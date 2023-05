Un video muestra supuestamente a grupos rusos luchando contra el Kremlin 3:09

(CNN) -- Un aparente ataque en suelo ruso por parte de rusos contrarios a Putin, que luchaban en apoyo de Ucrania, suscitó confusión e ira en Moscú.



Los residentes de los asentamientos atacados en la región rusa de Belgorod fueron reasentados en otras áreas mientras las autoridades siguen "limpiando el territorio" tras la incursión transfronteriza que se lanzó desde Ucrania, informaron las autoridades este martes.

Un civil murió como resultado de los combates, según el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.

Sin embargo, aún quedan dudas sobre los responsables del ataque, cómo tuvo lugar y qué implicaciones tiene para la guerra.

Esto es lo hay que saber.

¿Qué sucedió en Belgorod?

Los dos grupos de ciudadanos rusos contrarios a Putin, que luchan en Ucrania como parte de las fuerzas de defensa de Kyiv, la Legión Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios de Rusia, se atribuyeron la responsabilidad del ataque en la región de Belgorod, en el suroeste de Rusia, que limita con el noreste de Ucrania.

"Los edificios residenciales y administrativos y la infraestructura civil fueron objeto de disparos de morteros y artillería. Como resultado de estas acciones criminales, varios civiles resultaron heridos", dijo la comisión de Investigación de Rusia en Telegram al anunciar una investigación sobre el ataque.

Luego, dos áreas de la región fueron atacadas durante la noche por vehículos aéreos no tripulados (drones), dijo Gladkov, lo que provocó que dos casas se incendiaran.

Parece ser la primera vez desde que Rusia invadió Ucrania que las fuerzas alineadas con Kyiv lanzan una operación terrestre transfronteriza contra objetivos rusos.

Aleksey Baranovsky, representante del Centro Político de la Oposición Armada de Rusia, con sede en Kyiv —el ala política de la Legión Libertad para Rusia— dijo a CNN que la operación había comenzado el domingo por la noche y que los combates "continuaban".

No especificó el número de combatientes que habían cruzado la frontera hacia Rusia. Baranovsky dijo que el grupo quería "liberar a nuestra patria de la tiranía de Putin".

Al principio, Gladkov dijo que no había muerto nadie, pero más tarde este martes dijo: "Lamentablemente, tenemos pérdidas. Un civil de la aldea de Kozinka murió a manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania".

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en una sesión informativa diaria este martes que sus fuerzas repelieron a los atacantes de vuelta a territorio ucraniano mediante ataques aéreos, fuego de artillería y unidades militares. También añadió: "Los que quedaban de los nacionalistas fueron expulsados al territorio de Ucrania, donde siguieron siendo alcanzados por el fuego hasta que fueron completamente eliminados".

¿Qué grupos están involucrados?

La Legión Libertad para Rusia dijo en Telegram a primera hora de este martes que ella y otro grupo, el Cuerpo de Voluntarios de Rusia, "siguen liberando la región de Belgorod". La publicación describía a los grupos como "voluntarios patriotas" y afirmaba que Rusia era vulnerable a los ataques, ya que "Rusia no tiene reservas para responder a las crisis militares. Todo el personal militar está muerto, herido o en Ucrania".

Como dice uno de sus combatientes, que usa el distintivo "César", en una declaración en video que grabó con sus camaradas antes de unirse a una redada transfronteriza en su tierra natal: "Rusia será libre".

Sam Kiley, de CNN, entrevistó a ese mismo combatiente en diciembre, mientras el grupo luchaba por Ucrania contra los ataques rusos en la ciudad de Bakhmut, en primera línea.

"Desde el primer día de la guerra, mi corazón, el corazón de un verdadero ruso, un verdadero cristiano, me dijo que tenía que estar aquí para defender al pueblo de Ucrania", dijo César. CNN accedió a no revelar su nombre para proteger su identidad.

"Fue un proceso muy difícil", dijo César sobre unirse al esfuerzo de Ucrania. "Me llevó varios meses unirme finalmente a las filas de los defensores de Ucrania".

Ahora con su familia en Ucrania —donde considera que están más seguros—, César dijo que era uno de los cerca de 200 ciudadanos rusos que actualmente luchan junto a las tropas ucranianas contra los ejércitos de su propio país. CNN no ha podido confirmar este número de forma independiente.

¿Cómo se interpreta el incidente en Rusia?

Cuando las autoridades rusas condenaron el ataque, los analistas observaron una confusión generalizada en el espacio informativo ruso sobre cómo se permitió que se llevara a cabo el ataque y cómo debía responder Moscú.

