Obama aceptó recortar US$ 2,1 billones en gastos para poner fin a la crisis del techo de deuda en 2011. Esto es lo que ocurrió después

Por qué es importante evitar un impago en Estados Unidos 1:57

(CNN) -- Estados Unidos está a días de incumplir sus obligaciones. El presidente de la Cámara de Representantes, un republicano presionado por los conservadores de su partido, exige profundos recortes del gasto. Mientras tanto, el presidente, un demócrata, trabaja en la negociación de un paquete para evitar una calamidad fiscal.

Pero no, no es la situación de 2023.

Es 2011, cuando el entonces presidente Barack Obama llegó a un acuerdo sobre el techo de la deuda con el entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, que exigía más de US$ 900.000 millones en recortes iniciales del gasto y reducción del déficit, así como la creación de una comisión conjunta del Congreso que buscaría al menos US$ 1,2 billones adicionales para ajustarse el cinturón.

La situación es similar a la que afronta en pleno 2023 el presidente Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama. Él y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, están presionando a sus partidos para que aprueben rápidamente su acuerdo para abordar el actual drama del límite de la deuda antes de que EE.UU. pueda empezar a dejar de pagar sus obligaciones, el 5 de junio.

Es posible que los republicanos de la Cámara de Representantes quieran recordar los resultados del reñido acuerdo de sus predecesores. Las cosas no salieron como estaba previsto, y una parte de las reducciones se recortó finalmente a través de una serie posterior de proyectos de ley bipartidistas.

publicidad

"Una vez que el Congreso examinó los programas y lo que se necesitaba, se dio cuenta de que no podía hacer recortes tan profundos", dijo Brian Riedl, investigador del derechista Manhattan Institute, que participó en las negociaciones de 2011.

Delia Ramírez: McCarthy está más pendiente de entrevistas que de negociar 0:35

Lo que ocurrió tras la firma del acuerdo de 2011

La comisión conjunta de 2011 tenía la tarea de encontrar medidas adicionales de reducción del déficit para compensar un aumento de US$ 1,2 billones en el techo de la deuda. Si los miembros fracasaban en su misión, entrarían en vigor recortes automáticos que frenarían el crecimiento del gasto previsto durante la siguiente década.

La comisión no logró su objetivo, lo que desencadenó los topes de gasto, conocidos como retención.

Sin embargo, el Congreso suavizó las disposiciones de reducción del déficit aumentando repetidamente los límites del gasto discrecional en los años siguientes, aunque los legisladores también incluyeron otras medidas para compensar algunos de esos cambios.

"Básicamente, hemos ido deshaciendo este proyecto de ley poco a poco", afirmó John Diamond, director del Centro de Finanzas Públicas del Instituto Baker de la Universidad Rice.

Al final, el gasto se redujo en alrededor de US$ 1,5 billones del total de US$ 2,1 billones acordados en el acuerdo de 2011, dijo Riedl. Esto incluía US$ 855.000 millones en recortes del gasto discrecional a lo largo de la década. Las reducciones afectaron a organismos y programas como defensa, educación, justicia y Hacienda, entre otros. El acuerdo también supuso un recorte del 2 % en los pagos a los proveedores de Medicare como parte de las reducciones de los programas de gasto obligatorio.

¿Qué pasará si no se amplía el techo de la deuda en EE.UU.? 2:17

El acuerdo de hoy

Avancemos hasta 2023. Uno de los principales puntos de fricción para poner fin al estancamiento del techo de la deuda era la profundidad de los recortes del gasto. El Gobierno de Biden se había opuesto a que el gasto volviera a los niveles del año fiscal 2022, que los republicanos incluyeron en su proyecto de ley sobre el techo de la deuda a principios de este año, mientras que el equipo de McCarthy se mantuvo firme.

Al final, el acuerdo anunciado el fin de semana prevé un recorte del gasto discrecional no relacionado con la defensa para el año fiscal 2024, pero ciertos ajustes acordados en los créditos compensarían casi toda la diferencia. El gasto no destinado a defensa aumentaría solo un 1 % en el ejercicio fiscal 2025.

Yellen advierte sobre impago de la deuda de EE.UU. 0:59

Una diferencia importante entre 2011 y hoy es que , dijo Warren Payne, un asesor sénior de Mayer Brown, un bufete de abogados, que era un alto funcionario republicano en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara en 2011.

"Se partía de la base de que los topes de gasto nunca llegarían a aplicarse", dijo Payne.

Ahora, los topes de gasto están entre las principales prioridades del Partido Republicano, y McCarthy tuvo éxito en no limitar la financiación para la defensa y no subir los impuestos, a diferencia de 2011, dijo.

Pero incluso si el Congreso aprueba este paquete de techo de deuda, los republicanos de la Cámara de Representantes pueden tener dificultades para adherirse a los topes cuando llegue el momento de apropiarse realmente de fondos para las operaciones del Gobierno federal a finales de este año.

"Es razonable esperar que, al final del día, terminemos con las mismas presiones para aumentar el gasto", dijo Diamond.