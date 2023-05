¿Qué enmiendas esperan las víctimas de la masacre en Uvalde? 1:21

(CNN) -- Ha pasado un año desde que 19 alumnos de cuarto grado y sus dos maestras fueron asesinados a tiros dentro de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, solo dos días antes de las vacaciones de verano que habían estado esperando ansiosamente.

Entre los niños había aspirantes a abogados, biólogos, policías, bailarines. Una niña acababa de celebrar su primera comunión. Otra se estaba preparando para su décimo cumpleaños.

En los días posteriores a sus asesinatos, los agentes dieron relatos cambiantes y contradictorios sobre la caótica respuesta policial que vio a docenas de agentes esperando en el pasillo de la escuela mientras el atacante deambulaba por dos aulas contiguas con víctimas muertas, heridas y aterrorizadas. La policía irrumpió en el aula y lo mató más de una hora después de que comenzara la masacre.

A pesar de las promesas de los funcionarios de investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas, todavía hay mucho que no sabemos. Las entrevistas con los sobrevivientes, los informes preliminares y los videos de vigilancia han revelado el horror que se desarrolló en la escuela. Pero muchos padres todavía saben poco acerca de cómo fueron los últimos momentos de sus hijos y si sus seres queridos podría haberse salvado durante los más de 70 minutos de inacción policial.

“Si podemos encontrar los errores que cometimos, tal vez podamos evitar que le suceda a otra comunidad”, dijo recientemente el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, a Shimon Prokupecz de CNN en una entrevista. Ha estado pidiendo a los investigadores estatales que publiquen los registros relacionados con el ataque. “No podemos comenzar a sanar y cerrar hasta que obtengamos respuestas”.

Estas son cinco preguntas clave que siguen sin respuesta.

¿Quién tiene la culpa de la respuesta policial fallida?

Las primeras evaluaciones del ataque destacaron una serie de fallas de las múltiples agencias en la escena. En total, 376 agentes de la ley de 23 agencias, incluida la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y el departamento de Policía local, respondieron a la masacre.

En junio de 2022, el director del DPS, el coronel Steven McCraw, calificó la respuesta policial fallida como un “fracaso abyecto”, y agregó que “había una cantidad suficiente de agentes armados” para confrontar al atacante unos tres minutos después de que él entró en la escuela. En cambio, el atacante fue confrontado aproximadamente una hora y 14 minutos después.

Tres policías locales fueron los primeros en entrar a la escuela después del tirador. Estaban armados con dos rifles, según una cronología compartida por McCraw en junio.

McCraw culpó al comandante del incidente, el jefe de Policía de las escuelas de Uvalde, Pedro “Pete” Arredondo, por la demora. Arredondo, quien fue despedido de su cargo en agosto, le dijo a los investigadores que estaba más preocupado por salvar a los estudiantes en otras aulas que por detener a un hombre armado que ya había disparado contra niños y maestros. Pero ha dicho que no se consideraba el comandante del incidente el 24 de mayo de 2022.

Arredondo se negó a comentar para un documental reciente de CNN sobre el ataque.

Las imágenes de vigilancia, publicadas por primera vez por el periódico Austin American-Statesman y obtenidas por CNN, muestran que los primeros agentes que se acercaron a las puertas del salón de clases se retiraron después de que el atacante les disparó desde adentro. A medida que pasaba el tiempo, multitudes de agentes se amontonaban en el pasillo, algunos armados con rifles y escudos balísticos. La demora contradijo el protocolo de atacante activo ampliamente enseñado que dice que los agentes deben actuar lo más rápido posible para detener la amenaza.

Un informe provisional de 77 páginas publicado en julio de 2022 por una comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Texas describió un “enfoque general indiferente” por parte de las fuerzas del orden público que estaban en el lugar. En ese informe, Arredondo dijo que solo actuó como un oficial de policía que respondía.

Los expertos en aplicación de la ley han enfatizado que, independientemente de quién estuviera a cargo, cada oficial en la escena tenía el deber de actuar.

“Creo que la capacitación es muy clara sobre lo que se supone que debemos hacer”, dijo el año pasado a CNN el jefe del Departamento de Policía de North Richland Hills, Texas, Jimmy Perdue. “Incluso un solo oficial tiene la responsabilidad de ir a detener el asesinato. Y eso no sucedió”.

¿Podrían haber sobrevivido más víctimas si las autoridades hubieran confrontado al atacante antes?

