Cher detalla el tiempo que pasó con Tina Turner durante su larga enfermedad

Tina Turner: símbolo de inspiración y resiliencia. Así la recuerdan cientos de celebridades 1:46

(CNN) — Cher atesora a su amiga Tina Turner feliz, pero también tiene recuerdos de ella estando enferma.

La legendaria cantante fue entrevistada telefónicamente en el programa "The Beat With Ari Melber", donde compartió sus recuerdos de Turner, quién murió el miércoles a los 83 años después de una "larga enfermedad", dijo su familia.

"Luchó contra esta enfermedad durante mucho tiempo y fue muy fuerte, como era de esperarse", dijo Cher. "Pero sé que hacia el final, me lo dijo una vez, me dijo: 'Estoy realmente preparada. No quiero seguir aguantando esto'", relató Cher.

Aunque no identificó que era lo que aquejaba a Turner, Cher mencionó que su colega tenía una máquina de diálisis en su casa cuando la visitaba. La diálisis es un tratamiento utilizado para quienes se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad renal.

Según Cher, Turner se deleitaba con las visitas de sus amigos.

"Empecé a ir a visitarla porque pensé: 'Tengo que dedicar este tiempo a nuestra amistad, para que sepa que no la hemos olvidado'", recuerda Cher. "Así que todas nos turnábamos para ir y pasar tiempo con ella y eso la hacía feliz".

Las dos se reían tanto, dijo Cher, que alguien comentó una vez: "Cuando los dos reían juntas era lo más divertido que se podía oír", porque las dos tenemos risas muy distintas.

Cher dijo que conocía a Turner desde que ésta estaba casada con Ike Turner.

La última vez que visitó a Turner en su casa de Suiza, Cher dijo que se fue con un regalo especial.

"Me regaló un par de zapatos la última vez que la vi", mencionó Cher, triste. "¿Qué tipo de zapatos? Zapatos de Tina Turner".