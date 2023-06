El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anuncia que no se postulará a una nueva elección en los comicios anticipados

Diana Salazar: Amenazas me llenan de coraje para luchar contra la impunidad 2:13

(CNN Español) -- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este viernes durante una conferencia de prensa en el Palacio de Carondelet que no se postulará nuevamente a una elección presidencial en los comicios anticipados convocados por el Consejo Nacional Electoral para el 20 de agosto, luego de la disolución de la Asamblea Nacional por parte del primer mandatario el 17 de mayo pasado.

“Después de una profunda reflexión quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la Presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro: no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto”, enfatizó el primer mandatario.

Lasso expresó que “no tiene ningún sentido” hacer una campaña electoral mientras el país necesita que el presidente esté dedicado a alcanzar metas y superar desafíos que aún le faltan a su gobierno.

“Muy por encima del cargo de presidente, yo amo la democracia. Muy por encima de la Presidencia yo amo la libertad (…) Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia pues así lo haré. No una sino mil veces. Sin miedos y con la conciencia tranquila”, precisó Lasso.

El presidente indicó que, luego de salir de la crisis generada por la pandemia del covid-19, el Ecuador ha tenido que enfrentar el recrudecimiento de las actividades narcodelictivas y un “plan de usurpación institucional” que —aseguró— está poniendo en riesgo la democracia.

Lasso agregó que “no todo ha sido perfecto” en sus dos años de gobierno y que el más duro desafío ha sido la delincuencia asociada al narcotráfico y las “artimañas” desde la oposición para violentar el marco legal e institucional.

Cuestionó la legalidad del juicio político al que fue sometido por presunto peculado y defendió la firma del decreto de “muerte cruzada” para disolver la Asamblea y llamar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

“En las próximas elecciones tendremos la oportunidad de frenar este plan macabro de manera definitiva. Tendremos que escoger entre dos opciones muy claras: democracia o autoritarismo”, insistió.

Hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país a unirse para evitar un escenario de autoritarismo y advirtió que es un nuevo comienzo para que el corto tiempo que le queda de gobierno se redoblen esfuerzos para alcanzar algunas metas.

“En cuanto a mí, siempre estaré del lado de los ciudadanos. Yo ya luché por la democracia antes de ser presidente. Seguí luchando por ella siendo presidente y lo seguiré haciendo cuantas veces sean necesarias, mis queridos conciudadanos, que son mi origen y mi destino. Por ustedes he venido aquí y a ustedes orgullosamente con la frente en alto regresaré”, finalizó el mandatario.