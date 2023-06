Sevilla vence 4-1 a la Roma de Mourinho en los penales y conquista su séptima Europa League

Los jugadores del Sevilla celebran con el trofeo en el podio tras ganar la final de la UEFA Europa League entre el Sevilla FC y la AS Roma en el Puskas Arena de Budapest el 31 de mayo de 2023. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) (Foto de ODD ANDERSEN/ AFP vía Getty Images)

(Reuters) — El Sevilla se impuso este miércoles 4-1 a la Roma en la tanda de penales y se proclamó campeón de la Europa League por séptima vez en su historia, con lo que José Mourinho sufrió su primera derrota en seis finales europeas.

Gonzalo Montiel, que a fines del año pasado marcó el penal que le dio a Argentina su tercer título mundial ante Francia, otra vez fue el encargado de sellar la serie y darle la corona al Sevilla.

El portero del Sevilla, Yassine Bounou, detuvo los lanzamientos de Gianluca Mancini y Roger Ibáñez en la definición, mientras que el equipo español estuvo impecable en su ejecución, marcando sus cuatro remates.

"Enhorabuena a todo el mundo, al sevillismo. Este año han sido muchas emociones (...) a veces la cabeza se te va y no estás analizando lo que ocurre. Por eso lo intento tomar con normalidad. Me acuerdo de la gente que me apoyó siempre, mi familia, mis compañeros, mis amigos. Es todo muy emocionante", dijo tras el partido el meta del Sevilla.

El partido había terminado 1-1 tras la prórroga.

En la tanda de penaltis, Gonzalo Montiel anotó el gol de la victoria.

El defensa falló su primer lanzamiento, pero el guardameta del Roma, Rui Patricio, le concedió una prórroga por adelantarse demasiado en la línea de gol.

El Sevilla, rey indiscutible de la Europa League, ha ganado ya las siete finales que ha disputado en la competición, y conoce bien el dramatismo de la ocasión, pues ha visto cómo su rival marcaba primero en las cuatro últimas finales.

Este miércoles, el partido fue tenso desde el principio, con la Roma defendiéndose a ultranza con una zaga de cinco hombres contra el Sevilla, que tuvo casi el 65% de la posesión, pero que se mantuvo casi siempre fuera del área llena de los italianos.

El árbitro Anthony Taylor sacó 14 tarjetas amarillas, la mayor cantidad en un partido de la Europa League, y se jugaron casi 30 minutos de tiempo añadido en total.

Paulo Dybala adelantó a la Roma en un contragolpe en el minuto 35, pero el Sevilla se hizo con el control del juego y logró el empate gracias a un gol en propia puerta de Mancini en el minuto 55.

El Sevilla dominó el partido a partir de entonces, pero la Roma tuvo las mejores ocasiones en contragolpes y jugadas a balón parado, incluido un cabezazo de Chris Smalling que golpeó el travesaño en el minuto 10 del tiempo añadido de la prórroga.

Una temporada difícil para el Sevilla

El Sevilla mantuvo su increíble registro en la competición tras una temporada por lo demás difícil.

Languideciendo en la parte baja de la tabla durante gran parte de una campaña en la que despidió a dos entrenadores, el Sevilla no recuperó la forma hasta que se despidió de la Liga de Campeones.

Su trayectoria hasta la final le llevó a derrotar al PSV Eindhoven, al Fenerbahçe y al Manchester United, antes de deshacerse de la Juventus en semifinales.

"Ha sido un partido como el del Sevilla. Hay que sufrir para ganar", declaró el argentino Lucas Ocampos a Movistar Plus.

"No es fácil. Lo que tenemos con esta competición es algo que no se puede explicar", agregó

Era la tercera final consecutiva de la Europa League que terminaba en la tanda de penaltis.

La victoria significa que el Sevilla competirá en la Liga de Campeones de la próxima temporada a pesar de terminar fuera de los cuatro primeros en LaLiga.

Mourinho nunca había perdido una final europea antes de este miércoles, ya que el año pasado condujo al Roma al título inaugural de la Europa Conference League, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar todos los trofeos europeos.

La derrota fue claramente una experiencia dolorosa para el portugués, que entregó su medalla de subcampeón a un aficionado en la grada tras la presentación.

"Eso es lo que hice, no quiero medallas de plata. No guardo las medallas de plata, así que la regalé", declaró a Movistar.