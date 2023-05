Lluvia de homenajes a Tina Turner: "Eres simplemente la mejor"

Tina Turner: su música y su autobiografía que llegaron al cine 3:25

(CNN) -- Los homenajes a Tina Turner inundaron las redes sociales tras la muerte de la emblemática cantante este miércoles a los 83 años.

La familia Turner dijo que la icónica artista murió después de una "larga enfermedad" en un comunicado compartido con Rolling Stone este miércoles.

"Tina Turner, la 'reina del rock 'n' roll' murió en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza", dijo su familia. "Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir".

Así reaccionaron los famosos en redes sociales a la muerte de Tina Turner:

La leyenda de la NBA Magic Johnson la definió como "una de mis artistas favoritas de todos los tiempos".

"Siempre te daba lo que pagabas", dijo el deportista que acompañó su mensaje con una foto de él y Turner.

Rest in peace to one of my favorite artists of all time, the legendary queen of rock n’ roll Tina Turner. I’ve seen her many many times and hands down, she gave one of the best live shows I’ve ever seen. She always gave you your moneys worth. pic.twitter.com/VqlTjy1LUR — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

La cantante Ciara, ganadora de un Grammy, agradeció a Turner "la inspiración que nos diste a todos".

"El cielo se ganó un ángel", escribió en Twitter en un mesaje acompañado de fotografías de Turner en el escenario. "Descansa en el paraíso Tina Turner".

Heaven has gained an angel.

Rest in Paradise Tina Turner.

Thank you for the inspiration you gave us all. pic.twitter.com/JMxa9kBsmF — Ciara (@ciara) May 24, 2023

La cantante de "I Will Survive" Gloria Gaynor se refirió a la carrera pionera de Turner en un homenaje que compartió en su cuenta de Twitter.

"Estoy tan, tan triste de escuchar del fallecimiento de @TinaTurner, la leyenda icónica que allanó el camino para tantas mujeres en la música rock, negras y blancas", escribió Gaynor. "Hizo con gran dignidad y éxito lo que muy pocas se habrían atrevido a hacer en su época y en ese género musical".

I am so, so very sad to hear of the passing of @TinaTurner, the iconic legend who paved the way for so many women in rock music, black and white. She did with great dignity & success what very few would even have dared to do in her time and in that genre of music 🕊 #TinaTurner pic.twitter.com/HrcJj7PltI — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) May 24, 2023

El cantante convertido en fotógrafo Bryan Adams también expresó sus condolencias a la familia de Turner, incluyendo a su marido, Erwin Bach.

"Descansa en paz @tinaturner. Mis condolencias a Erwin y a la familia de Tina. Estaré siempre agradecido por el tiempo que pasamos juntos de gira, en el estudio y como amigos. Gracias por ser la inspiración de millones de personas en todo el mundo por decir tu verdad y darnos el regalo de tu increíble voz", escribió Adams.

El actor Forest Whitaker dijo que Turner es "simplemente la mejor".

"Tina Turner fue un ícono, a quien amamos por su voz, su baile y su espíritu", dijo en Twitter. "Mientras la honramos, reflexionemos también sobre su resiliencia, y pensemos en toda la grandeza que puede seguir a nuestros días más oscuros. Gracias por compartir tus dones con nosotros, Tina. Eres simplemente la mejor".

Tina Turner was an icon, whom we loved for her voice, her dancing, and her spirit. As we honor her, let’s also reflect on her resilience, and think about all the greatness that can follow our darkest days. Thank you for sharing your gifts with us, Tina. You’re simply the best. pic.twitter.com/CZyaItp4Cb — Forest Whitaker (@ForestWhitaker) May 24, 2023

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, calificó a Turner como una "amiga maravillosa" y compartió en Twitter fotos de ambos juntos en el escenario.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

El musico Ronnie Wood, otro de los miembros de los Rolling Stones, escribió en su página oficial de Facebook: 🙏💕Que Dios te bendiga Tina, la reina del rock y del soul y una querida amiga de nuestra familia. Amor y oraciones a toda la familia, amigos y seres queridos de Tina".

"¡Gracias Reina, por darnos todo! ¡¡Te queremos!! Descansa en Paz ♥️Anna Mae Bullock♥️", escribió la cantante ganadora de cinco premios Grammy, Kelly Rowland, en una publicación de Instagram.

"Es una pena que hoy hayamos perdido a Tina Turner", dijo la cantante Carole King en su página oficial de Facebook. "Enseñó a las mujeres que podían ser fuertes, sexys, intrépidas y dueñas de sí mismas. Que descanse en paz y con poder", agregó King en su publicación.

Debbie Harry, vocalista de Blondie, escribió en Twitter: "Fui una benefactora de la energía, la creatividad y el talento de Tina Turner. Una mujer que empezó en los campos de algodón rurales de Nutbush, TN, y se abrió camino hasta la cima. Tina fue una gran inspiración para mí cuando empezaba y sigue siéndolo hoy en día. Te quiero, Tina. RIP".

"I was a benefactor of the energy, creativity and talents of Tina Turner. A woman who started in rural Nutbush, TN cotton fields and worked her way to the very top. Tina was a great inspiration to me when I was starting out and remains so to this day. Love you Tina. RIP.” —DH pic.twitter.com/2sqg0biujc — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) May 24, 2023

"Tuve el placer de acompañar a @tinaturner cuando sorprendió a todos en el Live Aid y subió al escenario con @mickjagger. Pura energía, cantante dinámica e intérprete única en su especie. El mundo de la música acaba de perder a una verdadera reina del soul 💔", dijo por su parte el musico estadounidense John Oates.

Megan Thomas contribuyó con este reporte