambiental", explica Pincheira-Donoso.

Brendan Godley, catedrático de Ciencias de la Conservación de la Universidad de Exeter, que no participó en el estudio, afirmó que la investigación ofrece nuevas perspectivas sobre las tendencias de las poblaciones.

"Se trata de un estudio de gran repercusión, que abarca todo el planeta y todos los grupos de vertebrados e insectos", declaró Godley a CNN.

"Al combinar minuciosamente las trayectorias de las poblaciones, en lugar de las evaluaciones más limitadas de la Lista Roja, se pone de relieve la presión a la que está sometida la fauna salvaje por la influencia humana, y cómo esta presión es global y afecta a todos los grupos de animales", añadió.

Hay casos positivos de animales que han sido rescatados del borde de la extinción, como las grandes ballenas y las tortugas marinas.

Pero, añadió Godley, "todos deberíamos estar muy alarmados por estos resultados".

"Sin poblaciones, especies, hábitats y ecosistemas prósperos, no podemos persistir", afirmó.