Expertos creen que la respuesta policial demorada pudo haber costado vidas. Los padres de las víctimas, que todavía saben poco sobre cómo fueron los últimos momentos de sus seres queridos, se preguntan lo mismo.

Kim Rubio, quien perdió a su hija Lexi en la masacre, le dijo a CNN en una entrevista reciente que se siente privada de las respuestas de las autoridades.

“Si hubieran actuado de inmediato y mi hija hubiera fallecido, entonces sabría en mi corazón que ella no estuvo asustada por mucho tiempo. Pero debido a que esperaron tanto, ahora nunca lo sabré. No sé si fue rápido y no sé si tomó 30, 40 minutos”, dijo. "Es difícil pensar en eso".

Los sobrevivientes han compartido historias que muestran que más personas podrían haber estado vivas hoy si el atacante hubiera sido detenido antes. La estudiante de cuarto grado Khloie Torres, quien llamó al 911 desde el interior del salón de clases pidiendo ayuda, les dijo a los despachadores que su maestra, Eva Mireles, había recibido un disparo pero aún estaba viva. Mireles también había llamado a su esposo, que era policía del distrito escolar, después de que le dispararon para decirle que se estaba muriendo.

Mireles aún estaba viva cuando las autoridades la sacaron del salón de clases pero había perdido mucha sangre.

Noah Orona, que tenía 10 años en mayo pasado y recibió un disparo en la espalda pero sobrevivió, recordó haber escuchado a una niña no identificada cerca de él “gorjeando porque estaba tratando de respirar” después de recibir un disparo, dijo su madre previamente a CNN.

Otro niño que sobrevivió recordó que la policía les pidió a los niños dentro del salón de clases que pidieran ayuda si la necesitaban. Pero una chica que hizo exactamente eso llamó la atención del atacante, quien luego la mató a tiros.

¿Se hará responsable a alguien?

De los casi 400 agentes que respondieron a la escena, solo unos pocos han enfrentado consecuencias laborales, incluido Arredondo.

Siete agentes del DPS fueron investigados por su respuesta al tiroteo, le dijo la agencia a CNN en un correo electrónico. Dos recibieron “notificaciones de despido de empleo, uno recibió una amonestación formal por escrito y los cuatro restantes se cerraron sin hallazgos sostenidos”, decía el correo electrónico.

Entre ellos estaba el guardabosques de Texas Christopher Ryan Kindell, a quien se le dio un aviso preliminar de despido en enero, pero sigue suspendido mientras espera una reunión con el director del DPS, le dijo la agencia a CNN en un correo electrónico. Kindell llegó a la escuela ese día alrededor del mediodía, aproximadamente 50 minutos antes de que mataran al atacante, y les dijo a los investigadores que sus acciones en la escena “fueron mínimas”, dijeron fuentes previamente a CNN. En un correo electrónico a CNN, Kindell dijo que las políticas del departamento le prohíben comentar públicamente.

Entre tanto Juan Maldonado, un policía estatal de Texas, también recibió documentos de despido del DPS en octubre. Pero, en cambio, se le permitió retirarse, el DPS confirmó a CNN por correo electrónico. CNN se acercó a él, pero no ha recibido respuesta. En una entrevista con la estación local KXAN que se publicó en enero, Maldonado dijo que no se le asignó un papel específico en la respuesta al tiroteo y, en cambio, trabajó para salvar y brindar atención médica a tantos niños como pudo.

El capitán Joel Betancourt, quien fue investigado por el DPS después de intentar retrasar la violación del salón de clases, sigue empleado en la agencia, dijo el DPS. CNN contactó a Betancourt pero no ha recibido respuesta.

El policía estatal Crimson Elizondo también respondió al ataque a la escuela y luego fue contratado por el distrito escolar de Uvalde. Después de que CNN la identificara como uno de los agentes del DPS bajo investigación por sus acciones ese día, el distrito escolar anunció su despido. Luego, el distrito también suspendió a toda su fuerza policial, citando "desarrollos recientes" que "destaparon preocupaciones adicionales con las operaciones del departamento". CNN contactó a Elizondo pero no ha recibido respuesta.

El teniente Mariano Pargas, el jefe de policía interino de Uvalde el día del tiroteo masivo, renunció al departamento en noviembre, días después de que un informe de CNN descubriera que sabía que había varios niños con vida que necesitaban ser rescatados del interior de las aulas, pero no lo hicieron. no tomar acción. Pargas todavía se desempeña en un cargo electo como comisionado del condado. Él niega haber actuado mal, pero dice que no hablará sobre el incidente.

