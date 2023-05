Multan con US$ 30.000 al club Alianza por la estampida que dejó 12 muertos en El Salvador

Sobreventa y boletos falsos: las hipótesis sobre la tragedia en estadio de El Salvador 4:46

(CNN Español) -- La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) multó a Alianza F.C. de El Salvador con US$ 30.000 tras la estampida de este sábado que dejó 12 muertos, 88 aficionados hospitalizados y cerca de 500 heridos, según las autoridades de salud.

Además, Alianza tendrá que jugar sin público durante un año cuando sea local, según el fallo de la Fesfut. La dirigencia del equipo capitalino no se ha pronunciado sobre la decisión. CNN está tratando de contactar a las autoridades del club para obtener comentarios.

El fallo también dio como ganador a Club Deportivo Fas, por lo que éste avanzó a las semifinales en el torneo local.

La Comisión Disciplinaria de la Fesfut tomó la decisión de castigar a Alianza con base en la normativa que delega la organización y la seguridad del encuentro al equipo que juega en condición de local.

Alianza también fue multado con US$ 1.000 por permitir que los aficionados ingresaran y quemaran pólvora durante el encuentro. Por la misma razón, el club Fas fue multado con US$ 2.000 y otros US$ 2.000 debido a que se trata de una reincidencia, señala el fallo de la Comisión Disciplinaria.

Datos de la investigación penal

Además de la sanción deportiva, la Fiscalía general de El Salvador investiga al equipo capitalino, la dirigencia de Fas y la empresa administradora del estadio Cuscatlán.

El fiscal Rodolfo Delgado dijo que ya han tomado declaración a los involucrados y que se busca establecer si hay responsabilidad, qué grado de intencionalidad podría atribuirse y el grado de participación en las muertes y los lesionados.

“Estamos entrevistando a todos los involucrados en los aspectos de seguridad del evento y determinando la cantidad de personas que debían entrar en este partido de fútbol", explicó Delgado el 21 de mayo en declaraciones a la prensa local.

Los familiares de las víctimas piden a las autoridades que esta tragedia no quede impune.