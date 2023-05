Este es el nuevo récord de Lionel Messi 0:23

(CNN) -- Después de que el París Saint-Germain (PSG) conquistara su título número 11 de la Ligue 1 este fin de semana, Lionel Messi tiene mucho que pensar.

Como su contrato con el PSG finaliza en junio y su relación con el club parisino parece estar en un punto de ruptura, hay muchas especulaciones sobre dónde jugará el argentino la próxima temporada.

En una entrevista reciente con Amanda Davies, de CNN Sport, Messi afirmó que seguiría jugando mientras lo disfrutara y, a sus 35 años, sin duda le quedan unos cuantos más.

Hace menos de seis meses fue galardonado con el Balón de Oro en el Mundial —el premio que se concede al mejor jugador del torneo—, y lleva 16 goles y 16 asistencias en la presente temporada de liga.

Entre rumores de un lucrativo traspaso a Medio Oriente e informes que lo vinculan con un regreso a su amado Barcelona, CNN Sport explora los diferentes rumbos que podría tomar a medida que se acerca al ocaso de su carrera.

¿Qué falló en el PSG?

Messi llegó a la capital francesa entre bombos y platillos. Iba a ser la pieza que faltaba en el rompecabezas, el hombre que conduciría al equipo a su primer trofeo de Champions League.

En su primera temporada en París, Messi tuvo que luchar contra las lesiones, pero aun así logró mostrar destellos de su brillantez.

Ayudó al equipo a ganar otro título de la Ligue 1, pero el PSG fracasó en la Champions League, al ser derrotado por el Real Madrid —a la postre campeón— en octavos de final.

Su segunda temporada empezó mucho mejor, y su juego colectivo con jugadores de la talla de Neymar Jr. y Kylian Mbappé fue la envidia de equipos de todo el mundo.

Sin embargo, tras su sensacional participación en el Mundial de diciembre de 2022 con Argentina, volvió a pasar apuros en la liga nacional.

En marzo, el PSG volvió a caer eliminado de la Champions League en octavos de final, esta vez a manos del Bayern Múnich.

Esto provocó un amargo final de temporada y Messi fue uno de los jugadores estrella que recibió una reacción hostil de los aficionados a finales de ese mes.

Messi fue sancionado con dos semanas de suspensión tras abandonar Francia para asistir a un acto promocional en Arabia Saudita; el viaje no autorizado le hizo perderse una sesión de entrenamiento.

A pesar de la conquista de un nuevo título, su fichaje por otro club parece más que probable.

La gran pregunta, sin embargo, es ¿dónde?

¿Volverá Messi al Barcelona?

¿Se acerca Lionel Messi al FC Barcelona? 1:20

En el club catalán, Messi pasó de ser un colegial a una leyenda del deporte.

A los 17 años, disputó el primero de los 778 partidos que jugó con los blaugrana, convirtiéndose en el jugador más joven en representar al club en un partido oficial.

Batió el récord de goles del club y ganó 35 trofeos durante su estancia en el Camp Nou, entre ellos 10 Ligas y cuatro Champions League.

Su emotiva despedida se vio avivada por la grave situación financiera del club en 2021, y Messi lloró al despedirse en su última rueda de prensa.

Bajo el mando del nuevo entrenador y leyenda del club, Xavi, el Barcelona acaba de ganar este año su primer título de Liga en cuatro años, y el club empieza a parecer más competitivo.

"Para mí, no hay duda de que, si Messi vuelve, nos ayudará a nivel futbolístico", declaró Xavi al diario barcelonés SPORT en una entrevista reciente.

"Así se lo hice saber al presidente (Joan Laporta). No tengo ninguna duda, ninguna, de que nos ayudará porque sigue siendo un futbolista decisivo, porque sigue teniendo hambre, porque es un ganador, porque es un líder y porque, además, es un jugador diferente, distinto", añadió Xavi, que dijo a SPORT que sigue hablando con Messi.

