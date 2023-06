Ryan Gosling responde a los que dicen que es 'demasiado mayor' para interpretar a Ken en la película de 'Barbie'

¿Qué esperar de la película sobre la muñeca Barbie? 2:04

(CNN) -- Ryan Gosling canalizó su "Ken-energía" para defenderse de quienes piensan que es "demasiado mayor" para interpretar al muñeco Ken en la nueva película de "Barbie".

El origen de esta tontería se remonta al mes de abril, cuando se publicó el primer tráiler de la película "Barbie" y se desató un debate en las redes sociales en el que algunos usuarios opinaban que el actor, de 42 años, parecía demasiado "mayor" para interpretar a Ken.

"Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar", dijo Gosling en una nueva entrevista para GQ publicada este miércoles en respuesta a esos escépticos.

Continuó diciendo que este discurso le parece "gracioso" dado que "durante 60 años, el trabajo (de Ken) ha sido la playa" y que "todo el mundo estaba de acuerdo con eso, con que tuviera un trabajo que no es nada".

"Pero de repente, es como, 'No, nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo'. No, no les importaba. Nunca les importó. Nunca se preocuparon", dijo, y añadió que "si alguna vez se hubieran preocupado de verdad por Ken, sabrían que nadie se preocupaba por Ken. Así que su hipocresía ha quedado al descubierto".

La persona que sí se preocupa por Ken, y profundamente, es Gosling, que admitió entre risas que ahora se siente como el "representante" de Ken.

Gosling también habló de los diversos factores que le impulsaron a aceptar el papel de la icónica muñeca de Mattel en la comedia dirigida por Greta Gerwig, siendo uno de los principales atractivos la oportunidad de formar parte de una película que ponía a los personajes femeninos en primer plano. La película está protagonizada por Margot Robbie, junto a Issa Rae, Kate McKinnon, Hari Nef y America Ferrera, entre muchas otras.

Pero en cuanto a su ímpetu para asumir el papel del enamorado principal de Barbie, Gosling habló de cómo sus dos hijas, que comparte con su pareja de toda la vida Eva Mendes, juegan con muñecas Barbie y Ken.

"Un día lo vi boca abajo en el barro, junto a un limón aplastado", dijo Gosling sobre el muñeco Ken de su hija, y añadió que esa imagen le inspiró a pensar: "La historia de este tipo necesita ser contada".

"Barbie" llegará a los cines el 21 de julio.