ANÁLISIS | Trump tiene un historial de grabaciones en las que hace declaraciones inapropiadas de las que puede arrepentirse

Captan a Trump en audio diciendo que guardó un documento clasificado 2:39

(CNN) -- La historia del expresidente Donald Trump de hacer comentarios inapropiados o cuestionables en grabaciones tuvo otro capítulo este miércoles con nuevas revelaciones de su vida posterior a la Casa Blanca.

El último ejemplo surgió de información exclusiva de CNN que reportó que fiscales federales tienen una grabación de audio de Trump reconociendo que guardó un documento clasificado del Pentágono después de dejar el cargo. Parece improbable que la grabación haga mella en su posición política como favorito para la candidatura del Partido Republicano en 2024. Pero podría tener consecuencias reales en el limbo legal en el que vive.

La mayoría de la gente recuerda las grabaciones publicadas por "Access Hollywood" en la que Trump utilizaba un lenguaje vulgar para afirmar que las "estrellas" pueden manosear a las mujeres. La aparición de esa grabación justo antes de las elecciones de 2016 no lo perjudicó políticamente. Pero más tarde defendió esa afirmación como cierta, "por desgracia o por suerte", en una declaración en video, y los jurados de Nueva York lo declararon recientemente responsable de abuso sexual después de que escucharan la declaración.

Luego está la grabación en la que les pide a los funcionarios electorales de Georgia que "encuentren" votos que le ayuden a cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Esos esfuerzos por anular la victoria del presidente Joe Biden en el decisivo estado de Georgia forman parte de una investigación en curso.

Esta última cinta también podría acabar formando parte de un caso penal. La grabación está en posesión del fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith, que está investigando la retención de información de defensa nacional. La investigación de Smith ha dado muestras de acercarse a su fin, aunque no ha dado lugar a ningún cargo penal.

publicidad

¿Y por qué es tan importante esta revelación?

"En primer lugar, a los fiscales les encantan las grabaciones", dijo este miércoles a Jake Tapper en "The Lead" el analista jurídico principal de CNN Elie Honig, quien es ex fiscal federal.

"Si tienes a un sujeto grabado, son sus propias palabras, es su propia voz. La defensa no puede decir, bueno, algún testigo está falseando la verdad".

Trump en las grabaciones

La grabación de la reunión de julio de 2021, que CNN no ha escuchado pero que fue descrita por múltiples fuentes, socava seriamente el viejo argumento de Trump de que desclasificó mentalmente el material que se llevó de la Casa Blanca. También añade su club Bedminster a los posibles lugares donde Trump tenía documentos clasificados después de dejar su cargo como presidente.

La grabación de la reunión capta el sonido de papel crujiendo, dijeron las fuentes, aunque no está claro si era el documento real en cuestión. Eso plantea dudas sobre la exposición del documento, ya que entre los asistentes a la reunión había personas que no tenían habilitaciones de seguridad que les hubieran permitido acceder a información clasificada, dijeron las fuentes.

Smith se ha centrado en la reunión como parte de la investigación criminal sobre el manejo de Trump de secretos de seguridad nacional, y los fiscales han preguntado a testigos sobre la grabación y el documento ante un jurado investigador federal, informaron Katelyn Polantz, Paula Reid y Kaitlan Collins de CNN.

En respuesta al informe, un portavoz de la campaña de Trump dijo que las "filtraciones" están destinadas a "inflamar las tensiones" en torno a Trump.

¿Porqué Trump insiste en que negociaba entrega de documentos clasificados? 2:28

¿Qué hay en el documento?

La grabación también recuerda el caos del final de su presidencia. En la cinta, según cuentan las fuentes a CNN, Trump señala un documento clasificado del Pentágono para tratar de refutar la idea de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, había estado tratando de impedir que iniciara una guerra con Irán.

En julio de 2021, la periodista Susan Glasser había informado que, cerca del final de la presidencia de Trump, Milley había planteado su preocupación por que Trump intentara atacar Irán y había dicho a los jefes de Estado Mayor Conjunto que se aseguraran de que Trump no emitiera órdenes ilegales y que se le informara si había alguna preocupación.

Ese reportaje de la revista New Yorker indignó a Trump. En la grabación, menciona el documento, que según él procedía de Milley, en respuesta a esa historia, argumentando que si otros pudieran verlo, desacreditaría a Milley, dijeron las fuentes. (El documento al que Trump hace referencia no fue producido por Milley, según se dijo a CNN).

La existencia del documento no es inusual. El Estado Mayor Conjunto tiene una dirección centrada en desarrollar y proponer estrategias y planes para el presidente, y otra que proporciona orientación sobre los planes y operaciones actuales a los comandantes de toda la fuerza.

"Podrías elegir cualquier país y escenario y es probable que haya un plan de contingencia", dijo un funcionario estadounidense a Haley Britzky de CNN.

Es incluso menos inusual que Milley haya informado a Trump sobre esos planes, añadió el funcionario. Como presidente del Estado Mayor Conjunto, el trabajo de Milley es asesorar e informar al presidente sobre sus opciones militares como comandante en jefe.

"Eso no significa que el general Milley sea un belicista", dijo en CNN Beth Sanner, ex subdirectora de Inteligencia Nacional que participó en sesiones informativas de inteligencia durante su carrera. "Todo lo contrario. Hablé con él muchas veces durante mi función como oficial de inteligencia, y él absolutamente no quería ir a la guerra con Irán".

El informe de CNN sobre la grabación también incluye la increíble novedad de que los investigadores han interrogado a Milley, que sigue siendo el general de más alto rango del país.

Una aparente contradicción

Lo más importante aquí podría ser el reconocimiento de Trump de que el documento es clasificado, contradiciendo su argumento de que tenía el poder unilateral de desclasificar cosas y sacarlas de la Casa Blanca.

Durante un foro de CNN en Nueva Hampshire a principios de este mes, Kaitlan Collins de CNN le preguntó a Trump si había mostrado documentos clasificados a alguien.

"En realidad, no", le dijo, y añadió: "déjame decirte que tengo el derecho absoluto de hacer lo que quiera con ellos".

Trump había dicho que cualquier documento clasificado que tuviera estaba desclasificado, lo que aparentemente se contradice con la grabación de audio.

Como informó CNN, los comentarios de Trump en la cinta sugieren que quería compartir la información, pero era consciente de las limitaciones de su capacidad posterior a la presidencia para desclasificar registros, dijeron dos de las fuentes.

Múltiples nubarrones legales

El caso de los documentos no es el único asunto legal que se cierne sobre Trump.

El expresidente, y el país que quiere volver a liderar, necesitan un calendario con códigos de colores para hacer un seguimiento de todos los acontecimientos legales que le implican, y ayudar a separar los posibles juicios y apelaciones de las próximas fechas de debates y primarias.

Además de las investigaciones en curso sobre las secuelas de las elecciones de 2020, esto es lo que más se cierne sobre Trump.