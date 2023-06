El Senado acaba de aprobar la ley sobre el techo de la deuda. Esto es lo que ocurrirá a continuación

Senado de EE.UU. aprueba el acuerdo sobre el techo de la deuda 2:30

(CNN) -- Los grifos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos están a punto de volver a abrirse tras casi cinco meses de tuberías congeladas.

En una votación celebrada este jueves por la noche, el Senado aprobó una medida para suspender el límite de endeudamiento de la nación hasta el 1 de enero de 2025. Se espera que el presidente Joe Biden firme rápidamente la ley para evitar el primer impago de la deuda de Estados Unidos.

Desde que a mediados de enero se superó el límite de endeudamiento, el Departamento del Tesoro no ha podido pedir más dinero prestado. Para pagar sus facturas a tiempo, el Tesoro ha adoptado una serie de medidas extraordinarias para ganar más tiempo con la esperanza de que el Congreso tome medidas para suspender o elevar el límite de deuda.

Estas medidas incluyeron la venta de inversiones existentes y la suspensión de las reinversiones del Fondo de Jubilación e Invalidez de la Administración Pública y del Fondo de Prestaciones Sanitarias para Jubilados del Servicio Postal. De este modo, el Tesoro liberó miles de millones de dólares para retrasar un posible impago.

Ahora, el Tesoro intentará volver rápidamente a la normalidad. Para ello, el Tesoro necesitará recaudar efectivo. Rápido.

¿Qué ocurre una vez que se eleva el techo de deuda?

Por ley, el Departamento del Tesoro está obligado a restituir todos los fondos afectados por las medidas extraordinarias. También está obligado a pagar intereses por la interrupción de la financiación.

Una de las formas en que espera aumentar su saldo de caja es subastando el viernes letras de gestión de efectivo a un día por valor de US$ 15.000 millones.

Estas letras vencen en un plazo relativamente corto, que oscila entre unos pocos días y un año, según el Departamento del Tesoro. Se utilizan para ayudar a gestionar las necesidades de financiación a corto plazo del Tesoro.

A diferencia de las subastas de letras del Tesoro, que tienen lugar semanal y mensualmente, las subastas de letras de gestión de Tesorería son irregulares, aunque no infrecuentes. Por ejemplo, el año pasado el Tesoro celebró más de 30 subastas de letras de gestión de efectivo.

Sin embargo, es bastante inusual que el Departamento subaste deuda que vence en un solo día. En los últimos 25 años, el Tesoro solo ha celebrado seis subastas de letras de Tesorería en un día.

Además de la subasta del viernes, el jueves se subastaron US$ 25.000 millones en letras de tres días con un rendimiento del 6,15 %. Esta cifra supera los rendimientos a los que cotizan casi todas las demás letras del Tesoro, lo que subraya la prima que exigen los inversores para comprar deuda pública.

El Tesoro emitirá provisionalmente otros US$ 123.000 millones en letras a largo plazo, el 8 de junio. Antes de la votación del Senado, el Tesoro dijo que estaba "condicionado a la promulgación de la suspensión del límite de deuda porque el Tesoro prevé un margen insuficiente bajo el actual límite de deuda para emitir valores en estas cantidades el 8 de junio".

Traducción: El Tesoro había estado cubriendo sus apuestas para no tener que pagar puntualmente los intereses a los tenedores de letras en caso de que el acuerdo sobre el techo de la deuda no se convirtiera en ley a tiempo para evitar el impago. Ahora que el Senado ha aprobado el proyecto de ley y Biden ha dicho que lo firmará, el Tesoro se dispone a anunciar más iniciativas de endeudamiento.

Lo que se avecina

Las necesitará, porque a Estados Unidos le van a vencer pronto algunas facturas importantes: El Tesoro realiza pagos de intereses en torno al día 15 y el último día del mes, y la Oficina Presupuestaria del Congreso había dicho que existía un riesgo significativo de que el Tesoro agotara todos sus recursos antes del 15 de junio, si no se aprobaba una suspensión del techo de deuda.

Aunque se espera que el Tesoro reciba una inyección de efectivo de los pagos de impuestos que vencen el 15 de junio, también deberá pagos de intereses ese día: los pagos de intereses a mediados de mes suelen rondar los US$ 3.000 millones, dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los pagos a final de mes han oscilado entre US$ 10.000 millones y US$ 16.000 millones, en los últimos seis meses.

Pero las demandas inmediatas de efectivo del Tesoro podrían poner en aprietos al mercado de valores, que en su mayor parte ha ignorado los riesgos de impago.

Ello se debe a que es probable que el Tesoro tenga que seguir pagando tipos de interés elevados por su deuda para obtener efectivo. A su vez, los inversores podrían optar por comprar más letras del Tesoro en lugar de acciones, lo que podría restar liquidez al mercado.