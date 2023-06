¿Es Argentina el nuevo centro de la música urbana? 2:06

(CNN Español) – Nicki Nicole presentó su tercer disco, “Alma”, una producción que si pudiera describirse de alguna manera sería una montaña rusa de emociones.

Se trata de un disco sanador, dice Nicki Nicole a Zona Pop CNN, en el que logró conectar con ella misma y que fue su trampolín para liberarse de emociones y situaciones.

“Está bueno representar los dos lados y qué mejor que representarlo con el alma, con la transparencia de che, un día estoy bien y el otro no estoy tan bien”, cuenta la cantante argentina.

Un disco que le sanó el “Alma”

El estudio de grabación y el freestyle frente al micrófono se convirtió en la mejor terapia para que Nicki Nicole se liberara de todos los sentimientos que le cruzaban por la mente y le estrujaban el alma, cuenta.

“Cuando yo empecé a hacer el disco estaba en un momento de mi vida con muchos ataques de pánico, muchas cosas, como que muy poco conectada conmigo misma, muy poco conectada en el presente”, dice la cantante argentina.

“Yo creo que el hecho de poder hacer este disco y de sanar a través de él me cambió mucho. Empecé a decir todas las cosas que no sabía que me estaban pasando y empecé a sanar y hacer catarsis en el estudio. (Como) tengo que sacar estas canciones, tengo que sacar este disco, tengo que encontrar este concepto de alma, porque realmente la música me sanó muchísimo”.

Con la producción, dice la intérprete, pudo sincerarse consigo misma emocionalmente hablando. La temática de las canciones resultaron ser el espejo en donde Nicki Nicole quería mirarse.

“No estaba siendo real conmigo misma si todos los temas que yo sacaba tenían como un trasfondo feliz, porque realmente en muchos momentos no lo fui. Está bueno representar eso (la tristeza) también”, explica la rapera a Zona Pop CNN.

De tristezas, de alegrías, pero también de valentía hablan sus canciones.

Nicki Nicole le “Dispara” a sus críticos

“Dispara” fue el tema con el que hizo el lanzamiento oficial de “Alma”. La canción, junto al cantante argentino de 16 años Milo J, es un careo de Nicki Nicole ante sus críticos.

“Elegí Dispara como para que vaya directo a lo que es el disco, porque siento que hay algo del hip hop y de las barras que a mi me representa. Hay algo del hip hop que está ahí presente, que es lo que siento que más soy y quería mostrar esa faceta”, cuenta la cantante rosarina.

Con barras como “ahora estoy de frente, así que di-dispara”, Nicki Nicole encara a sus críticos. Su actitud ante aquellos que le lanzan odio en redes ha cambiado a través de los años y en esta canción muestra esa evolución, dice.

“Cuando arranqué sufría mucho del que dirán, porque cuando yo empecé a hacer música, ya con mi primera canción empecé a tener reconocimiento de la gente y como a la gente le gustaba, había gente que no le gustaba”, dice.

La cantante, de 22 años, recuerda que en sus inicios recibió mucho odio en redes sociales, algo a lo que no estaba acostumbrada.

“Sufría mucho el que dirán y con esta canción es como que hablen”, explica.

“He tenido muchas situaciones de tener cara a cara a mucha gente que se tomó el tiempo de hacerme llegar muchos mensajes de odio, que te dicen todo lo contrario y que es muy loco como la gente de espaldas puede hablar sin saber, pero de frente nada, entonces es como ese mensaje disparen ahora que estoy de frente”.

Las canciones en donde Nicki Nicole dejó el “Alma”

En el ejercicio de auto reconocimiento, Nicki Nicole confiesa que hay dos canciones que fueron las más difíciles de hacer.

“La que más duele es Ya no. Es la más triste, por así decirlo, porque dije muchas cosas que cuando estás sola con tus pensamientos y sabes que te van a empezar a llegar, no quieres que te llegue. Me pasó con esa canción. La letra empezó a salir y dije: uy, acá voy a empezar a tirar todo lo que ya sé que me está pasando, pero no quiero que me pase más”, confesó Nicki Nicole.

Precisamente “Ya no” es la canción con la que abre el disco, una decisión que fue planeada, explica.

“Siento que abrir con la canción más fuerte emocionalmente hace que ya la gente conozca al 100 el disco y conozca al 100 lo que soy. (Es) como que abrir con lo que Ya no, como OK esto ya lo escuchaste, ya quedó atrás. Ahora a seguir adelante”, dice Nicki Nicole.

Aunque el primer tema del disco fue la que más le dolió, con la que tuvo más dificultad de ver cara a cara fue “Tienes mi alma”.

“En Tienes mi alma hablo de que alguien más tiene poder sobre mí. No me gusta que alguien tenga este poder sobre mí, que pueda realmente jugar con lo que yo lo quiero y me daba orgullo (rabia) hablar de eso”, dice la intérprete.

La canción que Nicki Nicole cantaba en la secundaria

En “Alma” hay una canción que Nicki Nicole quería cantar, una que la acompañó durante su adolescencia y que cantó sin parar en la escuela secundaria.

Se trata de “Tuyo”, el tema la serie de Netflix “Narcos”.

“Cuando yo iba a la secundaria cantaba esa canción en los actos escolares”, dice Nicki Nicole.

“Un amigo me acompaña en la guitarra, Ulises. Creo que traumé a todos con esa canción porque la cantaba todo el tiempo (risas)”, recuerda la cantante.

Como la gran mayoría, Nicki Nicole conoció el tema por la serie. “Se me pegó full. Como es solo para esa serie no la encontraba en otro lugar. Si voy a hacer un disco que hable de mi alma, de lo que soy, esta canción tiene que estar”, dice.

“Alma” está disponible en todas las plataformas de streaming.