CNN también le preguntó al Departamento de Policía de Uvalde acerca de cinco agentes de la ciudad que estuvieron entre los primeros en responder al tiroteo, y un portavoz de la ciudad confirmó que los cinco todavía están empleados en el departamento. Una investigación de asuntos internos aún está en curso, dijo a CNN la portavoz de la ciudad, Gina Eisenberg, en un correo electrónico.

McCraw, el director del DPS, no ha renunciado a pesar de las repetidas llamadas de familiares en duelo que exigen su renuncia y la promesa que hizo a CNN de que se iría si el departamento era declarado culpable. McCraw se negó recientemente a sentarse con CNN para una entrevista, citando una investigación en curso.

El shériff del condado de Uvalde, Rubén Nolasco, quien fue elegido en 2020 y de quien CNN informó que no parecía haber completado un curso de capacitación para atacantes activos en el momento de la masacre, todavía está en su puesto. Los miembros de la comunidad pidieron su destitución después del ataque después de que decidió quedarse en una escena del crimen diferente que ya estaba bajo control mientras se desarrollaba el tiroteo en la escuela. CNN se comunicó con Nolasco y dejó un mensaje en su oficina, pero no ha recibido respuesta. Anteriormente le dijo a CNN que cree que su respuesta al tiroteo fue adecuada.

La fiscal de distrito del condado de Uvalde, Christina Mitchell, ha dicho que acusará a cualquiera que haya cometido un delito en Robb Elementary, incluidos los agentes del orden público. Hasta la fecha, nadie ha sido acusado.

¿Qué no se ha divulgado?

Un año después, no ha habido ninguna publicación oficial de ninguna evidencia no editada en el caso. El informe de julio del comité de investigación carecía en gran medida de marcas de tiempo al segundo que pudieran ayudar a evaluar mejor la respuesta policial. Las transcripciones de los testimonios citados en el informe tampoco fueron publicadas.

Se completó un informe inicial de los Rangers de Texas sobre la masacre y se entregó al fiscal de distrito a fines de 2022, dijo un portavoz de la agencia a CNN.

Pero la agencia no ha publicado ningún informe y no planea hacerlo hasta que el fiscal haya “tenido la oportunidad de revisarlo a fondo y tomar decisiones procesales”, dijo a CNN la portavoz del DPS, Ericka Miller.

(Más de una docena de importantes organizaciones de noticias, incluida CNN, demandaron al DPS para obtener registros relacionados con la masacre).

McLaughlin, alcalde de Uvalde, ha criticado repetidamente la falta de transparencia en la forma en que las autoridades de Texas manejaron la investigación, alegando se ha quedado en la oscuridad acerca de la pesquiza.

“Nosotros como comunidad necesitamos saber qué hizo cada uno de nuestros agentes ese día. Todavía no lo sabemos”, dijo a Prokupecz de CNN. “Un año después, no lo sabemos”.

“Una parte de mí quiere decir, ¿vamos a descubrir algo que no quieres que veamos?”

La ciudad de Uvalde demandó al fiscal del distrito el año pasado, alegando que está impidiendo que el investigador independiente de la ciudad acceda a evidencia clave relacionada con el ataque. La ciudad ha buscado acceso a todas las imágenes de las cámaras corporales de las diversas agencias policiales que ingresaron a la escuela, videos de vigilancia y declaraciones dadas a los investigadores, según la demanda.

Los informes de la autopsia de las víctimas también fueron sellados por un juez después de que los fiscales argumentaran que contenían información que es “vital para la investigación, aprehensión y posible enjuiciamiento de personas que pueden ser penalmente responsables”.

¿Que sigue?

Mitchell ha dicho que la investigación criminal sobre posibles cargos podría llevar años.

Desde que DPS entregó su informe preliminar, el fiscal no ha compartido una estimación actualizada sobre cuánto tiempo puede tomar la revisión del caso por parte de su oficina y cuándo, o si, espera presentarlo ante un gran jurado. Ella dijo que la divulgación de cualquier información sobre la respuesta de las fuerzas del orden perjudicaría su investigación criminal.

CNN se comunicó con su oficina para obtener una actualización.

Mientras tanto, una investigación separada del Departamento de Justicia de EE.UU. que se inició a pedido del alcalde de Uvalde está en curso y hasta ahora ha incluido más de 200 entrevistas, informó CNN el mes pasado.

El Departamento de Justicia aún no ha fijado una fecha para la publicación de los hallazgos, pero dijo en abril que será en los “próximos meses”.

-- Rachel Clarke de CNN contribuyó a este informe.