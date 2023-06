La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el acuerdo para elevar el techo de la deuda; ahora pasará al Senado

¿Cómo llegó EE.UU. a su nivel actual de endeudamiento? 2:03

(CNN) -- La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la nación hasta el 1 de enero de 2025, mientras los legisladores se apresuran a evitar un incumplimiento catastrófico.

El resultado final de la votación fue de 314 votos a favor y 117 en contra. Un total de 149 republicanos y 165 demócratas votaron a favor, mientras que 71 republicanos y 46 demócratas votaron en contra.

El proyecto deberá ser aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Joe Biden para que lo convierta en ley. En el Senado, cualquier legislador puede retrasar una votación rápida y aún no está claro cuándo tendrá lugar la votación final.

El plazo para aprobar el proyecto de ley en el Congreso es extremadamente ajustado y hay poco margen de error, lo que ejerce una enorme presión sobre los líderes de ambos partidos.

Los legisladores van contrarreloj para evitar el primer impago de la historia antes del 5 de junio, fecha en la que el Departamento del Tesoro dijo que ya no podrá pagar todas las obligaciones de la nación en su totalidad y a tiempo, un escenario que podría desencadenar una catástrofe económica mundial.

Suspender el límite de deuda hasta 2025 aleja la amenaza de impago hasta después de las elecciones presidenciales. Además de atender el límite de deuda, el proyecto de ley limita el gasto no destinado a defensa, amplía los requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de cupones de alimentos y recupera algunos fondos de ayuda de covid-19, entre otras disposiciones políticas.

El acuerdo bipartidista sobre el límite de la deuda que alcanzaron la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara de Representantes se anunció durante el fin de semana, como culminación de largos días y largas noches de polémicas negociaciones que, en ocasiones, parecía que iban a fracasar y desmoronarse por completo. El esfuerzo por alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda supone una importante prueba de liderazgo tanto para el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, como para Biden.

El acuerdo se ha enfrentado a la reacción de legisladores de extrema izquierda y extrema derecha, pero un número significativo de miembros de ambos lados del pasillo -muchos de ellos moderados- han señalado que apoyan el proyecto de ley.

McCarthy y sus principales aliados expresaron su confianza antes de la votación en que el acuerdo sería aprobado en la Cámara. "Estoy seguro de que aprobaremos el proyecto de ley", dijo McCarthy a los periodistas en el Capitolio este martes.

A primera hora de este miércoles, la Cámara de Representantes superó un obstáculo clave para avanzar hacia la votación final al aprobar una norma que regula el debate en el pleno del proyecto de ley sobre el techo de la deuda. Las normas suelen contar con el apoyo del partido mayoritario y la oposición de la minoría. Pero en este caso, 52 demócratas votaron "sí" para que la norma pasara la línea de meta después de que 29 republicanos votaran en contra.

Los líderes demócratas dieron instrucciones a sus miembros para que dejaran que los republicanos votaran primero a favor de la norma, según dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto. La estrategia: dejar que los republicanos sudaran y mostrar cuántas deserciones tenían los líderes del Partido Republicano. Las deserciones pusieron de manifiesto las profundas divisiones existentes en la conferencia republicana de la Cámara de Representantes.

La aprobación de la norma allanó el camino para la votación final de la Cámara sobre el proyecto de ley más tarde en el día.

La Oficina Presupuestaria del Congreso dijo a McCarthy en una carta la noche de este martes que el proyecto de ley reduciría el déficit presupuestario en US$ 1,5 billones en los próximos diez años. La carta dice que si el proyecto de ley se promulga, "el gasto obligatorio, en neto, disminuiría en US$ 10.000 millones, y los ingresos, en neto, disminuirían en US$ 2.000 millones durante el período 2023-2033", escribió la agencia. "En consecuencia, los intereses de la deuda pública disminuirían en US$ 188.000 millones". El gasto discrecional se reduciría en US$ 1,3 billones durante el periodo 2024-2033.

Pero en una señal preocupante para McCarthy, la CBO también advirtió que los cambios en las disposiciones sobre los requisitos de trabajo en el programa de cupones de alimentos "aumentarían el gasto federal en unos US$ 2.100 millones durante el período 2023-2033." El proyecto de ley aumentaría el límite superior de edad del actual requisito de trabajo hasta los 54 años, pero quedarían exentos los veteranos, los estadounidenses sin hogar y los antiguos jóvenes en acogida de todas las edades. Combinadas, estas disposiciones aumentarían el número de personas que reciben prestaciones en unas 78.000 personas en un mes medio durante el periodo de 2025 a 2030, cuando estuvieran plenamente en vigor, según la agencia.

Lauren Fox, Morgan Rimmer y Tami Luhby de CNN contribuyeron a este reporte