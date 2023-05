31 multimillonarios valen más de lo que el Tesoro de EE UU tiene en efectivo

Por qué es importante evitar un impago en Estados Unidos 1:57

(CNN) -- Los niveles de efectivo en el Tesoro de EE.UU. están cayendo hacia un nivel peligrosamente bajo mientras Washington espera hasta el último minuto para elevar el techo de la deuda.

Al cierre del 25 de mayo, el Tesoro tenía sólo US$ 38.800 millones en efectivo, según los últimos datos federales. Esta cifra es inferior a los más de US$ 200.000 millones de principios de mes y se acerca al nivel mínimo de US$ 30.000 millones.

Para contextualizar, 31 multimillonarios tienen cada uno un valor superior a los US$ 38.800 millones de dólares en efectivo del gobierno federal, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Algunos de ellos, como el magnate de la moda Bernard Arnault, valen mucho más. Arnault, presidente del fabricante de artículos de lujo LVMH, tiene un patrimonio neto estimado en US$ 193.000 millones de dólares. El multimillonario de Tesla, Elon Musk, tiene US$ 185.000 millones y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene un patrimonio neto de US$ 144.000 millones.

La lista de 31 multimillonarios con un patrimonio superior al total en efectivo del Tío Sam incluye nombres conocidos como Michael Dell, el legendario inversor Warren Buffett y el cofundador de Facebook Mark Zuckerberg, así como multimillonarios con perfiles más bajos como el multimillonario francés Francois Pinault y el presidente de Chanel Alain Wertheimer.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy alcanzaron un acuerdo bipartidista para suspender el techo de la deuda hasta el 1 de enero de 2025.

Si el Congreso no eleva el techo de la deuda antes del 5 de junio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el gobierno no tendrá fondos suficientes para pagar todas las obligaciones de la nación en su totalidad y a tiempo.