Los blogueros y expertos rusos reaccionaron con "cierto grado de pánico, faccionalismo e incoherencia, como suele ocurrir cuando sufren importantes choques informativos", escribió el grupo de expertos del Institute for the Study of War (ISW) en su sesión informativa diaria sobre el conflicto.

"El ataque tomó por sorpresa a los comentaristas rusos", evaluó el ISW.

Esto tiene el potencial de resultar vergonzoso para el presidente Vladimir Putin, quien durante 15 meses ha estado liderando una invasión que, según afirmó sin fundamento, era necesaria para mantener a Rusia a salvo. Con un desempeño limitado en el campo de batalla, es posible que Putin ahora se enfrente al descontento por el hecho de que la guerra esté interrumpiendo la vida en su país

A principios de este mes, el Kremlin publicó un incidente en el que dos drones sobrevolaron el Kremlin. Aún no está claro quién fue el responsable —Moscú culpó a Ucrania de lo que denominó un ataque contra la vida de Putin; Ucrania y Estados Unidos negaron cualquier participación—, pero los críticos internos de Putin podrían enmarcar el dramático video como un ejemplo visual de la cómo se desmorona la guerra de Moscú.

En otro incidente ocurrido este lunes por la noche, la Legión Libertad para Rusia publicó un video en Telegram que parece mostrar la llamada bandera azul y blanca de la Rusia libre ondeando sobre la Universidad Estatal de Moscú.

Otros videos publicados por el grupo también parecen mostrar otra bandera de la oposición rusa ondeando sobre varias zonas de la capital rusa.

El grupo no se atribuyó la responsabilidad directa de los incidentes y CNN no pudo verificar los informes de forma independiente.

¿Qué dice Kyiv?

Como ha ocurrido a menudo tras la supuesta violencia en suelo ruso desde que Moscú invadió Ucrania, el incidente ha suscitado relatos muy diferentes entre el Kremlin y Kyiv.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió este martes a los instigadores como "militantes ucranianos de Ucrania", a pesar de que el grupo que se atribuye la responsabilidad está formado por ciudadanos rusos. Peskov había dicho anteriormente que las fuerzas del Kremlin estaban trabajando para expulsar a un "grupo de sabotaje y reconocimiento", según el medio estatal TASS.

Un funcionario ucraniano reconoció que las unidades habían llevado a cabo una operación en la zona, pero insistió en que actuaban de forma independiente.

"Podemos confirmar que esta operación fue llevada a cabo por ciudadanos rusos", dijo a CNN Andriy Yusov, representante de la agencia de inteligencia de defensa de Ucrania.

Yusov dijo que las unidades formaban "parte de las fuerzas de defensa y seguridad" cuando estaban en Ucrania, pero que eran independientes de Kyiv cuando no lo estaban: "En Rusia actúan como entidades independientes".

¿Qué significará esto para la guerra?

Es poco probable que los ataques provoquen un cambio de impulso en la guerra más amplia en Ucrania, que se ha centrado en gran medida en las regiones orientales de Ucrania y ha visto cómo pocos territorios han cambiado de manos durante varios meses. El conflicto se encuentra prácticamente en un punto muerto y es más probable que se vea afectado por la contraofensiva de primavera de Ucrania contra las fuerzas rusas, que puede que ya esté en marcha.

Sin embargo, al igual que los anteriores focos de tensión alejados de las líneas del frente, tiene el potencial de moldear la narrativa que rodea el conflicto tanto en Rusia como en Ucrania.

Moscú siempre ha estado deseosa de presentar una imagen del victimismo ruso como pretexto para intensificar los ataques contra Ucrania, dada su pretensión pública de que la invasión es un acto de autodefensa y es necesaria para mantener a Rusia a salvo. Sin duda, Putin intentará utilizar estos ataques para reforzar esa narrativa, a pesar de que Kyiv niega que haya tenido alguna participación oficial.

Es posible que también se produzca una muestra de ira a corto plazo. Tras incidentes anteriores que han avergonzado a Rusia —como el turbio incidente con un dron sobre el Kremlin este mes y el ataque al puente que conecta Rusia con la Crimea ocupada en octubre—, Moscú respondió con un aluvión de ataques con misiles en toda Ucrania, incluida la capital, Kyiv.

Es probable que Putin quiera centrar la atención de Rusia en los incidentes que se producen fuera del frente, donde sus fuerzas se esfuerzan por asestar un duro golpe a las defensas ucranianas, como lo demuestran los costosos y prolongados esfuerzos de varios meses para capturar la relativamente insignificante ciudad de Bakhmut.

-- Victoria Butenko, Anna Chernova, Sam Kiley, Vasco Cotovio, Peter Rudden y Olha Konovalova de CNN contribuyeron con este reportaje.