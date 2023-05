Miami Heat avanza a las finales de la NBA tras aplastar el sueño de una remontada histórica de los Boston Celtics

Esto necesita Miami para derrotar a Boston 3:01

(CNN) -- Los Miami Heat eliminaron este lunes a los Boston Celtics en las finales de la Conferencia Este de la NBA, al ganar un decisivo séptimo partido por 103-84 para avanzar a las finales de la NBA contra los Denver Nuggets.

La victoria de los Heat impidió que la orgullosa franquicia de los Celtics se convirtiera en el primer equipo de la NBA que se recupera para ganar una serie de siete partidos tras perder los tres primeros encuentros.

Miami, octavo cabeza de serie, tuvo que superar el torneo de repesca, pero no ha dejado que su condición de no favorito influyera en su impresionante trayectoria en los playoffs hasta ahora.

Contra Boston este lunes, el alero de Miami Jimmy Butler fue el líder con 28 puntos, mientras que el alero Caleb Martin anotó 26 puntos y logró 10 rebotes.

Boston anotó un gélido 39% en tiros de campo como equipo, y ningún Celtic logró anotar 20 puntos en el partido.

publicidad

Muchos equipos lo han intentado, algunos se han acercado, pero al final todos han fracasado en su intento de lograr la remontada de todas las remontadas, anotando 0 de 151 intentos.

La mayoría de los equipos que perdieron 0-3 ni siquiera llegaron tan lejos.

Los New York Knicks forzaron un séptimo partido en las finales de la NBA de 1951 contra los Rochester Royals, los Denver Nuggets llegaron al borde del abismo en las semifinales de la Conferencia Oeste de 1994 contra los Utah Jazz y los Portland Trail Blazers casi hicieron historia en la primera ronda de la Conferencia Oeste de 2003 contra los Dallas Mavericks.

Los Heat, que han ganado tres títulos de la NBA, el último en 2013, se enfrentarán este jueves en Denver a los Nuggets, cabezas de serie.

Los Nuggets llevan una semana sin jugar tras barrer a Los Ángeles Lakers en las finales de la Conferencia Oeste el pasado lunes.

Cómo hemos llegado hasta aquí

El equipo de Erik Spoelstra se deshizo de Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks, cabezas de serie número 1, en la primera ronda, antes de ganar una guerra de desgaste contra los Knicks en las semifinales de la Conferencia Este.

A pesar del impresionante récord de Boston en la temporada regular, el cabeza de serie número 2 tuvo problemas durante la postemporada. Los Celtics necesitaron seis partidos para superar a los Atlanta Hawks, séptimos cabezas de serie, y otros siete para superar a los Philadelphia 76ers.

Esto llevó a los Heat y a los Celtics a enfrentarse en las finales de la Conferencia Este. La serie ha sido un increíble despliegue de dramatismo y tensión, con idas y venidas en todo momento.

Los Heat se adelantaron por 3-0 en la serie gracias a las increíbles actuaciones de Butler y el reparto de apoyos de Miami.

Butler ha sido una de las estrellas de la postemporada de la NBA y continuó en esa forma durante los primeros partidos de la serie contra los Celtics.

La ausencia por lesión de Tyler Herro obligó al entrenador Erik Spoelstra a buscar otras alternativas para apoyar a su estrella. Así, Gabe Vincent y Martin han dado la talla en los momentos decisivos y a lo largo de toda la serie.

Sin embargo, los Celtics ganaron el cuarto y el quinto partido de forma cómoda, con Jayson Tatum mostrando su brillantez en los partidos en los que había que ganar o irse a casa. Las derrotas consecutivas llevaron a Boston a Miami para disputar el sexto partido, el más decisivo de la serie hasta la fecha.

Animados por el apoyo de su público, parecía que los Heat habían recuperado por fin el impulso y tenían suficiente fuelle para proclamarse campeones de la Conferencia Este.

Los Heat tenían una ventaja de un punto a falta de tres segundos para el final, pero con el balón en manos de Boston, todo estaba lejos de acabarse. Cuando Marcus Smart intentaba anotar el triple de la victoria, el balón rebotó en el aro y Derrick White anotó una canasta de rebote que dio la victoria a los Celtics.

"Me sentí bien. Todo el mundo me preguntaba: '¿La has metido?', y yo decía: 'Sí, creo que sí', pero ha estado tan cerca que nunca se sabe", declaró White a la prensa. "Estamos contentos de haber ganado. Sin embargo, teníamos que conseguirlo, lo conseguimos y ahora vamos al séptimo partido".

Por desgracia para los Celtics, la cuesta del séptimo partido volvió a ser demasiado empinada para superarla.

-- Steve Almasy y Kevin Dotson, de CNN, contribuyeron a este reportaje.