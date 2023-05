La tenista estadounidense Sloane Stephens dice que los abusos racistas en las redes sociales "no han hecho más que empeorar"

Los favoritos a ganar un Roland Garros sin Nadal 2:25

(CNN) -- La tenista estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open 2017 y finalista del Abierto de Francia 2018, dice que el abuso racista dirigido hacia ella en redes sociales ha sido un problema durante toda su carrera tenística.

"Nunca ha cesado. En todo caso, solo ha empeorado", dijo Stephens, que es negra, a periodistas después de ganar 6-0 6-4 en la primera ronda del Abierto de Francia contra la cabeza de serie número 16 Karolina Pliskova este lunes.

El Roland Garros anunció la semana pasada que el contenido de las redes sociales de los jugadores será moderado por una herramienta contra el acoso y la incitación al odio en Internet.

"He oído hablar del programa. No lo he utilizado", dijo la estadounidense de 30 años.

"Tengo un montón de palabras clave obviamente prohibidas en Instagram y todas esas cosas, pero eso no impide que alguien simplemente escriba un asterisco o lo escriba de una manera diferente, que obviamente el software la mayoría de las veces no atrapa".

publicidad

A Stephens se le preguntó por la gravedad de los abusos, a lo que respondió: "Obviamente, cuando el FBI investiga lo que la gente te dice en Internet, es muy grave. Obviamente, es algo con lo que he tenido que lidiar durante toda mi carrera".

"Creo que, como he dicho, no ha hecho más que empeorar y la gente en Internet tiene vía libre para decir y hacer lo que quiera detrás de páginas falsas, lo que obviamente es muy problemático.

"Pero, sí, es algo con lo que he tenido que lidiar toda mi carrera y algo con lo que seguiré lidiando, estoy segura. Eso es todo".

Stephens, actualmente en el puesto 30 del ranking mundial, no dio más detalles sobre los abusos que ha recibido al hablar con los periodistas este lunes.