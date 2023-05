Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, ingresa en prisión 1:50

(CNN) -- Elizabeth Holmes, antaño icono de Silicon Valley y multimillonaria de papel, tendrá ahora que levantarse todas las mañanas a las 6 de la mañana, tener un trabajo por el que cobrará tan solo US$ 0,12 por hora y compartir los baños en un campo de reclusos en el sur de Texas.

Elizabeth Holmes se presentó este martes en el Campo de Prisiones Federales de Bryan, Texas, para empezar a cumplir su condena de 11 años tras ser declarada culpable de múltiples cargos de estafa a inversores mientras dirigía la ya desaparecida startup Theranos. Su petición de permanecer en libertad bajo fianza mientras apela su condena fue denegada por un tribunal de apelación a principios de este mes.

Situada a unos 160 kilómetros de Houston, donde Holmes creció antes de trasladarse a California para estudiar en Stanford, la prisión federal de mínima seguridad FPC Bryan alberga a más de 600 mujeres delincuentes.

Bryan tiene otras reclusas notables. Es el mismo centro en el que Jennifer Shah, miembro del reparto del programa de Bravo "Real Housewives of Salt Lake City", cumple su propia condena por su implicación en un fraude de telemarketing.

En su momento, la propia Holmes fue portada de revistas, apareció junto con personalidades –como Bill Clinton– en conferencias y atrajo a un gran número de inversores para Theranos, que prometía detectar una amplia gama de problemas de salud con solo unas gotas de sangre. Pero todo empezó a desmoronarse tras una demoledora investigación de The Wall Street Journal, en 2015. Holmes es ahora un caso raro de un fundador de una startup de Silicon Valley en ser juzgada y condenada por fraude.

Los campos de presos federales son instituciones de mínima seguridad con dormitorios, una proporción relativamente baja de personal por recluso y un perímetro vallado limitado o inexistente, según la Oficina Federal de Prisiones. Estas prisiones reciben a veces el apodo de "campamento federal" porque son menos restrictivas que otras instituciones.

publicidad

Pero según Mark MacDougall, abogado defensor especializado en delitos de cuello blanco y ex fiscal federal, la prisión no será un paseo para Holmes.

"Creo que la gente que habla de 'Camp Fed' nunca ha estado realmente dentro de una institución correccional federal", dijo MacDougall a la CNN. "No es un lugar en el que la gente quisiera pasar tiempo si pudiera estar en otro sitio".

Según MacDougall, es probable que el FPC Bryan esté muy poblado por delincuentes de cuello blanco. El alojamiento en el CPF Bryan suele consistir en dormitorios con literas para cuatro personas y baños comunes.

"No hay intimidad", afirmó.

El ascenso y caída de una estrella de Sillicon Valley 2:29

Según el manual de la prisión, los reclusos de FPC Bryan deben mantener un puesto de trabajo, con salarios por hora que oscilan entre US$ 0,12 y los US$ 1,15. Holmes tendrá que llevar un uniforme de pantalón y camisa caqui, muy lejos de sus días de buzos de cuello alto negro. Según el manual, tampoco puede llevar joyas, salvo un anillo de boda sencillo y un medallón religioso sin piedras, y el valor de estos artículos no puede superar los US$ 100 cada uno.

MacDougall señaló que hay muchas oportunidades de voluntariado en Bryan, y es muy probable que alguien con los antecedentes de Holmes podría encontrarse dando clases.

"Espero que enseñe de alguna manera", dijo. "Es una ocupación muy común para los reclusos que tienen algún tipo de educación". (Holmes abandonó Stanford a los 19 años para dedicarse a Theranos).

Holmes, quien se convirtió en madre de dos hijos en el tiempo transcurrido entre su acusación en 2018 y el inicio de su sentencia de prisión, solo podrá ver a sus hijos y otros familiares durante las horas de visita los fines de semana y los días festivos federales, en FPC Bryan. Holmes y su familia han estado viviendo más recientemente en California.

En palabras de MacDougall, "cualquiera que sugiera que va a estar en un entorno agradable o que lo va a tener fácil se está engañando a sí mismo."