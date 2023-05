Arrestan a sospechosos de racismo contra Vinicius Jr. 1:01

(CNN) -- El siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno Lewis Hamilton dijo este jueves que el racismo que está sufriendo el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. en la Liga española le recuerda sus propias experiencias de discriminación en su carrera.

"Es devastador pensar que en 2023 todavía estamos viendo estas cosas y escuchando estas cosas", dijo Hamilton en su rueda de prensa previa al Gran Premio de Mónaco de este fin de semana.

"Realmente me afecta, me hace sentir emociones sobre cosas que he vivido, ya sea en el Reino Unido o cuando corría en Italia, Francia o España".

"Puede ser muy hiriente lo que dice la gente. En primer lugar, creo que [Vinicius Jr.] ha sido increíblemente valiente. Creo que es increíble lo que muchos de estos [atletas] que están experimentando eso en el campo están haciendo en términos de mantenerse firmes y fuertes", dijo Hamilton.

Hamilton, el único piloto negro que compite actualmente en la Fórmula 1, añadió que cree que se necesita más atención para combatir eficazmente el racismo. En el pasado ya había relatado sus propias experiencias racistas en la escuela, y en noviembre de 2021 fue víctima de abusos racistas por parte del expiloto brasileño de F1 Nelson Piquet.

publicidad

"No hay lugar para la discriminación, creo, en la sociedad actual. El deporte tiene que hacer más, todos tenemos que seguir haciendo más. Si lo vemos, si lo oímos, tenemos que hacer algo al respecto", declaró el piloto de 38 años.

Vinicius Jr. sufrió persistentes insultos racistas por parte de algunos aficionados del Valencia durante un partido disputado este domingo en el estadio de Mestalla.

El jugador brasileño ha sido objeto de insultos racistas desde las gradas en 10 ocasiones durante partidos de Liga en las dos últimas temporadas. Siete personas fueron detenidas este martes en relación con incidentes de insultos racistas dirigidos a la estrella del Madrid esta temporada.

Nuevo contrato con Mercedes

Mientras tanto, Hamilton dice que su nuevo contrato con Mercedes está "casi listo", después de los informes que vinculaban al británico de 38 años con un cambio a Ferrari.

"Mi equipo está trabajando estrechamente entre bastidores con Toto [Wolff], estamos casi al final de tener el contrato listo", dijo Hamilton a los periodistas, refiriéndose al director del equipo Mercedes.

"Que el equipo se centre en eso, para que yo pueda hacer mi trabajo, es una posición mucho mejor que la que tenía antes. Recuerdo que solía hacer todas las negociaciones por mi cuenta, y era muy estresante, así que ya no tengo que hacer eso".

El director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, también dejó claro que la escudería italiana no había mantenido ninguna conversación con Hamilton.

"Sabes perfectamente que a estas alturas de la temporada cada semana tendrás una historia diferente y no vamos a enviar una oferta a Lewis Hamilton. No lo hemos hecho".

El Gran Premio de Mónaco se disputa el domingo en el Circuito de Mónaco.