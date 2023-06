Condonación estudiantil de Biden costaría US$ 400.000 millones 1:02

Washington (CNN) -- Tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley para bloquear el programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden, que promete cancelar hasta US$ 20.000 de deuda a millones de prestatarios, pero que ha sido bloqueado por los tribunales.



El proyecto de ley pasa ahora a la mesa de Biden para que lo firme, pero el presidente ha prometido vetar la legislación.

Algunos demócratas moderados votaron a favor de la ley junto con los republicanos. El Senado aprobó la ley este jueves y la Cámara hizo lo propio la semana pasada.

Los senadores demócratas Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Jon Tester, de Montana, votaron a favor, al igual que la senadora independiente Kyrsten Sinema, de Arizona. La resolución no fue aprobada con una mayoría a prueba de veto.

La semana pasada, el representante de Maine, Jared Golden, y la representante de Washington, Marie Gluesenkamp Perez, ambos demócratas, también votaron a favor del proyecto en la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, los prestatarios siguen a la espera de la decisión de la Corte Suprema, que determinará si el programa de condonación de préstamos estudiantiles puede entrar en vigor. Se espera que los jueces se pronuncien a finales de junio o principios de julio.

La Casa Blanca ha argumentado que la propuesta de cancelar parte de la deuda estudiantil ayudará a proteger a los prestatarios del impago cuando los pagos de los préstamos estudiantiles se reanuden a finales de este año tras una pausa de un año relacionada con la pandemia.

Pero los republicanos argumentan que el programa de condonación de préstamos estudiantiles es ilegal y traslada el costo de la deuda a los contribuyentes que decidieron no ir a la universidad o que ya pagaron sus préstamos estudiantiles. El bloqueo del programa podría reducir el déficit en casi US$ 320.000 millones, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Los legisladores republicanos presentaron su resolución conjunta a finales de marzo, acogiéndose a la Ley de Revisión del Congreso, que permite al Congreso revocar reglamentos del poder ejecutivo sin necesidad de superar el umbral de 60 votos en el Senado que es necesario para la mayoría de la legislación.

Si se permite que el programa de condonación de préstamos estudiantiles siga adelante, los prestatarios individuales que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o cabezas de familia con ingresos inferiores a US$ 250.000 al año podrían recibir una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda federal por préstamos estudiantiles.

Si un prestatario calificado también recibió una beca federal Pell mientras estaba matriculado en la universidad, el individuo es elegible para una condonación de hasta US$ 20.000.

Aunque el alivio de la deuda ayudaría a los prestatarios que tienen préstamos estudiantiles en la actualidad, el programa no cambiaría el costo de la universidad en el futuro, y algunos críticos argumentan que incluso podría conducir a un aumento de la matrícula.

¿En qué consisten los desafíos legales al programa de condonación de deudas?

En febrero, la Corte Suprema admitió a trámite dos recursos contra el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Uno fue presentado por seis estados liderados por republicanos, y el otro por dos prestatarios de préstamos estudiantiles que no cumplían los requisitos para acogerse a todos los beneficios del programa. Las personas están respaldadas por la Job Creators Network Foundation, una organización conservadora.

Las demandas argumentan que el gobierno de Biden está abusando de su poder y utilizando la pandemia de covid-19 como pretexto para cumplir la promesa electoral del presidente de cancelar la deuda estudiantil.

La Casa Blanca dijo que recibió 26 millones de solicitudes antes de que un tribunal de primera instancia de Texas bloqueara el programa en todo el país en noviembre, y que se aprobó la condonación de 16 millones de esas solicitudes.

Hasta ahora, ninguna de esas deudas se ha condonado. Pero si la Corte Suprema permite que el programa entre en vigor, es posible que el Gobierno se apresure a cancelarlas.

Si los jueces anulan el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, es posible que la administración introduzca algunas modificaciones en la política y vuelva a intentarlo, aunque ese proceso podría llevar meses.

Otras políticas de Biden sobre la deuda estudiantil

Biden ha prorrogado varias veces la pausa en los pagos de los préstamos federales a estudiantes. Las cuentas se han congelado y la mayoría de los prestatarios federales no han tenido que hacer ningún pago durante más de tres años.

Pero la pausa finalizará a finales de este año.

El Gobierno de Biden vinculó la fecha de reanudación al litigio sobre el programa separado de condonación de préstamos estudiantiles. Los pagos se reanudarán 60 días después de que la Corte Suprema emita su fallo o 60 días después del 30 de junio, lo que ocurra primero. Un proyecto de ley sobre el techo de la deuda, que actualmente se tramita en el Congreso, también prohibiría otra prórroga.

El Gobierno de Biden también ha introducido algunos cambios menos conocidos, pero potencialmente más duraderos, en el sistema federal de préstamos estudiantiles.

Las nuevas normas que entrarán en vigor en julio podrían ampliar las posibilidades de acogerse al programa de Condonación de Préstamos para Servicios Públicos, destinado a ayudar a los trabajadores de la Administración y de organizaciones sin fines de lucro. También existe una nueva propuesta de plan de amortización en función de los ingresos que tiene por objeto reducir los pagos mensuales de los prestatarios elegibles y reducir la cantidad que pagan con el tiempo. Se espera que algunas partes de ese nuevo plan de amortización entren en vigor a finales de este año.

El Departamento de Educación también ha facilitado a los prestatarios que fueron engañados por su universidad con fines de lucro la solicitud de condonación de préstamos estudiantiles en virtud de un programa conocido como defensa del prestatario para el reembolso, así como para aquellos que están discapacitados de manera permanente.

En total, el Gobierno de Biden ha aprobado más de US$ 66.000 millones en ayudas específicas a casi 2,2 millones de prestatarios.

