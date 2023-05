Sarah Snook, actriz de "Succession", presenta a su nuevo bebé de la forma más tierna

Así define Ojo Crítico el final de “Succession” 1:19

(CNN) — Sarah Snook se despidió de "Succession", pero está celebrando un nuevo capítulo de su vida.

Snook y su marido, Dave Lawson, parecen haber dado la bienvenida a su primer hijo. La actriz compartió este lunes una foto en Instagram en la que se ve a "Succession" en una pantalla de televisión, con la cabeza de un bebé apoyada en su hombro en primer plano.

"Acabo de ver el último episodio de la última temporada de algo que ha cambiado mi vida. Y ahora, mi vida ha vuelto a cambiar", escribió Snook en el pie de foto, refiriéndose aparentemente a su bebé. "Gracias por todo el amor y el apoyo".

El drama de HBO sobre la lucha por el control del imperio mediático de la ficticia familia Roy llegó a su fin este domingo tras cuatro temporadas. (HBO, al igual que CNN, es parte de Warner Bros. Discovery).

"Es difícil expresar lo que esta serie ha significado para mí. Los lugares a los que he ido, el inmenso talento con el que he trabajado... me rompe el corazón que se haya acabado. Pero mi corazón tenía que estar así de lleno de recuerdos, de buenos momentos, de retos y triunfos para poder romperse... así que estoy agradecida", escribió Snook. "Las amistades, los guiones, las locaciones, los diálogos, las madrugadas, los cambios de último minuto, todos los altos y bajos: voy a extrañarlo todo. La gente de esta serie tiene mucho talento y estoy orgullosa de haber trabajado con ellos, es a ellos a quienes echaré más de menos".

La actriz reveló que estaba esperando su primer hijo durante el estreno de la cuarta temporada de "Succession" en marzo.