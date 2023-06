El precio de una boda promedio en EE.UU. acaba de alcanzar los US$ 29.000

Video relacionado: Después de la pandemia, las bodas están de regreso 1:00

(CNN) -- Las bodas han vuelto, con fuerza. Esa es la buena noticia. Pero las parejas de novios pagarán un poco más por casarse en 2023.

El coste medio de una boda, a nivel nacional en Estados Unidos, para 2023 es de US$ 29.000, US$ 1.000 más que en 2022, según la web de planificación de bodas Zola. Y en algunas grandes ciudades de EE.UU., el coste puede llegar a los US$ 35.000 o incluso más.

La etiqueta del precio para un día de "Felices para siempre" es más alta año tras año por dos razones, dijo Zola: la inflación en EE.UU. y la demanda superior a la oferta de bienes y servicios relacionados con la boda. "Los proveedores del sector de las bodas han tenido que subir sus tarifas porque también están pagando más por bienes y servicios como la comida, las flores y la mano de obra", explicó a CNN Emily Forrest, directora de comunicación de Zola.

Las celebraciones de bodas empezaron a recuperarse en 2022 después de una pandemia que paralizó todo tipo de celebraciones y, desde entonces, el sector ha experimentado un aumento de la demanda de locales, fotógrafos, organizadores de bodas, floristas y pasteles de boda. Si a esto añadimos el deseo de la generación Z de celebrar bodas muy personalizadas, los precios están subiendo.

El informe de Zola se basa en una encuesta realizada a 4.000 parejas de novios que se casarán en 2023.

El informe sitúa a Nueva York a la cabeza de la lista de las ciudades más caras de EE.UU. para celebrar una boda este año. Estos son los costos de bodas en promedio en algunas ciudades de EE.UU.:

Nueva York — US$ 43.536.

San Francisco, Oakland y San José, California — US$ 37.284.

Boston — US$ 35.902.

Filadelfia — US$ 34.111.

Miami-Ft. Lauderdale — US$ 33.622.

Washington — US$ 33.199.

Chicago — US$ 32.281.

Los Ángeles — US$ 30.712.

Según el informe, se espera que la lista media de invitados incluya entre 130 y 150 personas.

Pero Esther Lee, editora adjunta de The Knot, una empresa de planificación de bodas y mercado de proveedores, dijo que la lista de invitados para algunas bodas podría estar apretándose.

"En 2022, vimos un promedio de 117 invitados a la boda, pero en 2023, descubrimos que el 39% de las parejas están recortando su lista de invitados. No es de extrañar que la gente pueda estar priorizando ceremonias más íntimas este año", dijo.

Las bodas únicas están de moda

Menos tradicional puede significar a veces menos caro, según los expertos. David's Bridal, uno de los principales minoristas de vestidos de novia, afirma que su negocio se ha visto mermado por el número de novias que llevan vestidos informales o vintage. Pero lo único también puede inflar los costes.

"Las bodas únicas están teniendo un momento con el inicio de la hiper-personalización, lo que significa que las parejas están extrayendo las influencias más significativas para ellos e infundiendo estos toques en los detalles del día de su boda", dijo Lee de The Knot.

"Por ejemplo, los aficionados a la historia están interesados, últimamente, en una boda o luna de miel con temática de antigüedades que puede incluir una lectura de libros antiguos o motivos de monedas de los imperios bizantino o romano".

Pinterest dijo que tiene una indicación de otra tendencia. Dijo que las búsquedas de bodas alternativas —especialmente bodas bajo el agua— se han disparado un 305% en su plataforma. "Las bodas bajo el agua son un gran ejemplo de las búsquedas de bodas no convencionales que vemos que están sucediendo en la plataforma en este momento", dijo Jenna Landi, directora de investigación de marca en Pinterest.

"Aunque ligeramente desafiante logísticamente, debería ser interesante ver los datos de bodas bajo el agua en 2023", dijo. "Puede ser de interés repentino debido a la versión de acción en vivo de 'La Sirenita' de Disney. "

La fotógrafa de bodas Kimber Greenwood, especializada en bodas bajo el agua, tiene contratadas 20 este año. "Ha habido un enorme aumento de interés", afirma.

Greenwood, buceadora con base en Gainesville (Florida), ofrece un paquete a través de su empresa de fotografía de aventura, Water Bear Photography, que incluye oficiante, vestido para el evento (pero no para conservar), flores y fotografía por US$ 3.000.

"Nunca ha habido una pareja que se haya arrepentido de la experiencia", afirma.

A la pregunta de quién paga la factura de las bodas, el informe de Zola revela que el 33% de las parejas contribuyen de algún modo al presupuesto de la boda, pero otro 16% afirma que la paga completamente por su cuenta.

El sector de las bodas debería disfrutar de la recuperación, porque puede que no dure. Los joyeros informan de que, dado que durante la cuarentena de covid-19 fueron muchos menos los novios que conocieron a sus parejas, el índice de compromisos recientes está muy por debajo de la media.