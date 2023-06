Gobierno de Ecuador refuerza la protección de la Fiscal General tras amenazas de muerte

Conoce a Diana Salazar, la fiscal general de Ecuador 2:00

(CNN Español) -- La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, recibió una amenaza de muerte mediante un mensaje de Whatsapp en su teléfono celular, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público del país.

El mensaje amenazante señalaba: “Buen día. Usted decide, doctora”. Y adicionalmente fue enviado un video con la amenaza a la fiscal, según reveló la Fiscalía.

“En las últimas horas las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado. Esta institución rechaza todo intento de amedrentamiento que se da por el cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales encomendadas y reafirma su compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva”, precisó el comunicado del Ministerio Público

El presidente Guillermo Lasso se solidarizó con la fiscal Diana Salazar y repudió el hecho.

“Los ecuatorianos no podemos tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia. El Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones”, escribió el mandatario.

El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que Salazar recibió la amenaza en la madrugada, y que de inmediato se activaron los equipos de inteligencia y de protección de la fiscal y sus familiares.

En los últimos días se han elevado las tensiones entre Salazar, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, instituciones que han pretendido iniciar procesos de comparecencias y de sanciones en contra de Salazar.

El miércoles, en entrevista con radio FM Mundo, afiliada de CNN, Salazar denunció ataques en su contra y precisó que quienes buscan impunidad o son prófugos tienen intereses claros de tomarse la justicia.

“La Fiscalía del Ecuador está bajo amenaza. Estas personas cometen ilegalidades y veremos hasta dónde avanzan (…) Esta no es una amenaza, esto es un anuncio: no tuvimos miedo antes y no lo tendremos ahora", dijo Salazar.

La Policía informó que unidades especializadas están trabajando para cruzar información y dar con los autores de la amenaza contra la fiscal.

“No permitiremos que actos criminales afecten la acción de la justicia”, señaló la Policía en Twitter.

Salazar tomó posesión de su cargo en abril de 2019 tras ganar un concurso de méritos y oposición realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Antes de convertirse en fiscal general, Salazar formó parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que investigó los casos Fifagate y Odebrecht en Ecuador.

Tras convertirse en Fiscal General ha liderado algunos casos emblemáticos para la justicia del país como la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador que logró la sentencia del exvicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita; el Caso Sobornos 2012-2016 en el que fue condenado el expresidente Rafael Correa y otros exfuncionarios de su gobierno por cohecho; el Caso Synohidro, en el que procesa al expresidente Lenín Moreno por presunta participación en el delito de cohecho, una acusación que el exmandatario ha rechazado.