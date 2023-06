¿Qué es la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis? 6:27

(CNN) -- La hija de Bruce Willis, Tallulah, reveló sus dificultades para aceptar el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) de su padre y compartió detalles sobre su impacto en la vida de su familia.

“Sigo dando vueltas entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir”, escribió la hija de 29 años de la estrella de “Die Hard” y su exesposa Demi Moore, en un largo ensayo en primera persona para la revista Vogue, publicado este miércoles.

Tallulah recordó los primeros signos de la enfermedad de su padre, que inicialmente la familia anunció como afasia, una condición que puede dificultar la comunicación. Desde entonces, su familia compartió que el actor vive con FTD, que afecta áreas del cerebro generalmente asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, según la Clínica Mayo.

“He sabido que algo andaba mal durante mucho tiempo”, escribió. “Comenzó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida auditiva de Hollywood: '¡Habla! “Die Hard” arruinó los oídos de papá'”.

“Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. (Él) había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”.

Tallulah Willis también habló con franqueza sobre su propia salud: sus diagnósticos de TDAH y trastorno límite de la personalidad, y su lucha contra la anorexia nerviosa, recordando que en la primavera de 2022 pesaba alrededor de 38 kilos y no podía caminar por su vecindario en caso de que no hubiera un lugar donde sentarse para recuperar el aliento.

“Admito que he enfrentado el declive de Bruce en los últimos años con una parte de evasión y negación de la que no estoy orgulloso. La verdad es que yo misma estaba demasiado enferma para manejarlo”, escribió.

“Había logrado ponerle una epidural a mi canal central de sentimientos por papá; los buenos sentimientos no estaban realmente allí, los malos sentimientos no estaban realmente allí. Pero recuerdo un momento en el que me golpeó dolorosamente: estaba en una boda en el verano de 2021 en Martha's Vineyard, y el padre de la novia pronunció un discurso conmovedor. De repente me di cuenta de que nunca llegaría a ese momento, mi papá hablando de mí en mi edad adulta en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa del comedor, salí y lloré entre los arbustos”, contó.

Después de pasar un tiempo en un centro de recuperación en Texas, Tallulah Willis dice que se sintió “mucho mejor” y ahora tiene “las herramientas para estar presente en todas las facetas de mi vida, y especialmente en mi relación con mi papá”.

Cada vez que visita a su padre ahora, toma fotos de todo para documentar su tiempo juntos y dice que tiene todos los mensajes de voz de él guardados en un disco duro.

“Soy como un arqueólogo, buscando tesoros en cosas a las que nunca solía prestar mucha atención”, dijo. “Me doy cuenta de que estoy tratando de documentar, de crear un registro para el día en que él no esté allí para recordarlo a él y a nosotros”.

Y agregó: “En el pasado tenía mucho miedo de ser destruida por la tristeza, pero finalmente siento que puedo presentarme y confiar en mí. Puedo saborear ese momento, sostener la mano de mi papá y sentir que es maravilloso. Sé que se avecinan pruebas, que este es el comienzo del dolor, pero todo eso de amarte a ti mismo antes de poder amar a alguien más, es real”.