"No tenemos un Barça a nivel de talento como el de 2010, por ejemplo. ¿Y qué aportaría Messi? Aportaría talento. Pase final, jugadas a balón parado, goles... en el tercio final, es un jugador de otro nivel".

"Como tal, y por cómo quiero jugar yo, por cómo quiere jugar también la plantilla, para mí no hay duda de que nos ayudaría mucho, pero todo depende de él. Al final, el que manda en este momento es Leo. No hay ninguna duda", siguió Xavi.

La periodista Marcela Mora y Araujo, experta en fútbol argentino, declaró a CNN Sport que, aunque un traspaso al Barcelona sería un "broche de oro" a su carrera, se trata de una "fantasía", ya que el club sigue teniendo problemas de liquidez.

"Terminar sus días como jugador en su casa futbolística es bastante romántico", afirmó.

"La tentación del Barcelona tendría mucho más que ver, quizás, con su familia. Sus hijos nacieron allí. El estilo de vida de los hijos de los futbolistas suele ser como el de los hijos de los diplomáticos, que pasan gran parte de su juventud viajando por todo el mundo y luego, quizás al final de la adolescencia, tienen algo que decir y quieren estar en un lugar donde sean felices y se sientan cómodos y tengan una buena vida. Arabia Saudita puede resultar extraña en ese sentido. Creo que en ese aspecto —vida familiar, vida cotidiana, alimentación, amigos, idioma— ganaría el Barcelona. Sin ninguna duda", afirmó.

El Barcelona no ha intentado ocultar sus sentimientos hacia Messi, pero haría falta mucho trabajo detrás de bastidores para hacer realidad el fichaje.

Pero los grandes acuerdos con el servicio de streaming de audio Spotify y la firma de inversión global Sixth Street, entre otros, han ayudado al club a recuperarse del total desorden financiero en el que se encontró tras la pandemia de covid-19.

En septiembre de 2022, el Barcelona dijo que había registrado ganancias de US$ 98 millones en el ejercicio 2021/22 y pronosticó ganancias de US$ 298 millones para esta temporada en curso.

El club también anunció la renegociación del plan financiero de US$ 1.600 millones para pagar la deuda contraída para financiar la renovación de su ruinoso estadio Camp Nou, lo que significa que el Barcelona pagará ahora la deuda cinco años antes de lo previsto originalmente.

La posibilidad de volver a pagar grandes cantidades y contratos a los jugadores, unida a la inminente marcha de Messi, hace soñar a los aficionados con un posible regreso.

Cambio a Arabia Saudita

Arabia Saudita parece decidida a atraer a los jugadores más importantes del mundo en su intento por consolidar su reputación y mejorar la calidad de la Saudi Pro League.

La liga saudita se está convirtiendo en el principal rival de la Major League Soccer (MLS) estadounidense para algunas de las estrellas más queridas del mundo.

A principios de este año, Cristiano Ronaldo, el eterno rival de Messi, fichó por el club Al Nassr por una astronómica suma de dinero, allanando quizás el camino para que otras superestrellas sigan su ejemplo.

A Messi, que ya mantiene una buena relación con el país (ha protagonizado varias campañas turísticas), se le podría ofrecer sin duda un paquete económico alucinante.

"Creo que el dinero es siempre un factor en la toma de decisiones humanas", dijo Mora y Araujo, en medio de informes de que el club saudita Al Hilal estaba intentando fichar a Messi.

"Creo que mucha gente está diciendo que Messi no necesita más dinero, pero sospecho que cualquier oferta que vaya a competir con la oferta saudita tendrá que tener en cuenta el alto precio que lleva. Pero Messi no parece especialmente motivado por el dinero. Parece alguien que sigue disfrutando mucho del fútbol y para quien el placer del juego es un factor importante", sostuvo la periodista.

Y agregó: "Cuando no lo disfruta, tiende a dejarlo o a decir que lo va a dejar o a parecer desanimado. Y cuando disfruta, brilla y hace que todo el mundo ame el fútbol".

