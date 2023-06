Kim Cattrall dice que no tuvo amigas en "Sex and the City" 0:53

(CNN) -- Abróchense los cinturones, fans de "Sex and the City", porque Kim Cattrall por fin está de vuelta.

Un portavoz de HBO Max confirmó a CNN que Cattrall rodó una escena como Samantha Jones en marzo para la continuación de la exitosa serie "And Just Like That...". Al igual que CNN, HBO Max forma parte de la empresa matriz Warner Bros. Discovery.

El New York Post fue el primero en informar la noticia.

Se trata de un giro importante de los acontecimientos dado que Cattrall, quien interpretó a la poderosa publicista Samantha Jones en "Sex and the City" durante seis temporadas y dos películas, no apareció en la primera temporada de la nueva versión.

"Es extraño, ¿verdad? No sé cómo sentirme al respecto", dijo Cattrall sobre cómo explicar la ausencia de Samantha en la nueva serie. "Es tan finita para mí, que no continúa. Esto se siente como un eco del pasado".

publicidad

CNN se puso en contacto con un representante de Cattrall para solicitar comentarios sobre su decisión de aparecer en la segunda temporada de la serie.

Según los reportes de este miércoles, el cameo de Cattrall se filmó en secreto en marzo, y su nombre no aparecía en la hoja de llamados para el día del rodaje. Al parecer, grabó la escena en un coche en un estacionamiento de Queens, donde se filman los interiores de la serie.

"And Just Like That..." es una continuación de la serie "Sex and the City", que se centraba en la amistad entre cuatro mujeres: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y la Jones de Cattrall.

La primera temporada de "And Just Like That...", que se estrenó en diciembre de 2021, sí acogió de nuevo a Parker, Nixon y Davis, con la marcada ausencia del personaje de Cattrall.

En mayo del año pasado, Cattrall habló con Variety de su decisión de no participar en la nueva versión, en la que habló de que es necesaria "una gran sabiduría para saber cuándo es suficiente."

"Tampoco quería comprometer lo que la serie era para mí. El camino a seguir parecía claro", dijo.

Cattrall añadió entonces que "la interpreté y la amé. En última instancia, sentía que debía protegerla".

También dijo que está orgullosa de su tiempo como Samantha, pero que para ella, la decisión de no repetir el papel se sentía 'clara'".

Marianne Garvey, de CNN, contribuyó con este reporte