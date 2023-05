Pedro Pascal dice que se le infectaron los ojos por seguidores que recrearon su escena de la muerte en "Game of Thrones"

Pedro Pascal bromea con "morder carne y beber sangre" 1:17

(CNN) -- Cuando se trata de extrañas interacciones con sus seguidores, Pedro Pascal gana.

Durante una mesa redonda con The Hollywood Reporter, Pascal charló con Jeff Bridges, Kieran Culkin, Damson Idris, Michael Imperioli y Evan Peters.

La conversación giró en torno a algunos encuentros interesantes con los espectadores de sus series. Pascal contó que, a raíz de la muerte de su personaje en "Game of Thrones", Oberyn Martell, "la gente se hizo selfies con sus pulgares en mis ojos".

"Y al principio, yo estaba tan serio y feliz por el éxito del personaje en la serie, que los dejaba", dijo. "Y entonces recuerdo que se me infectaron un poco los ojos". Ugh.

Sarah Paulson cuenta que ayudó a Pedro Pascal en sus inicios 1:17

Durante la cuarta temporada de la exitosa serie de HBO, el personaje de Pascal es asesinado por Gregor "La Montaña" Clegane (interpretado por Hafþór Júlíus Björnsson), que le arranca los ojos antes de partirle el cráneo. (HBO es propiedad de la empresa matriz de CNN)

Culkin, protagonista de "Succession", al escuchar la historia de Pascal bromeó: "Vaya, eso es mucha confianza".

Pascal ha tenido otros papeles populares en "The Last of Us" y "The Mandalorian".