Citando a una fuente anónima, AFP informó a principios de este año que Messi jugando en Arabia Saudita la próxima temporada era un "trato hecho".

Sin embargo, el equipo de Messi dijo a CNN Sport que tales afirmaciones eran falsas y que el siete veces ganador del Balón de Oro no tomaría una decisión sobre su futuro hasta que terminara la temporada de la Ligue 1.

Según Mora y Araujo, el fichaje por Arabia Saudita es probablemente la opción más probable, ya que permitiría a Messi centrarse más en jugar con Argentina, que parece ser su mayor motivación, incluso después de ganar el Mundial.

No obstante, Messi podría sentirse desanimado por las aparentes dificultades de Ronaldo, tanto dentro como fuera del campo, desde su fichaje en Arabia Saudita.

El astro portugués se ha mostrado frustrado en algunos momentos de la temporada, y se dice que ya está buscando otro destino.

"Creo que la mala imagen o la mala prensa de Arabia Saudita es más importante en Europa que en el Sur", declaró Mora y Araujo, refiriéndose al historial de derechos humanos del país de Medio Oriente.

"No quiere decir que no se comente o mencione en la prensa... No creo que su legado se vea empañado por el mero hecho de jugar en Arabia Saudita".

"Quiero decir, obviamente, si llega a hacer algo realmente controvertido, pero parece ser alguien que mantiene un perfil bastante bajo políticamente hablando, y solo da su imagen a las cosas".

¿La MLS, la Premier League, Argentina?

La lista de posibles pretendientes no se limita al Barça o a los clubes de Arabia Saudita.

Los jugadores superestrellas también se han marchado a la MLS, y algunos informes han vinculado a Messi con un posible fichaje por el Inter de Miami de David Beckham.

Beckham es un conocido admirador de Messi y, en 2019, bromeó: "Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol", cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar al argentino algún día.

Desde entonces han surgido vínculos más serios, y el periódico británico The Times informó en 2022 que un acuerdo entre ambas partes estaba cerca.

También existe la opción de regresar a su querida Argentina, que sin duda le recibiría con los brazos abiertos.

Messi empezó su carrera juvenil en Newell's Old Boys antes de que el Barcelona se hiciera rápidamente con sus servicios, pero Mora y Araujo afirmó que en Argentina no se espera que Messi regrese a casa.

"No lo veo jugando en Newell's Old Boys. No creo que el vínculo emocional entre él y ese club se haya forjado lo suficiente. Se fue cuando era muy joven", dijo.

"Volver a tenerlo allí sería encantador, pero no estoy segura de que a nadie le importe especialmente. Creo que la gran presión de Argentina era que cumpliera con Argentina (en el Mundial) y ya lo hizo".

"Sería increíble que volviera a jugar en Argentina, pero sería absurdo, porque realmente es de otra liga, por así decirlo".

Dado su poder financiero, también se ha especulado con una posible etapa en la Premier League inglesa con el Manchester City.

El campeón de la Premier League podría ofrecer un paquete competitivo y el reencuentro con el exentrenador del Barcelona Pep Guardiola —que dirigió a Messi durante sus mejores años en el club— podría ser tentador.

Sin embargo, a pesar de su brillo mercurial, un traslado a la Premier League en este momento de su carrera puede ser un paso demasiado lejos y, como dijo Mora y Araujo, Messi no tiene nada que demostrar a nadie.

"Creo que la victoria en el Mundial es como un bonito final de cuento de hadas para el fútbol internacional", afirmó.

"No creo que necesite ganar nada más y no tiene nada que demostrar, así que es más una cuestión de cómo quiere pasar el día, qué quiere hacer cada día".

Así las cosas, Messi tiene muchas opciones y las especulaciones seguirán arremolinándose hasta que tome una decisión.

Dondequiera que decida ir, los ojos del mundo seguramente lo seguirán.

Patrick Sung contribuyó a este artículo.